توقعات الأبراج ليوم January 14, 2019

برج الحمل

مهنياً: تقوم بإنجاز مهم في عملك، لكنك لا تحصل على الثناء الملائم، لا تجعل هذا الأمر يحبطك وتأكد أنك ستحصل على ما تستحقه يومًا ما



عاطفياً: عليك أن تتحمل الكثير من المتاعب إذا أردت الاستمرار في العلاقة، لذا قرر ما إذا كنت مستعدًا لتحمل ذلك أم أنك ترغب في حياة طبيعية



صحياً: التقهقر التدريجي في صحتك يجب أن يلفت نظرك لوجود مشكلة ما عليك التعامل معها، إذا لم يكن هذا مؤشرًا كافيًا بالنسبة إليك فعليك أن تبدأ بالخوف على نفسك





برج الثور

مهنياً: طريقة كلامكِ تشكل فارقاً ضخماً في كل شيء، بخاصة في أسلوب إقناعك لمن حولك، كون واثقاً أن الأمر مختلف



عاطفياً: حاول السيطرة على نفسكِ حين يتطور الموقف أكثر مع شريكك، كل إنسان يجد بعض المصاعب في حياته تجعله يتصرف بطريقة سيئة قليلاً



صحياً: لا تضاعف ساعات العمل أكثر من قدرتك، لأنّ هذه المضاعفة قد تسبب لك متاعب صحيّة أنت بغنى عنها





برج الجوزاء

مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك



عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما



صحياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة





برج السرطان

مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقرّبين منك لإنجازه



عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير وحياته متعلقة فيك، وأنت تنشغل عنه بأمور ليست جوهرية، أعطه الاهتمام اللازم لتعود الأمور بينكما مجاريها الطبيعية



صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او الزوجة، قد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك





برج الأسد

مهنياً: تحصل على وضع مهني مثالي يجمع بين الإبداع والتفوق، وتستريح من بعض الضغوط وتحقق حلماً ما



عاطفياً: تسود علاقتك مع الشريك بعض الخلافات بالرأي حول كيفية إسعاد أحدكما الآخر وجدل حول عدة مواضيع تتعلق بمستقبلكما



صحياً: خير البر عاجله، فانطلق يا عزيزي في مشاريعك الصحية اليوم قبل الغد





برج العذراء

مهنياً: أنت متعب نفسياً بسبب فشل مشاريعك، لا تيأس فالمستقبل واعد ويبشّر بالنجاح، ولا سيما أنك صاحب إرادة صلبة وعزيمة لا تلين



عاطفياً: يعبّر لك الحبيب عن يأسه في إصلاحك وفي مساعدتك على توضيح مشاعرك، فلا تخذله بل سهّل له الأمور وكن أكثر تعاوناً



صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق الذي تعانيه في العمل





برج الميزان

مهنياً: لا تستسلم بسهولة للإحباط الذي يواجهك في عملك، وتنظر إلى الأمور بإيجابية، لذا يحبك الجميع في العمل، فحاول ألا تتدخل في الأمور التي تسبب لك المشاكل



عاطفياً: مشاعرك تظهر عليك في تعاملك مع شريك حياتك، فدائمًا ما تحاول أن تظهر له حبك سواء بشراء الهدية له أو الاهتمام به، وتجنب إدخال التوتر في العلاقة



صحياً: قد تتعرض لنزلات البرد الشديدة بسب تقلبات الجو، فحاول أن تلتزم بتعليمات الطبيب حتى يتم شفاؤك سريعًا





برج العقرب

مهنياً: تجد فرقاً كبيراً في العمل بعد التحسينات التي أدخلتها، لكن التقدم مهم من أجل أجواء مثمرة



عاطفياً: يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزاً لذلك وحضر له الأجوبة الشافية والمقنعة والمنطقية



صحياً: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك وتشعرك بالخوف من أي وعكة، الرياضة هي أفضل الحلول





برج القوس

مهنياً: تتلقّى سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك



عاطفياً: تواجه بعض الصعاب في العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر



صحياً: حاول زيارة الأقرباء في الجبل، والقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل





برج الجدي

مهنياً: اقتربت كثيرًا من إنهاء تأثير المشكلة الأخيرة على أعمالك، لكن توقع أن تأتي إليك المزيد من المشاكل قريبًا جدًا



عاطفياً: ما من فرصة للعلاقة الحالية لك للتطور إلى شيء جاد، عليك البحث عن علاقة تستطيع الاستمرار فيها ولا تسبب الضرر لك لاحقًا



صحياً: لا يجب أن تطول معاناتك كثيراً، هناك العديد من الحلول للمشكلة الطبية التي تعانيها لكن البدء في واحد منها مرهون بإرادتك فقط





برج الدلو

مهنياً: عودة المياه إلى مجاريها تولّد ارتياحاً وثقة كبيرة بينك وبين الزملاء في العمل، وينعكس الأمر إيجاباً لدى أرباب العمل



عاطفياً: عليك أن تنسى الماضي، وتبحث عن شريك جديد يفهمك ويقف الى جانبك ويدعمك في كل الظروف التي يمكن أن تمر بها



صحياً: لا تتردد في استشارة الطبيب عند اللزوم، فالوقاية تبعد عنك الأخطار





برج الحوت

مهنياً: تتوصل إلى إقناع جهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك وتبدو الأمور على درجة كبيرة من الارتياح



عاطفياً: تجنب النقاشات العقيمة مع الشريك هذا اليوم، لأن ذيولها قد تكون طويلة ومريرة، ولا تسمح للخلافات بالظهور مجدداً



صحياً: كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة





