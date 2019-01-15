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توقعات الأبراج ليوم January 15, 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم January 15, 2019

برج الحمل

مهنياً: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي ما ينصبه لك الآخرون من فخاخ

عاطفياً: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحاً

صحياً: اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب



برج الثور

مهنياً: لا تعرف ما الذي سيحدث بعد المشروع الأخير، على الأرجع ستبدأ بمشروع جديد تثبت فيه نفسك أكثر، فقط حافظ على العمل الجاد

عاطفياً: الحياة لا تبدو جيدة جداً حالياً، تشعر أنها خالية من الألوان، لا تحاول إنكار هذا أمام شريكك فهو يريد مصلحتك

صحياً: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك، لكنك تدرك سلبياته متأخراً



برج الجوزاء

مهنياً: انتظر هذا اليوم جواً نفسياً مريحاً جداً يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع

عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما

صحياً: بادر إلى أقرب نادٍ رياضي في محيطك وانتسب إليه لممارسة التمارين الرياضية المفيدة



برج السرطان

مهنياً: يحاول بعض المقربين الوقوف ضد خططك المهنية وأعمالك الاستثمارية، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من أمور يخرب قصدهم ويرد كيدهم

عاطفياً: يتحكم العقل في تصرفاتك العاطفية بدلاً من القلب، وتصبح أكثر عقلانية في سلوكك العاطفي مع الحبيب

صحياً: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك



برج الأسد

مهنياً: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص

عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً لديكما، وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة تنعكس إيجاباً على مستقبل العلاقة، فهنيئاً لكما

صحياً: حبّك المفرط للعمل يؤدّي دوراً حاسماً في تراجع وضعك الصحي، وتكون له انعكاسات سلبية متعددة



برج العذراء

مهنياً: يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محلياً وخارجياً

عاطفياً: تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك، وتنجح في ذلك وتستعيد مكانتك لديه

صحياً: واظب على ممارسة الرياضة يومياً فهي مفيدة لآلام الظهر والكتفين والعنق



برج الميزان

مهنياً: تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكنّ ظروفاً خارجية طارئة تؤثر في أدائك اليوم

عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة بالشريك، لكنها تدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل

صحياً: كثرة الهموم المهنية والعائلية تبقيك في حال قلق دائم وتبعد عنك الراحة التي تحتاج إليها



برج العقرب

مهنياً: إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة

عاطفياً: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك عانيت منها الأمرين ولا ترغب في أن تتجدد

صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك



برج القوس

مهنياً: تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم

عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة، لكنك بحنكتك تتخلص منها كما الشعرة من العجين

صحياً: تتريث بعض الشيء قبل البدء بحمية غذائية ضرورية، لكنك تعاود استشارة الأخصائي لتشعر بمزيد من الطمأنينة



برج الجدي

مهنياً: تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها

عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً

صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية تبعد عنك مشاغل الحياة المهنية والعائلية



برج الدلو

مهنياً: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى

عاطفياً: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى

صحياً: ممارسة التزلج مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الشتاء يؤمن لك الفرصة لممارستها



برج الحوت

مهنياً: يخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك

عاطفياً: تبدأ تطوراً جديداً في علاقتك الرومنسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأساً على عقب ويحولك إلى شخص آخر

صحياً: تتخذ قراراً حاسماً مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر



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