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توقعات الأبراج ليوم January 15, 2019
برج الحمل
مهنياً: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي ما ينصبه لك الآخرون من فخاخ
عاطفياً: لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك إلى أقصى الحدود ولن تكون إلا رابحاً
صحياً: اعتماد برنامج غذائي متوازن يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة بلا تعب
برج الثور
مهنياً: لا تعرف ما الذي سيحدث بعد المشروع الأخير، على الأرجع ستبدأ بمشروع جديد تثبت فيه نفسك أكثر، فقط حافظ على العمل الجاد
عاطفياً: الحياة لا تبدو جيدة جداً حالياً، تشعر أنها خالية من الألوان، لا تحاول إنكار هذا أمام شريكك فهو يريد مصلحتك
صحياً: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك، لكنك تدرك سلبياته متأخراً
برج الجوزاء
مهنياً: انتظر هذا اليوم جواً نفسياً مريحاً جداً يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بنجاح كبير يبهر الجميع
عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما
صحياً: بادر إلى أقرب نادٍ رياضي في محيطك وانتسب إليه لممارسة التمارين الرياضية المفيدة
برج السرطان
مهنياً: يحاول بعض المقربين الوقوف ضد خططك المهنية وأعمالك الاستثمارية، ولكن حذرك ومعرفة ما يدور حولك من أمور يخرب قصدهم ويرد كيدهم
عاطفياً: يتحكم العقل في تصرفاتك العاطفية بدلاً من القلب، وتصبح أكثر عقلانية في سلوكك العاطفي مع الحبيب
صحياً: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك
برج الأسد
مهنياً: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص
عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً لديكما، وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة تنعكس إيجاباً على مستقبل العلاقة، فهنيئاً لكما
صحياً: حبّك المفرط للعمل يؤدّي دوراً حاسماً في تراجع وضعك الصحي، وتكون له انعكاسات سلبية متعددة
برج العذراء
مهنياً: يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محلياً وخارجياً
عاطفياً: تتسلح بالصراحة وبالثقة وبالإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك، وتنجح في ذلك وتستعيد مكانتك لديه
صحياً: واظب على ممارسة الرياضة يومياً فهي مفيدة لآلام الظهر والكتفين والعنق
برج الميزان
مهنياً: تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكنّ ظروفاً خارجية طارئة تؤثر في أدائك اليوم
عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة بالشريك، لكنها تدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل
صحياً: كثرة الهموم المهنية والعائلية تبقيك في حال قلق دائم وتبعد عنك الراحة التي تحتاج إليها
برج العقرب
مهنياً: إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة
عاطفياً: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك عانيت منها الأمرين ولا ترغب في أن تتجدد
صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك
برج القوس
مهنياً: تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم
عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة، لكنك بحنكتك تتخلص منها كما الشعرة من العجين
صحياً: تتريث بعض الشيء قبل البدء بحمية غذائية ضرورية، لكنك تعاود استشارة الأخصائي لتشعر بمزيد من الطمأنينة
برج الجدي
مهنياً: تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها
عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً
صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية تبعد عنك مشاغل الحياة المهنية والعائلية
برج الدلو
مهنياً: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى
عاطفياً: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى
صحياً: ممارسة التزلج مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الشتاء يؤمن لك الفرصة لممارستها
برج الحوت
مهنياً: يخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك
عاطفياً: تبدأ تطوراً جديداً في علاقتك الرومنسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأساً على عقب ويحولك إلى شخص آخر
صحياً: تتخذ قراراً حاسماً مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر
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