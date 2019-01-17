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توقعات الأبراج ليوم January 17, 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم January 17, 2019

برج الحمل

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر

عاطفياً: يتحدّث هذا اليوم عن رومانسية عالية ومميزة وبعض الاهتمامات الشخصية المتنوعة

صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح نهاراً وعدم التركيز في العمل



برج الثور

مهنياً: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، تواجه بعض الضغوط وهذا أمر أكيد

عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضعك العاطفي، لا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحمّلك

صحياً: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة



برج الجوزاء

مهنياً: ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظاً ومتأنياً أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها

عاطفياً: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أموراً جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح في العلاقة

صحياً: لا تناور ولا تتهرّب من مسؤولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك



برج السرطان

مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية

عاطفياً: سحر الحب يملأ حياتك بالتفاؤل والحيوية، وتفاني الحبيب في إسعادك يجعل كل شيء أمامك مشرقاً

صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية



برج الأسد

مهنياً: كن حذراً عند معالجتك بعض الأمور المادية المستجدة والبعيدة عن توقعاتك من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مادية

عاطفياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد أن تعلمت الحب النقي والناجح، وتعلمت أن تحب نفسك وتفهم ماذا تريد بالضبط من الحبيب وكيف تحافظ على عمق العلاقة معه

صحياً: تسير الأمور على نحو جيّد جدّاً، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع



برج العذراء

مهنياً: العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر في بعض القرارات قبل فوات الأوان

عاطفياً: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعاً معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك ويستوعبك

صحياً: خفف تنقلاتك في السيارة ومن استعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج



برج الميزان

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع

عاطفياً: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازم

صحياً: تحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسياً



برج العقرب

مهنياً: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات والتشنجات التي تلاحقك أينما حللت

صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك



برج القوس

مهنياً: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصاً إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي

عاطفياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ بينك وبين الشريك

صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء



برج الجدي

مهنياً: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر

عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة

صحياً: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجاً لا يحتمل وخصوصاً في الليل



برج الدلو

مهنياً: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً

عاطفياً: لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة

صحياً: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب



برج الحوت

مهنياً: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفياً: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعاً من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة

صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة



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