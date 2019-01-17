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توقعات الأبراج ليوم January 17, 2019
برج الحمل
مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر
عاطفياً: يتحدّث هذا اليوم عن رومانسية عالية ومميزة وبعض الاهتمامات الشخصية المتنوعة
صحياً: القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من الترنّح نهاراً وعدم التركيز في العمل
برج الثور
مهنياً: أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، تواجه بعض الضغوط وهذا أمر أكيد
عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضعك العاطفي، لا تحاول إثارة غيرة الشريك أو اللعب بأعصابه لأنه يمكن ألا يتحمّلك
صحياً: إذا اتّبعت الإرشادات والتعليمات وتقيّدت بالمواعيد المحدّدة لتناول الوجبات فإن النتائج ستكون أكثر من رائعة
برج الجوزاء
مهنياً: ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظاً ومتأنياً أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها
عاطفياً: تكثر نشاطاتك العاطفية خلال هذا اليوم وتجرّب أموراً جديدة على أمل أن تحقق من خلالها النجاح في العلاقة
صحياً: لا تناور ولا تتهرّب من مسؤولياتك الرياضية، مهما حاولت فإن أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك
برج السرطان
مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية
عاطفياً: سحر الحب يملأ حياتك بالتفاؤل والحيوية، وتفاني الحبيب في إسعادك يجعل كل شيء أمامك مشرقاً
صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية
برج الأسد
مهنياً: كن حذراً عند معالجتك بعض الأمور المادية المستجدة والبعيدة عن توقعاتك من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى خسائر مادية
عاطفياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد أن تعلمت الحب النقي والناجح، وتعلمت أن تحب نفسك وتفهم ماذا تريد بالضبط من الحبيب وكيف تحافظ على عمق العلاقة معه
صحياً: تسير الأمور على نحو جيّد جدّاً، تمارس رياضتك المفضل وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور الصحية وتنفيذها على نحو سهل ومقنع
برج العذراء
مهنياً: العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر في بعض القرارات قبل فوات الأوان
عاطفياً: كبرياؤك وغرورك يبعدان الشريك عنك، كن أكثر تواضعاً معه فهو نصفك الآخر، والوحيد الذي يتفهمك ويستوعبك
صحياً: خفف تنقلاتك في السيارة ومن استعمال المصعد، واستعض عنها بالمشي أو بصعود الدرج
برج الميزان
مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع
عاطفياً: يحمل إليك اليوم الكثير من المفاجآت العاطفية، فلا تراهن على مغامرة تدرك أنها لن تلقى النجاح اللازم
صحياً: تحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه بالقيام بمشاريع ترفيهية تريحك نفسياً
برج العقرب
مهنياً: تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحبّاء بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات والتشنجات التي تلاحقك أينما حللت
صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك
برج القوس
مهنياً: تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصاً إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي
عاطفياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف أو من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ بينك وبين الشريك
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء
برج الجدي
مهنياً: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة
صحياً: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجاً لا يحتمل وخصوصاً في الليل
برج الدلو
مهنياً: تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً
عاطفياً: لا تدع الأنانية تتحكّم في تصرفاتك مهما بلغت الضغوط، ولا سيما أن الشريك جاهز لمساعدتك عند الضرورة
صحياً: أعصابك المتوترة تقلقك وتسبّب لك الأرق، استشر طبيبك ليصف لك العلاج المناسب
برج الحوت
مهنياً: أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح
عاطفياً: الارتجال في التعامل مع الشريك قد يخلق نوعاً من الخوف، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية غير مبرّرة
صحياً: ضاعف نشاطك الرياضي، ومارس السباحة كلما أتاح لك الوقت ذلك، فهي مفيدة
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