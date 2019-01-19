حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2019

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أحداث سياسية وعامة
1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.
1511 - ميراندولا تستسلم لفرنسا.
1792 - مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.
1820 - إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.
1839 - الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارًا لها دام حتى عام 1967.
1883 - توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.
1899 - بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنجليزي.
1919 - بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.
1942 - القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.
1956 - انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.
1966 - أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.
1977 - تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.
1981 -وقوع زلزال إريان بإندونيسيا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 305 شخص وحوالي 1000 مفقود في الجبال ودفنت الإنهيارات الأرضية العديد من القرى.
1993 - التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة الأمم المتحدة.
1995 - زلزال في كولومبيا بقوة 6.6 على مقياس ريختر.
مواليد
1544 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.
1736 - جيمس واط، مهندس اسكتلندي.
1798 - أوغست كونت، اقتصادي وعالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.
1809 - إدغار آلان بو، شاعر وكاتب أمريكي.
1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني وصاحب طريقة بسمر لصناعة الصلب.
1839 - بول سيزان، رسام فرنسي.
1878 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1912 - ليونيد كانتروفيتش، اقتصادي روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.
1920 - خافيير بيريز دي كويلار، سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.
وفيات
1302 - الحاكم بأمر الله الأول، خليفة القاهرة.
1595 - السلطان مراد الثالث، سلطان عثماني.
1629 - عباس الأول الصفوي، خامس شواهين الدولة الصفوية.
1945 - السير هنري جون جوفاين، جراح بريطاني.
1979 - صلاح منصور، ممثل مصري.
2002 - يحيى العلمي، مخرج مصري.
2007 - هرانت دينك، صحافي تركي.
2013 - وحيد سيف، ممثل مصري.
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