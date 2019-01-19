حدث في مثل هذا اليوم January 19, 2019

أحداث سياسية وعامة

1268 - المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس يستردون يافا من الصليبيين.

1511 - ميراندولا تستسلم لفرنسا.

1792 - مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

1820 - إمارة دبي ترتبط بحماية مع المملكة المتحدة.

1839 - الأسطول البريطاني بقيادة "هنس" يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارًا لها دام حتى عام 1967.

1883 - توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.

1899 - بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنجليزي.

1919 - بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

1942 - القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.

1956 - انضمام السودان إلى جامعة الدول العربية.

1966 - أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

1977 - تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.

1981 -وقوع زلزال إريان بإندونيسيا بقوة 6.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 305 شخص وحوالي 1000 مفقود في الجبال ودفنت الإنهيارات الأرضية العديد من القرى.

1993 - التشيك وسلوفاكيا ينضمان لمنظمة الأمم المتحدة.

1995 - زلزال في كولومبيا بقوة 6.6 على مقياس ريختر.

مواليد

1544 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.

1736 - جيمس واط، مهندس اسكتلندي.

1798 - أوغست كونت، اقتصادي وعالم اجتماع وفيلسوف فرنسي.

1809 - إدغار آلان بو، شاعر وكاتب أمريكي.

1813 - هنري بسمر، مخترع بريطاني وصاحب طريقة بسمر لصناعة الصلب.

1839 - بول سيزان، رسام فرنسي.

1878 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1912 - ليونيد كانتروفيتش، اقتصادي روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1920 - خافيير بيريز دي كويلار، سياسي بيروفي وأمين عام الأمم المتحدة.

وفيات

1302 - الحاكم بأمر الله الأول، خليفة القاهرة.

1595 - السلطان مراد الثالث، سلطان عثماني.

1629 - عباس الأول الصفوي، خامس شواهين الدولة الصفوية.

1945 - السير هنري جون جوفاين، جراح بريطاني.

1979 - صلاح منصور، ممثل مصري.

2002 - يحيى العلمي، مخرج مصري.

2007 - هرانت دينك، صحافي تركي.

2013 - وحيد سيف، ممثل مصري.