- عون وترامب وما بينهما المصارف ومزارع شبعا
- وزير المال في أول إجراء من نوعه: الصرف لرواتب الموظفين فقط
- بومبيو: إيران تسعى إلى "الاستيلاء" على لبنان
- لبنان أَخَذَ عِلْماً برسائل بومبيو «الخشنة»... ماذا بعد؟
- ما بين النظام السوري والجولان
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- بومبيو للبنانيين: لستم مجبرين على الخضوع لنصرالله... مستعدون لمساعدتكم
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
- بومبيو: لبنان لا ينأى بنفسه ومرتبط عضوياً بحزب الله
- وزير ونائب سابق يبتزّ الدولة بـ600 مليون دولار
- يحيى مولود أعلن ترشحه للانتخابات الفرعية في طرابلس: صوتوا معارضة
- بومبيو: لبنان قد يدفع ثمناً باهظاً!
- قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم
- جبق زار مستشفى بشري الحكومي: 11 سريرا لقضاء من 22 قرية أمر غير مقبول اسحق: سنتعاون مع حزب الله في مجلس الوزراء او مجلس النواب لحل مشاكل الشعب
- صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة
- بخدعة "بارعة".. طفل مصري ينقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا
- قوات سوريا الديمقراطية تعلن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" بعد سقوط آخر معاقله في الباغوز
- بعيدا عن الأنظار ومحاطا بفريق قانوني.. كيف استقبل ترامب انتهاء تحقيقات مولر؟
- سر تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها
- شاطئ نيسي في قبرص
- بالفيديو: مرمريس قرية Selimiye - تركيا
- بالفيديو: مرمريس - تركيا
- لحظة انفجار مروّع لمصنع في الصين.. هزّ الأرض وقتل العشرات
- انتحار طالبة أميركية بعد نجاتها من "مذبحة المدرسة"
- السبب الحقيقي لغرق سفينة تايتانيك!
- بعد اتهامها بتهديد الأمن القومي المصري... محامي شيرين عبد الوهاب يهدد
- إصابة ميسي في عودة مخيبة للأرجنتين بهزيمة 3-1 أمام فنزويلا
- النفط يواصل التراجع من أعلى مستوياته في 2019 متأثرا بمخاوف بشأن الطلب
- بومبيو يشنّ الهجوم الأعنف على "حزب الله"
- رسالة نارية من بومبيو الى "حزب الله".. ولبنان يؤكد أولوية الإستقرار
- خطة الكهرباء: وداعاً للبواخر
- لهذه الأسباب «أُجبِرَ» باســيل على البقاء في الحكومة!
- لبنان أمام خيارات مستحيلة؟
- ماذا بعد زيارة بومبيو؟ وكيف سيتصرّف لبنان؟
- فرعية طرابلس: ″المستقبل″ يواجه المرشّح الشبح
- المستقبل يلاقي العزم في طرابلس.. تكريس الثنائية السياسية
- عربيّتان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب وإلهان عمر
- بومبيو يهدّد لبنان: النازحون لن يعودوا
- هجوم دبلوماسي أميركي في لبنان: إخراج إيران وفكفكة حزب الله
- سلامة يضغط على الحكومة... لمصلحة المصارف: وزير المال يعلّق الإنفاق!
- السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟
- فضيحة الفساد القضائي: استدعاء سبعة قضاة إلى التفتيش وملاحقة محاميَين
- هل يتجدّد خطف الأجانب في بيروت؟
- مولر يسلم تقريره عن التدخل الروسي ومطالب بالكونغرس لكشف فحواه
- اشتباك بروتوكولي مع بومبيو يمهد لتصعيد خطير
- بومبيو: على اللبنانيين إما العيش بحرية أو الالتحاق بإيران
- لا تزكية في الانتخابات الفرعية في طرابلس
- توقعات الأبراج ليوم March 23, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 23, 2019
- هدوء انتخابي طرابلسي حذر… وأسماء جديدة تعتزم الترشّح
اخترنا لكم
-
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب ...الكاتب:
-
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة ...الكاتب:
-
ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": ...الكاتب:
-
البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى ...الكاتب:
-
كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية! ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى ...الكاتب:
-
معلومات جديدة.. هكذا حصل منفذ مجزرة نيوزيلندا ...الكاتب:
-
"فتى البيض" أيقونة عالمية في وجه كراهية ...الكاتب:
-
"يلعن الساعة التي صرت فيها رئيساً مضطراً ...الكاتب:
-
جندي سابق أبلغ عنه من قبل.. هنا ...الكاتب:
-
بطل مسجد لينوود للجزيرة: هكذا واجهت إرهابي ...الكاتب:
-
نيوزيلندا تكرّم ضحايا المسجدين وتُراجع قوانين السلاح ...الكاتب:
-
لن يُحكم بالإعدام.. العقوبة المتوقعة لسفاح نيوزيلندا ...الكاتب:
-
أستراليا: فيديو جديد لـ"فتى البيضة البطل".. وآلاف ...الكاتب:
-
بالفيديو.. مراهق استرالي يكسر بيضة فوق رأس ...الكاتب:
-
بعد مذبحة نيوزيلندا.. اعتداء عنيف على مسلمين ...الكاتب:
-
"يداه ملطختان بدماء مسلمي نيوزيلندا".. أستراليا تنتفض ...الكاتب:
-
وفاة السعودي "رافع السبابة" ترفع قتلى مجزرة ...الكاتب:
-
نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي: انتهى عصر البراءة ...الكاتب:
-
"نار جهنم".. كل التفاصيل الجديدة والمروّعة عن ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
برج الحمل
مهنياً: تتحسن المعنويات، وتأخذك الأحلام نحو البعيد، وتعرف نشاطات متعددة وسفراً ودراسات مهمة، وتنجح في استقطاب تحالفات جديدة
عاطفياً: انفتاحك على الخارج وعلى الحياة العاطفية يدفعك إلى سلوك سبل جديدة تجعلك تحسن في نفسيتك ومظهرك، فتبرز وتلفت أنظار المحيطين بك
صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك، تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية
برج الثور
مهنياً: تكون التطورات كلها لمصلحتك في الأيام المقبلة، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً
عاطفياً: حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما
صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر المستطاع، ولا تبق بالك مشغولاً على العمل، فكل شيء على خير ما يرام .
برج الجوزاء
مهنياً: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، تتسارع الخطوات والاتصالات، ولكن وضّح كلامك جيداً تفادياً للالتباس
عاطفياً: قد لا يتجاوب الحبيب معك بالقدر المطلوب، بل يتحرك بالاتجاه المعاكس لمصلحة العلاقة، لذلك يتوجب عليك التدخل لمراعاة ظروفه وتفهمها
صحياً: يكون الوضع الصحية متطلباً ومن الضروري الاهتمام بأي نقاط ضعف إذا كنت تعاني منها
برج السرطان
مهنياً: تعيش يوماً فارغاً من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيداً، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيداً ولا تترك مجالاً للغموض
عاطفياً: لا تنس أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، لكن يحمل إليك الحب أفراحاً كثيرة، وآمالاً وثباتاً ومواعيد مميزة
صحياً: لن تربح شيئاً إذا حاولت زيادة الضغوط من دون إيجاد منفذ مناسب لها، لذا عليك أخذ قسط كبير من الراحة والنوم كي تهدأ من توتر أعصابك
برج الأسد
مهنياً: لا تتسرع في توظيف علاقاتك وأموالك، حافظ على استقرار موازنتك، وصحّح بعض الأوضاع، وفاوض بوضوح وبليونة، باستطاعتك التوصل إلى حل توافقي
عاطفياً: علاقتك بالشريك تسودها الرومانسية والمشاعر الرقيقة المتبادلة وخصوصاً أنك صممت على إنهاء هذا الشهر بتفاؤل
صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة
برج العذراء
مهنياً: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين
عاطفياً: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم
صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة
برج الميزان
مهنياً: تعيش يوماً إيجابياً ومناسباً للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة
عاطفياً: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً
صحياً: كن حريصاً على شرب كميات كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية
برج العقرب
مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً
عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل
صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع
برج القوس
مهنياً: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد
عاطفياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام
برج الجدي
مهنياً: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزاً كبيراً، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضاً
عاطفياً: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جواباً سارّاً أو تتلقى خبراً تترقبه منذ مدة
صحياً: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك
برج الدلو
مهنياً: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً
عاطفياً: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءاً واطمئناناً
صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة
برج الحوت
مهنياً: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك
عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب
صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتاً، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم March 24, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 23, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 22, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 21, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 20, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 19, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 18, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 17, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 16, 2019
- توقعات الأبراج ليوم March 15, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)