توقعات الأبراج ليوم March 25, 2019

برج الحمل

مهنياً: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني



عاطفياً: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيداً لتكون الكفة متعادلة



صحياً: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظاماً حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة





برج الثور

مهنياً: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل



عاطفياً: تعيش حالاً من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك



صحياً: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام





برج الجوزاء

مهنياً: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير



عاطفياً: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير



صحياً: لا تجازف بسلامتك انت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع





برج السرطان

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك



عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك







صحياً: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة



برج الأسد

مهنياً: نظراً إلى قدراتك القوية على التحليل تدهش الكثيرين بالأفكار والحلول الرائعة، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد



عاطفياً: تحصل على الأجوبة التي كنت تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه



صحياً: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز





برج العذراء

مهنياً: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين



عاطفياً: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم



صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة





برج الميزان

مهنياً: تعيش يوماً إيجابياً ومناسباً للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة



عاطفياً: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً



صحياً: كن حريصاً على شرب كميات كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية





برج العقرب

مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً



عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل







صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع



برج القوس

مهنياً: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد



عاطفياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها



صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام





برج الجدي

مهنياً: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزاً كبيراً، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضاً



عاطفياً: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جواباً سارّاً أو تتلقى خبراً تترقبه منذ مدة



صحياً: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك





برج الدلو

مهنياً: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً



عاطفياً: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءاً واطمئناناً







صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة



برج الحوت

مهنياً: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك



عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب



صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتاً، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور





