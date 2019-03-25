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توقعات الأبراج ليوم March 25, 2019
برج الحمل
مهنياً: ترتبط بمواعيد على قدر كبير من الأهمية، ويتركز الضوء على الأعمال والانجازات والتغييرات الحاصلة في المحيط المهني
عاطفياً: لديك قدرة على تقديم الكثير للحبيب من دون انتظار المقابل، وعلى الحبيب تقدير ذلك جيداً لتكون الكفة متعادلة
صحياً: يجب أن تكون حياتك الصحية في الفترة المقبلة أكثر نظاماً حتى لا تتعرض لأمراض أو وعكات كثيرة
برج الثور
مهنياً: تدعمك صداقات قديمة وعلاقات اجتماعية جيّدة، فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات أو بخيبات أمل
عاطفياً: تعيش حالاً من الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك
صحياً: إنه الوقت المناسب لعطلة مرحة، بعدما حرمتك مشاغلك من التمتع بالراحة والاستجمام
برج الجوزاء
مهنياً: تعاني صعوبة في التواصل مع الآخرين، وتمر بيوم من الشكوك، وقد تقدم على مبادرة جيدة لكن إحذر الأخطاء لأن التعويل عليك كبير
عاطفياً: العلاقة العاطفية تشعرك بالأمان وتساعدك على الصعيدين الاجتماعي والمهني، فتكون مرتاح البال والضمير
صحياً: لا تجازف بسلامتك انت بحاجة إلى الهدوء والأجواء الإيجابية، لذلك رفه عن نفسك لتحمي معنوياتك من التراجع
برج السرطان
مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً في العمل، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك
عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك
صحياً: تبدو على وجهك علامات الارتياح وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها منذ مدة
برج الأسد
مهنياً: نظراً إلى قدراتك القوية على التحليل تدهش الكثيرين بالأفكار والحلول الرائعة، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار، وتفرح لتأييد
عاطفياً: تحصل على الأجوبة التي كنت تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه
صحياً: النوم بشكل كاف يوميًا يجعلكِ في أفضل حالاتك، فعليكِ أن تعلم أن عدم النوم في الليل قد يقتل صحتك بالبطيء ويجعلك غير قادر على التركيز
برج العذراء
مهنياً: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين
عاطفياً: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم
صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة
برج الميزان
مهنياً: تعيش يوماً إيجابياً ومناسباً للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة
عاطفياً: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً
صحياً: كن حريصاً على شرب كميات كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية
برج العقرب
مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً
عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل
صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع
برج القوس
مهنياً: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد
عاطفياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام
برج الجدي
مهنياً: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزاً كبيراً، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضاً
عاطفياً: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جواباً سارّاً أو تتلقى خبراً تترقبه منذ مدة
صحياً: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك
برج الدلو
مهنياً: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً
عاطفياً: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءاً واطمئناناً
صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة
برج الحوت
مهنياً: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك
عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب
صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتاً، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور
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