توقعات الأبراج ليوم March 26, 2019

برج الحمل

مهنياً: تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبراً مناسباً لأعمالك، وتنطلق فرحاً مزهواً بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية



عاطفياً: تتأثر بأحد مواليد برج الثور، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح



صحياً: عليك النظر إلى حياتك الصحية بشكل أفضل حتى ترى أن المقبل من الأيام يجب أن يكون أكثر تنظيماً





برج الثور

مهنياً: تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك



عاطفياً: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان معاً لتمضية المزيد من الوقت معاً.



صحياً: تتخلص من متاعب صحية عابرة، وتستعيد نشاطك للقيام بما اعتاده الآخرون منك





برج الجوزاء

مهنياً: تكون اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وتتبنى وجهة نظر جديدة



عاطفياً: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهات النظر بينك وبين من تحب



صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك أو في مختلف النشاطات التي تنوي القيام بها





برج السرطان

مهنياً: يخيم جو من التردد أو الفوضى في مجال عملك، وتطرأ تغييرات مفاجئة تجبرك على تغيير الحسابات



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الحوت فيفتتح دورة فلكية رومنسية تنقلك إلى عالم من الأحلام السعيدة







صحياً: تخرج من أزمة صحية ألمت بك وألزمتك الفراش أسابيع بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد



برج الأسد

مهنياً: لا تول بعض الثرثرة أهمية كبيرة، ولا تصدّق كلاماً واهماً أو وعوداً غير حقيقية، دقق في التفاصيل وخصص الوقت لدرس كل الملفات



عاطفياً: لا تتهرب من المسؤوليات، بل احم استقرارك العاطفي جيداً، وكثف جهودك لإعطاء نتائج ترضي الشريك



صحياً: ابتعد تماماً عن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم، كما عليك تجنب تصفح الإنترنت قبل النوم أو حتى مشاهدة التلفزيون





برج العذراء

مهنياً: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين



عاطفياً: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم



صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة





برج الميزان

مهنياً: تعيش يوماً إيجابياً ومناسباً للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة



عاطفياً: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً



صحياً: كن حريصاً على شرب كميات كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية





برج العقرب

مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً



عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل







صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع



برج القوس

مهنياً: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد



عاطفياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها



صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام





برج الجدي

مهنياً: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزاً كبيراً، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضاً



عاطفياً: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جواباً سارّاً أو تتلقى خبراً تترقبه منذ مدة



صحياً: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك





برج الدلو

مهنياً: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً



عاطفياً: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءاً واطمئناناً







صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة



برج الحوت

مهنياً: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك



عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب



صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتاً، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور





