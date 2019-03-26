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توقعات الأبراج ليوم March 26, 2019
برج الحمل
مهنياً: تكافأ على جهود سابقة أو تتلقى خبراً مناسباً لأعمالك، وتنطلق فرحاً مزهواً بنفسك في هذا اليوم الاستثنائي الذي يعزز الأوضاع المهنية
عاطفياً: تتأثر بأحد مواليد برج الثور، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح
صحياً: عليك النظر إلى حياتك الصحية بشكل أفضل حتى ترى أن المقبل من الأيام يجب أن يكون أكثر تنظيماً
برج الثور
مهنياً: تكون المعنويات مرتفعة والوعود كثيرة، لا شك في أنك تبدأ دورة جديدة في هذه الأثناء وتستعيد حيويتك وإيجابيتك
عاطفياً: تكون على وفاق تام مع الشريك، وتخططان معاً لتمضية المزيد من الوقت معاً.
صحياً: تتخلص من متاعب صحية عابرة، وتستعيد نشاطك للقيام بما اعتاده الآخرون منك
برج الجوزاء
مهنياً: تكون اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع أشخاص قادرين على نصحك، وتتبنى وجهة نظر جديدة
عاطفياً: يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهات النظر بينك وبين من تحب
صحياً: كن حريصاً على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في عملك أو في مختلف النشاطات التي تنوي القيام بها
برج السرطان
مهنياً: يخيم جو من التردد أو الفوضى في مجال عملك، وتطرأ تغييرات مفاجئة تجبرك على تغيير الحسابات
عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الحوت فيفتتح دورة فلكية رومنسية تنقلك إلى عالم من الأحلام السعيدة
صحياً: تخرج من أزمة صحية ألمت بك وألزمتك الفراش أسابيع بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد
برج الأسد
مهنياً: لا تول بعض الثرثرة أهمية كبيرة، ولا تصدّق كلاماً واهماً أو وعوداً غير حقيقية، دقق في التفاصيل وخصص الوقت لدرس كل الملفات
عاطفياً: لا تتهرب من المسؤوليات، بل احم استقرارك العاطفي جيداً، وكثف جهودك لإعطاء نتائج ترضي الشريك
صحياً: ابتعد تماماً عن تناول مشروبات الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم، كما عليك تجنب تصفح الإنترنت قبل النوم أو حتى مشاهدة التلفزيون
برج العذراء
مهنياً: يكافئك الحظ على تفهمك الأمور بشكل هادئ وذكي، ويفاجئك بتطور سعيد شرط اتباع الإرشادات والتقيّد بالقوانين
عاطفياً: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم
صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة
برج الميزان
مهنياً: تعيش يوماً إيجابياً ومناسباً للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة
عاطفياً: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيداً
صحياً: كن حريصاً على شرب كميات كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية
برج العقرب
مهنياً: ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائياً
عاطفياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل
صحياً: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع
برج القوس
مهنياً: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد
عاطفياً: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها
صحياً: قد تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام
برج الجدي
مهنياً: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزاً كبيراً، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضاً
عاطفياً: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جواباً سارّاً أو تتلقى خبراً تترقبه منذ مدة
صحياً: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك
برج الدلو
مهنياً: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوباً وانتباهاً
عاطفياً: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قراراً يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءاً واطمئناناً
صحياً: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة
برج الحوت
مهنياً: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك
عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب
صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتاً، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور
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