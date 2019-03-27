توقعات الأبراج ليوم March 27, 2019

برج الحمل

مهنياً: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز



عاطفياً: الحياة لا تقف على فقدان الأشخاص مطلقًا مهما تكن درجة حبنا لهم، فكن أكثر تفاؤلاً ولا تستسلم للحزن بل تفاءل بالخير دائماً، وسيفاجئك القدر بشريك حياة يليق بك



صحياً: اهتم بصحتك على نحو أكبر، فانشغالك الدائم قد يسبب لك عبئاً بالغاً يودي بك إلى إنهاك جسدك وإرهاقك نفسياً





برج الثور

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح



عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب



صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم الأمور الصحية المتردية لم تعد تحتمل، من الضروري أن تستعيد نشاطك





برج الجوزاء

مهنياً: تحقق رغباتك الكبيرة هذا اليوم أو تعبّر عنها وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أعلى المستويات



عاطفياً: تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل أو تحضّر لمشروع ارتباط سرّي ترى أنه الأفضل لك عاطفياً



صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضرّ





برج السرطان

مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل في التعاطي المهني، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً



عاطفياً: يجب أن تأخذ في الحسبان أن طلبات الشريك يجب أن تنفذ حتى لو كانت تعجيزية، فأنت وعدته أنك لن تتوانى يوماً عن تلبية كل ما يسأله منك







صحياً: قاوم كل المحاولات التي يلجأ إليها بعضهم بغية تعريضك لأخطار صحية وإبعادك من أمامهم



برج الأسد

مهنياً: أوضاعك المالية قد تتحسن بعض الشيء بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها



عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يذكرك بأحداث سعيدة مرت في حياتك وتعتبره مصدر تفاؤل لك



صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش، بل ترغب في القيام بكل ما يعود على وضعك الصحي بالخير





برج العذراء

مهنياً: ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق



عاطفياً: قلق الشريك سببه أنت وتصرفاتك غير اللائقة معه منذ مدة، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه



صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك، ابحث جيداً عن الأسباب قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك





برج الميزان

مهنياً: لا تتذمر مهما سعى البعض للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الازمات



عاطفياً: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه ليس سهلاً



صحيا: المحافظة على الصحة السليمة امر مهم، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك





برج العقرب

مهنياً: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً



عاطفياً: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصاً أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة







صحياً: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها



برج القوس

مهنياً: تنشط الاتصالات وتنجح في إيجاد حل أو إيصال رسالة أو لفت الانتباه، وترافقك تأثيرات جميلة، وتحصل على فرصة جيدة في العمل لتبادر بانطلاقة مهمة وقوة مميزة



عاطفياً: قد تختار أن تقلب الطاولة أو الصفحة، وتحسم أمرك بشكل مفاجئ، وتتنازل عن بعض شروطك حتى



صحياً: تستعيد نشاطك وثقتك بنفسك ويتحسن الوضع الصحي على نحو ملحوظ، استثمر طاقاتك الإيجابية لتدخل الفرح إلى نفسك





برج الجدي

مهنياً: مباحثات مالية أو انشغالات استثمارية، تربح قضية أو تساهم في تأييد قضية أحدهم، وتتلقى معلومات مفيدة وتتاح لك فرص جيدة لمشروع يجب إتمامه



عاطفياً: إذا لم تقتنع بوجهة نظر الشريك، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك



صحياً: تكون علاقاتك العائلية متوترة، فتشعر بالحاجة إلى ضبط الأوضاع والسيطرة عليها، فيتطلب منك هذا الأمر بذل جهود مضاعفة يمكن أن ترهقك صحياً





برج الدلو

ركّز اهتمامك على حسن العلاقة بالزملاء وبالمسؤولين لأنك تحتاج إلى مساندتهم في معالجة مسألة مستحقات ديون أو ضرائب يمكن أن تجبرك على مواجهة واقع لا يروقك



عاطفياً: تحرّر من القلق الذي يسيطر عليك وتفاهم مع الحبيب حول الأمور العالقة بينكما، الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى قلبه







صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية أو الرئتين، يستحسن مراجعة الطبيب في أسرع وقت



برج الحوت

مهنياً: يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية وتظهر عن شجاعة كبيرة وقدرة على التكيف



عاطفياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة والعزيمة لإحداث تغيير كبير، أو للقاء حبيب أو للإقدام على مغامرة استثنائية



صحياً: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير





