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توقعات الأبراج ليوم March 30, 2019
برج الحمل
مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على استيعاب الأمور وتحليلها بذكاء حاد، وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات
عاطفياً: يكون التواصل مع الشريك صعباً ومعقداً، وعلى الرغم من هذه السلبيات تجتاز المرحلة ولا داعي إلى القلق اذا قمت بواجبك على أكمل وجه
صحياً: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعاً صحياً غير مستقر
برج الثور
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق في بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف في طريقك
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان
برج الجوزاء
مهنياً: تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة
عاطفياً: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب، وأولها تجديد شهر العسل
صحياً: غالباً ما تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ
برج السرطان
مهنياً: كن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها
عاطفياً: الميزة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمعكما، وكل ما عدا ذلك ثانوي
صحياً: لآلام الظهر عدة حلول، من بينها المشي أو ممارسة السباحة أو القيام بتمارين خاصة
برج الأسد
مهنياً: تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما، قبل أن تقرر البقاء في البلد أو السفر
عاطفياً: لا للتسرع في إطلاق الاحكام، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص مصدر المشاكل والتجاذبات السلبية
صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية
برج العذراء
مهنياً: تتميز بجهوزية وبنشاط، وتستعيد بعضاً من حيويتك وتتوهج ثقتك بنفسك، الوقت مؤات لتلقي الأجوبة السديدة عن كل الأسئلة التي تطرحها
عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، لذا قف على رأي الشريك في أمورك الحساسة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
صحياً: أنت صاحب طاقة كبيرة ومحب للطعام الشهي وتتمتع بإرادة قوية، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها
برج الميزان
مهنيا: وعود بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيدا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك
عاطفياً: يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكن هذا الامر يواجه بعض الصعوبات
صحياً: قد تكون منزعجاً من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لكنك ستتكيف مع هذا الواقع
برج العقرب
مهنياً: الظروف كلها مشجعة على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح
عاطفياً: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية
صحياً: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقاً في التنفس
برج القوس
مهنياً: يوم هادئ وخال كلياً من الحظوظ، ما يثير الانفعالات والحساسيات والنزاعات والعدائية في المحيط، ويولد التشنج ويشير الى وضع مهني خاص جداً
عاطفياً: لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو منهمك بإنجاز مشروع كبير يعلق عليه أملاً كبيراً، المطلوب منك الوقوف إلى جانبه وتوظيف خبرتك في مساعدته
صحياً: تتوضح الصورة الصحية أمامك، بفضل مساعدة أصحاب الاختصاص الذين يكترثون لأمرك بعيداً عن أي غايات
برج الجدي
مهنياً: تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.
عاطفياً: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلباً عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه
صحياً: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائياً
برج الدلو
مهنياً: إحذر سوء تفاهم أو التباساً في أحاديثك، وكن واعياً لكل ما يقال حولك ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحاً
عاطفياً: تقدم غير متوقع في العلاقة بالشريك، بسبب لإقدامك على دعمه في مشروع نوعي يضمن لكما مستقبلاً مشرقاً
صحياً: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل وفي التعامل مع أحد أفراد العائلة
برج الحوت
مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً
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