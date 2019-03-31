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توقعات الأبراج ليوم March 31, 2019
برج الحمل
مهنياً: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور وادخال تغييرات على حياتك المهنية، إنها بداية صفحة جديدة لتسمع جواباً مطمئناً وتنفرج أساريرك
عاطفياً: تشعر بالاستقرار ويسهل التواصل مع الشريك والتقارب والتفاهم، وتتلقى معلومات تخدم وضعك العاطفي وتكتشف معطيات وأسراراً تريحك
صحياً: حاول الإهتمام بصحتك اليوم من خلال ممارسة التمارين الرياضية، والتنفس العميق، وتناول الطعام الصحي، مما يساعدك على تخطي مشاكلك الصحية
برج الثور
مهنياً: إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهمّ منهم، بل عد إلى صوابك وكن واعياً، فالزمن لا يرحم
عاطفياً: تركز على الحياة العاطفية من خلال الأصدقاء والمعارف وتهتم بالترفيه والحفلات التي تدخل البهجة والسرور إلى قلب الشريك
صحياً: لست مرتاحاً إلى وضعك الصحي العام، وتشعر أن شيئاً ما ليس على ما يرام لكنك لا تستطيع تحديده
برج الجوزاء
مهنياً: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك
عاطفياً: يكون الشريك مهتمّاً بك جداً ويُظهر لك محبّته، ويشير هذا اليوم إلى مغامرة أو سعي لكسب قلبه وممارسة سحرك عليه
صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام
برج السرطان
مهنياً: حاول أن تستغل طاقتك الإبداعية التي تتمتع بها، ووظفها في الزمان والمكان المناسبين
عاطفياً: لا تظلم الشريك وكن أكثر تفهماً لمشكلاته، ثمة تطورات في العلاقة تكون لمصلحتكما على المدى المنظور
صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثير كبير في الوضع الصحي والنفسي، وهذا أمر جيد
برج الأسد
مهنياً: يوم واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد
عاطفياً: يسود جو من السعادة بعد خلاف حاد مع الشريك، ولم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحد
صحياً: صحتك تكون قوية جداً هذا اليوم خلافاً للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة
برج العذراء
مهنياً: تناقش موضوعاً مالياً، ويتعلق الأمر بفاتورة أو بقرض معيّن، لا يخلو الأمر من مصاريف طارئة أو توظيفات مالية
عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة وببوادر الحلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك
صحياً: حاذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك، وعليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة لذلك
برج الميزان
مهنيا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون مؤقتاً
عاطفيا: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً
صحياً: الوقاية مفيدة جداً، وهذا ما تلمسه في الايام القليلة المقبلة، ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبياً جداً
برج العقرب
مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك
عاطفياً: مؤشرات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر في المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور
صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها تريحك نفسياً وتساعدك على القيام بكل ما تريد إنجازه براحة
برج القوس
مهنياً: تعاكس الظروف كل تطلّعاتك من خلال تحرّكاتك ومواقف بعضهم، وقد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك
عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف
صحياً: تجد نفسك أمام ظروف مربكة، وتحزنك بعض التطورات، لا تتذمر من هدوء الأجواء، بل وظفه للاسترخاء بعيداً عن الأجواء الصاخبة
برج الجدي
مهنياً: تواجه أعمالاً كثيرة تتراكم، وهموماً ومستجدات وطلبات تتأخر، وتطرأ بعض السلبيات التي تهدد بتراجع معنوي أو بمواجهات وضغوط
عاطفياً: تستجد مسائل طارئة على الصعيد العاطفي، وقد يعترض بعضهم على مواقفك، فلا تؤزم الوضع
صحياً: تحاول الإكثار من التمارين الرياضية التي تجعلك تفرز الكثير من العرق بغية القضاء على الشحوم
برج الدلو
مهنياً: تحقّق ربحاً وتبدأ جديداً وتهتم بآفاق واسعة وواعدة وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي
عاطفياً: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن تؤذي العلاقة جداً
صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك فالأمور لن تمر دائماً بسلام، وابتعد عمّن يحاول إزعاجك قدر الإمكان واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة
برج الحوت
مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد
عاطفياً: إحذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً مع الشريك واصمد أمام سحر الجنس الآخر مهما تكن المغريات
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان
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