توقعات الأبراج ليوم April 1, 2019

برج الحمل

مهنياً: تشعر بالتحرر منذ اليوم الأول الذي ينتقل فيه كوكب مارس إلى برج صديق هو الجوزاء، فتبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلاحظها في السابق



عاطفياً: حاذر صراعات تؤثر في وضعك العاطفي، وحاول ان تصبر قليلاً حتى تجد الحلول لكل المعوقات التي تعترضك



صحياً: صحتك هذا اليوم تكون قوية جداً خلافاً للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة بل عليك أن تكون أكثر اتزاناً





برج الثور

مهنياً: نزاع او سوء تفاهم وعدم استقرار، تضغط عليك الامور، فتجنب المواجهات وكن حذراً من مشاعر الغضب والعدائية ولا تتصرّف بصورة انفعالية



عاطفياً: تعيش رومنسية وانفتاحاً ولقاءات مزدهرة، وتفكر في حب جديد أو تتجه نحو علاقة أخرى او قد يعود حب قديم للتدخل في حياتك او تعيش شهر عسل جديداً مع الزوج



صحياً: يكون هذا اليوم ضاغطاً مهنيا أو اجتماعيا وقد تشعر خلاله بالتعب والإرهاق بعدما خضت مفاوضات شاقة تخللتها مشادات كلامية حادة أثارت انفعالك





برج الجوزاء

مهنياً: بدخول مارس إلى برجك تصبح الحياة أكثر تشويقاً والعلاقات أكثر صخباً، وتتوق إلى اقتحام مجالات جديدة ولقاءات واكتشافات وتجارب غير معهودة



عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، علاقات الاجتماعية وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة إلى حياتك



صحياً: يمكن أن تشعر بقلق نفسي واضطراب يجعلانك فاقد القدرة على التركيز، لكن لا تخف، إنه مجرد يوم عابر





برج السرطان

مهنياً: بركان الحسد الهامد لدى بعض مبغضيك في العمل لا يلبث أن يثور، وأنت غافل عما يدور حولك، انتبه قبل فوات الأوان



عاطفياً: استيقظ من سباتك العميق، وراقب كل ما يجري على الصعيد العاطفي، وإلا ضاع الشريك منك إلى الأبد



صحياً: تستعيد عافيتك وحيويتك وتشعر أنك بوسعك القيام بأعمالك المتعددة براحة تامة





برج الأسد

مهنياً: تكتشف مجالات جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء



عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك، تجنب الجدال وإثارة المتاعب، فأنت تميل الى المزاجية وترتفع نبرة صوتك



صحياً: التوتر العاطفي يمكن أن يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي ويسبب لك اضطرابات في الأمعاء





برج العذراء

مهنياً: تجنب الخيبات والارتباك، وحافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز، كما قد يطرأ ما يجعلك مضطراً إلى صرف بعض الأموال



عاطفياً: الاجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر ايجابي قياساً بما كانت عليه الأحوال في السابق



صحياً: الانتباه الى الطعام الصحي ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه المرحلة





برج الميزان

مهنياً: يحرك كوكب مارس الاتصالات ويخلق مناخاً شديداً قد يتسم بالضغوط والمنافسة مع بعض الشركاء والزملاء



عاطفياً: حذار ارتكاب الاخطاء فقد تندم عليها فور حصولها، لا تنتقد الشريك وابعد علاقتك به عن التدخلات والتجاذبات







صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بها هذا اليوم، والتعب الذي كنت تشكو منه في الماضي إنما كان ناتجاً عن عدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية لا عن سبب عضوي



برج العقرب

مهنياً: تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج اساريرك، وتتصرف مع الآخرين بأدب ولياقة ما يكسبك المزيد المصداقية



عاطفياً: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياً، حاول تحسين تصرّفاتك معه كي تنتعش العلاقة مجدداً



صحياً: تخف الضغوط النفسية عليك وترتاح اعصابك ما ينعكس على صحتك إيجاباً





برج القوس

مهنياً: تتحمس لفكرة تراودك سرّاً، لحلم لا تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح



عاطفياً: تعرف كيف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة التي توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك



صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن الاجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك





برج الجدي

مهنياً: وضح كلامك تفادياً لحصول أي التباس أو سوء تفاهم، وكُن ليناً وتعامل مع الآخرين بذكاء، إياك والاستفزاز



عاطفياً: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك، وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بعائلتك وبالأصدقاء الذين ابتعدت عنهم فترة







صحياً: عليك تحاشي جميع المواقف التي تثير غضبك وتبقيك في حال من التوتر والانفعال



برج الدلو

مهنياً: تستقبل كوكب مارس في برج الجوزاء، ما يشير إلى علاقات مميزة مع جهات كثيرة ومتنوعة، وتبادر إلى لقاء جماهيري أو إلى إطلالة إعلامية تخبئ لك الإشراق



عاطفياً: يساعدك تحليلك الصحيح للأوضاع ونظرك الثاقب وقدرتك على التقاط الفرص الممتازة لبناء علاقة عاطفية جديدة



صحياً: تدرك قبل فوات الأوان أنك تهمل وضعك الصحي من دون أن تدرك العواقب المترتبة على ذلك





برج الحوت

مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم



عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث عن حب قديم ترى أنه لن يتكرر في حياتك



صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً وقادراً على أداء المطلوب منك





