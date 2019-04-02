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توقعات الأبراج ليوم April 2, 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم April 2, 2019

برج الحمل

مهنياً: يدعوك هذا اليوم المعاكس الى اعادة النظر في بعض السلوك والتصرفات الماضية المتعلقة بعلاقاتك المهنية

عاطفياً: ظهور مواقف متصلبة أو حتى قاسية ومتشددة، تبدو أنانياً وغير مبال باهتمامات الحبيب أو همومه

صحياً: تدرك أهمية الوضع الصحي السليم، فتقرر وضع برنامج تطبقه بحذافيره تفادياً لمشاكل صحية يمكن أن تتعرض لها في المستقبل



برج الثور

مهنياً: لا تتكل على الحظ لجني الارباح، بل قم بمساعيك بكل جدية، ووظف طاقاتك في لتحقق بعض الغايات وابذل جهداً للانتصار

عاطفياً: تقوى الثقة بالنفس وتتنفس الصعداء وتتحمس للارتباط وتلهث وراء الاخبار والمعلومات التي تفيدك بشأن شخص أثار إعجابك في الآونة الأخيرة

صحياً: .. حاذر أمراض القلب والحوادث والالتهابات فقد تكون العوارض مفاجئة، كن متنبهاً إلى أقصى الحدود



برج الجوزاء

مهنياً: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك، ثم تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أوضاعك

عاطفياً: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، في هذه الحالة العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات، فهي تولّد العناد

صحياً: إن ما تشعر به من صحة جيدة سببه في الدرجة الأولى الرياضة اليومية وخصوصاً في ساعات الصباح



برج السرطان

مهنياً: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة والتسليم في الوقت المحدد

عاطفياً: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم أوضاعك




صحياً: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك 

برج الأسد

مهنياً: تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا علامة فارقة لمصلحتك، وتفرح بنتائج إيجابية أو لتوقيع عقد وتبدو متفائلاً

عاطفياً: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك الاجتماعي والمهني، انتبه هذه المرة ولا تكرر أخطاء الماضي لئلا يخيب مسعاك

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك



برج العذراء

مهنياً: التعاطي مع بعض الأمور بجدية اكبر يكون أفضل الحلول التي يمكن ان تحقق من خلالها اهدافك

عاطفياً: بحث أسباب الخلاف مع الشريك يمنحك مجالاً اكبر لقول الحقيقة وسماع وجهة نظره في بعض الأمور التي يعتبرها جوهرية

صحياً: تنجح في المحافظة على حيويتك متبعاً القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك



برج الميزان

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الى التروي وعدم حرق المراحل، اذ قد تواجه فشلاً او معاكسة قوية، وتشعر بالارتباك وتغمرك في لحظة معينة مشاعر غضب وثورة

عاطفياً:  تعيش يوماً متقلباً ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، فالمصداقية العاطفية تقضي بتبيهك من التقلبات، هذا لا يعني ان يومك يكون فاشلاً لكنه يحمل بالتأكيد ضغوطاً صعبة

صحياً: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصر في العناية بصحتك، لذا من الأفضل ان تخصص وقتاً كافياً للراحة.



برج العقرب

مهنياً: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل، يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه

عاطفياً: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور




صحياً: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي. تفاءل بالخير فترتاح نفسياً وصحياً 

برج القوس

مهنياً: قد تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب

عاطفيا: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم



برج الجدي

مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية

عاطفياً: الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق

صحياً: اعمل بروية وهدوء وتصرف بوعي تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح



برج الدلو

مهنياً: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط، وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين، والمصاعب التي عانيتها أخيراً تختفي كلياً ولا متاعب حالياً

عاطفياً: تدخل يوماً كثير الحسنات، يحمل إليك وعوداً وأعمالاً كثيرة ومفاجآت سارّ’، وتكون قادراً على تحويل تجربتك العاطفية إلى نجاح كبير




صحياً: تحتاج إلى مزيد من الوقت لتريح جسمك من آخر انهيار تعرضت له، وتقبل على الحياة الاجتماعية بحماسة ولن توفر أي مناسبة تشعرك بالارتياح 

برج الحوت

مهنياً: النقاشات غير المجدية لن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور الطارئة التي تلوح في الأفق

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً لكي تتفادى آلام الظهر والرقبة في المستقبل



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