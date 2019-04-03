توقعات الأبراج ليوم April 3, 2019

برج الحمل

مهنياً: تكون الأسابيع الثلاثة المقبلة متطلبة بحيث قد تجد نفسك مرهقاً، فحاول أن تستريح بعض الشيء وخصص بعض الوقت لاهتماماتك العائلية



عاطفياً: تطمئن هواجسك وترغب في تغيير موقعك وتلطيف الجو، وتتاح لك فرصة الإعداد لمشاريع ثنائية وجذابة مع الشريك، وتحتفل بجديد أو بمناسبة سعيدة



صحياً: مسؤليات جديدة ملقاة على عاتقك تتطلب منك المزيد من الجهد، ويهددك خطران غير مباشرين نابعين من توتران نفسية وعصبية





برج الثور

مهنياً: تواجه بعض المستجدات الصعبة، فيسود الغضب ويعلو الصوت في بعض الأحيان، وتسوء العلاقات مع المسؤولين أو في العمل



عاطفيا:ً ابتعد عن الكلام الجارح وانتبه لخطورة الوضع، قد تتعرض بعض علاقاتك للخطر وتواجه حقيقة صعبة أو تكتشف ما يزعجك عند الشريك



صحياً: يمكن أن تواجه المتاعب التي لا حصر لها في التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي وخصوصاً إذا كانت نوعية طعامك تتضمن الكثير من المكونات المضرة بالأمعاء





برج الجوزاء

مهنياً: لا تتلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك يترك انعكاسات سلبية على علاقتك بالزملاء وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل



عاطفياً: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره لك، المطلوب منك أن تعامل بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعاً بتمضية حياتك معه



صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري، لعل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط النفسية وإراحة اعصابك





برج السرطان

مهنياً: تتميز بسرعة بديهتك وبأفكارك المقنعة وتنجز أعمالاً ناجحة، وقد تعيش انفعالات شخصية مهمة واحلاماً خاصة ووردية



عاطفياً: تستعيد مع الشريك ذكريات الماضي وتستحضر أسراراً باتت اليوم مضحكة







صحياً: تشعر بغضب وبتوتر أعصاب يهد من عافيتك وابتعد عن صب غضبك على الآخرين



برج الأسد

مهنياً: ثمة ما يشير الى أجواء مشحونة ومضطربة وغير مبشّرة بالخير، فطباعك متقلّبة لا تسمح بالتعامل معك بصورة هادئة



عاطفياً: بعض الأسئلة التي كنت تود طرحها على الحبيب منذ وقت طويل، تجد لها الأجوبة الشافية والمقنعة اليوم



صحياً: عليك اتخاذ الأمور بهدوء أكثر كما عليك التمهل بجميع شؤونك حتى في قيادة السيارات





برج العذراء

مهنياً: تواجه ضغوطاً كبيرة في العمل، لكنك قادر على تجاوز الصعوبات مهما بلغت، وعلى الرغم من كل شيء ثابر ولا تستسلم



عاطفياً: تجد الانسجام في حياتك العاطفية ولا سيما إذا كنت تعيش مع شريك منفتح العقل ورحب الصدر



صحياً: حصن نفسك ضد الحساسية في فصل الربيع وتناول الأدوية الكفيلة بتجنيبك الإصابة بها





برج الميزان

مهنياً: بعض المشاكل المستجدة تسبب لك التعب النفسي والمهني، فلا تكن بطلاً ولا ترتجل عملاً أو موقفاً يمكن أن تندم عليه لاحقاً



عاطفياً: يتراجع المزاج ما يحمل إليك شعوراً بالذنب، أو خوفاً من فضح علاقة أو شعوراً بالعجز، لا تلجأ إلى السلبية، والتصلب في المواقف لا يخدم مصلحة العلاقة



صحياً: تشعر ببعض الكسل الناتج عن نقص في المناعة وقد يؤدي ذلك إلى انخافض نشاطك وتباطؤ إيقاعك العملي





برج العقرب

مهنياً: تواجه بعض المصاعب وفقدان الحيوية والنشاط، وتتزاي ضغوط العمل بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية



عاطفياً: العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، لذا حاول التنويع في أسلوب تعاطيك معه فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة







صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة على أعصابك فأنت حتماً ستقع في مشاكل صحية



برج القوس

مهنياً: تجد أحياناً أنّ الآخرين يعتمدون عليك كثيراً، لذا يستحسن أن تكون على مستوى طموحاتهم وخصوصاً أنك تملك الإمكانات



عاطفياً: تتأثر بأحد المقربين منك وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح



صحياً: أنت بأحسن حال ولا مشكلة صحية لديك. حافظ على هذا الوضع قدر الإمكان





برج الجدي

مهنياً: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جداً. ربما تجهد لإنجاح حركة اجتماعية، وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة



عاطفياً: مساعدة الشريك تجعلك قادراً على الخروج من الدوامة التي أنت فيها وتحملك على التفاؤل بالواقع ورؤية المستقبل بأمل وتفاؤل



صحياً: تميل إلى الإكثار من تناول المنبهات وتعرض نفسك لمزيد من العصبية





برج الدلو

مهنياً: تملك القدرة على استدراك الامور قبل تفاقمها، الحياة جميلة ولا داعي إلى التوقف عند المشاكل مطولاً، ولهذا السبب تعمل على طرد الهواجس وتبسيط الامور



عاطفياً: تسمح الظروف السائدة بسدّ الثغرات وردم الهوات بالتفاهم والتقارب، وأنت يا عزيزي الدلو لن تخسر حبيبك بل تترسّخ العلاقة بين الطرفين بشكل ممتاز







صحياً: علمتك الأيام والمشاكل الصحية التي مررت بها أن الاهتمام بالشأن الصحي يجب أن يحتل الاولوية لا بل يجب أن يكون في صدارة اهتماماتك



برج الحوت

مهنياً: ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية



عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو الى ذلك



صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية





