توقعات الأبراج ليوم April 4, 2019

برج الحمل

مهنياً: تعيش يوماً مربكاً ومتشنجاً جداً، لا تراهن على الحظ كي لا تخيب توقعاتك، وواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك



عاطفياً: حذار الصدام وفرض الرأي والتسلط على الشريك، المعنويات متقلبة والمزاج غاضب، يمكن أن تكون النتائج كارثية على العلاقة



صحياً: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء حتى لا تكون العواقب وخيمة عليك





برج الثور

مهنياً: أجواء متناقضة من التشنج والغضب من جهة، والأحداث السعيدة من جهة أخرى، وتجد نفسك أمام خيارات جديدة أو قرارات تُتخذ، وتضطر إلى التكيف معها غصباً عنك



عاطفياً: تقوم باتصالات عديدة، وتفرح بتعاطف الحبيب معك، وتجد نفسك منهمكاً بالتحضيرات أو التجهيزات، وتكون قادراً على إنجاز كل ما يروقك من دون عثرات أو عراقيل



صحياً: عليك حماية الرأس والقدمين من المتاعب، والابتعاد عن المشاكل التي تسبب لك الأعراض العصبية





برج الجوزاء

مهنياً: خلافات عابرة مع الزملاء على أولويات العمل، لكن الأمر لا يستحق الذكر، ومن الأفضل الابتعاد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً



عاطفياً: الرتابة في العلاقة بالشريك تدفعك إلى البحث عن حلول لها، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه الى مجاريها



صحياً: حاول الابتعاد قدر الإمكان عن التدخين والكحول، والقيام بخطوة جديدة لاستعادة عافيتك الصحية





برج السرطان

مهنياً: تخلق من لا شيء شيئاً، وهذه صفة مميزة لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الآخرين



عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل الارتباط بشريك، لا تطلق الوعود لأنك لن تلتزمها







صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من اجل صحة افضل



برج الأسد

مهنياً: تتمتع بموهبة مميزة، لكنك لا تبذل أي جهد لتحقق خطوة استباقية على الآخرين، وتكثر الصداقات وتشارك في اللقاءات والنشاطات ولا تبقى وحيداً



عاطفياً: الصراحة والصدق هما مفتاح قلب الشريك، فحاول ان تستفيد من ذلك، وتسمع خبرًا أو تفرح لانفراج مسألة عالقة



صحياً: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية





برج العذراء

مهنياً: لا تحاول ان تستبق الامور، فهذا قد يدفعك لارتكاب بعض الاخطاء، ووضعك لا يسمح بذلك



عاطفيا: لا تكن أنانيا مع الشريك، فهو قدّم تضحيات كبيرة في سبيل اسعادك، لذا خصّص له الوقت الكافي للوقوف على آرائه وراعِ ظروفه الصحيّة



صحياً: إسرافك المفرط في العمل ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في حال من التوتر والعصبية الزائدة





برج الميزان

مهنياً: تستعيد قدرتك على التحكم في مجرى الامور وتثبت للجميع أنك قادر على حماية موقعك الذي لا ولن يحتله شخص آخر.



عاطفياً: قد يؤلمك عدم حماسة الحبيب لقضية تواجهها، إلا أنه يحمل إليك مشاعر صادقة، فيجب أن تصغي إلى نصائحه



صحياً: حان الوقت لتقدم على مبادرات بناءة وذكية لتطوير قدراتك الجسدية وللتكيف بفعالية مع محيطك





برج العقرب

مهنياً: يجب أن تكون حذراً لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ



عاطفياً: عامل الشريك بما يستحق لا باستخفاف ما يرخي على العلاقة شبح الابتعاد، فسارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها ولا سيما إذا كنت مقتنعاً بتمضية حياتك المستقبلية معه







صحياً: عليك أن تتدارك تدهور الأمور الصحية بسرعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق



برج القوس

مهنياً: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان



عاطفياً: قدرتك على الإقناع فائقة، وهذا من شأنه المساعدة في تبرير الخطوات المقبلة مع الشريك



صحياً: لا تسلّم نفسك لأصحاب المدّعين بالشأن الصحي، بل استشر أصحاب الاختصاص





برج الجدي

مهنيا: عليك أن توصل افكارك بأفضل السبل المناسبة، وهذا ما يعزّز موقعك في العمل ويدفعك إلى التقدم أكثر



عاطفياً: لا تترك الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما



صحياً: عليك أن تتمتع بالأجواء الإيجابية من حولك. كن معتدلاً وحاول الاهتمام بصحتك أكثر





برج الدلو

مهنياً: لن تعاني عداوات صعبة، ربما تتعرّض لبعض المحاولات من أصحاب الحسد، لكنك قادر على استمالة قلوب الأكثرية واهتمامها، فهنيئاً لك



عاطفياً: لن تحول المشاكل او الخلافات الصغيرة دون إحلال السلام والتوازن بينك وبين الشريك، فكن جاهزاً دائماً نحوه لمدّ يد العون والتساهل والتسامح







صحياً: التشجات العضلية التي تتعرض لها بين الحين والآخر سببها الإرهاق الذي تعانيه جراء العمل وقوفاً ساعات طويلة



برج الحوت

مهنياً: تحصل على مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة من الجميع



عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك وينجح في مسعاه لأنه يعرفك جيداً



صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة يومياً ومن دون انقطاع وحاول أن تشرك الآخرين معك





