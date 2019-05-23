توقعات الأبراج ليوم May 23, 2019

حظ برج الحمل اليوم

قد تجد اليوم بعض التعقيدات والخلافات في حياتك المهنية أو الشخصية , فيجب أن تحافظ على معنوياتك مرتفعة وعلى التمسك بأحلامك ومواصلة السعي من أجل تحقيق أهدافك , حتى ولو تأخر مشروعك أو تصدى لك بعض الخصوم لا تقلق لأنك ستربح في النهاية , من ناحية أخرى يزداد اليوم توصلك مع الآخرين فتجد الكثير من الحشود الداعمة والمواقف الإيجابية

حب

هناك إشارة إلى إنهاء علاقتك مع الشريك وذلك بسبب كثرة الخلافات وتراكم المشكلات , يبدو أنكما غير متوافقين ومن الأفضل الانفصال , لا يهم السبب المهم أن لا تجبر نفسك على البقاء في وضع خاطئ ففي بعض الأحيان يكون التخلي نعمة

مهنة

من المحتمل أن تلتقي بشخص نافذ وخبير يمكنه أن يدعم مسارك المهني وذلك لأن تلك الصدفة ستكون مغرية جداً وتحمل إليك الحظ والفائدة في مختلف الجوانب وخاصة الجانب المهني , فلا تتردد في إعطائه ثقتك

المالية

يومًا واعدًا فيما يتعلق بالجبهة المالية. يمكنك رؤية بعض طموحاتك تتحقق , حيث أنك ستنجح في استثمارات تجارية ضخمة من خلال شراكة شخص نافذ يمكنه مساندتك و دفعك للأمام

الصحة

تبدو إيجابياً ومتفائلاً وهذا من شأنه أن يكون بمثابة الداعم لصحتك سواء كانت البدنية أو العقلية , مع ذلك لا تتوقف عن ممارسة اليوغا فهي أساس الراحة ومفتاح للتأمل والنشاط والبقاء في المسار الصحيح

اما حظ برج المرأة الحمل اليوم:

يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأسي وأعثري على بدائل.

تساءلي أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها إلى الحل بمفردها.

حظ برج الثور اليوم

على الرغم من ثباتك وتوازنك إلا أنك اليوم في موقف حيرة وتوتر وقلق بحيث تتناقض رغباتك وتشعر بأنك بحاجة إلى الآخرين ثم تتراجع بعد قليل لتجد نفسك مستقلاً ولست بحاجة لأي شخص كان , لا داعي لهذا التخبط فأنت شجاع في أغلب الأوقات وقادر على التغلب ومواجهة الصعوبات لذلك حاول أن تهدأ ولا تتخذ أي قرار اليوم حتى تعود لوضعك الطبيعي وتتخلص من تلك التشنجات

برج الثور اليوم والحب

ستبدو الحياة مختلفة اليوم بالنسبة لك لأنك ستقع في الحب وتقوم بتجربة جديدة لم تعهدها من قبل ستدرك أن بحثك عن الشخص المناسب وجهودك لم تذهب سدى وإنما كنت محقاً في التأني لتحصل على حب حياتك بالفعل

مهنة

من المرجح أن تجد اليوم أن لديك بعض الرحلات المتعلقة بالعمل , قد تكون رحلة قصيرة لكن نتائجها تدوم على المدى البعيد وتخدمك في المستقبل فلا تتردد وحضر نفسك للسفر

المالية

ستشاهد عوائد مالية جيدة من الاستثمار الذي تقوم به في هذه الرحلة اليوم ، لذلك كن مستعداً لمواكبة المسيرة ولا تتسرع في قراراتك حتى لا تضيع الفرصة منك , أيضاً قد لا تأتيك الفرصة المناسبة مرة أخرى لذلك استغلها اليوم

الصحة

هناك مؤشرات تدل على أنك قد تعاني اليوم من بعض القلق نتيجة تخبط أفكارك ورغباتك وزيادة المسؤوليات على عاتقك , لذلك حاول أن تتخلص من الأفكار اللاعقلانية لأن الأوضاع تسير على ما يرام فلا داعي لأي قلق

أما حظ برج الثور المرأة اليوم:

خصصي الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع.

اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

حظ برج الجوزاء اليوم

حان الوقت لإعادة برمجة بعض الأمور بحيث تحدد أولوياتك بدقة وتبتعد عن الفوضى والعشوائية , لا بأس من كونك مستقل وتحب الحرية ولكن بعض القرارات تتطلب رأي الآخرين و التعلم من خبراتهم , من ناحية أخرى قد يسود سوء تفاهم في العمل ويتكون لديك انطباع بأن أحداً يحاول التقليل من أهميتك وكفاءاتك , حاول أن تتجاهله تماماً فلن يؤثر على إنجازاتك , اللون الأبيض هو لونك المحظوظ لهذا اليوم

حب

يشار اليوم إلى عودة الماضي للظهور في حياتك وعن إحياء لبعض الخيبات الماضية , حاول أن تتخطى النقاشات غير المجدية وأن تؤجلها إلى وقت لاحق حتى لا تعاود الأخطاء القديمة وتجد نفسك مجتراً للمشاكل

مهنة

سوف تنجح في التعامل مع حالات الضغط بكل مرونة وثقة بالنفس على الرغم من وجود بعض الخصوم في طريقك , لا تكترث وثابر فأنت في طريق النجاح وستثبت ذلك من خلال قدراتك المهنية ومهاراتك الإبداعية

المالية

قد تستفيد من شراء الأراضي أو الممتلكات أو المباني التجارية , فهناك فرص قوية للأرباح المفاجئة من هذه الصفقة. لذلك إذا كنت على وشك شراء بعض العقارات ، فابدأ الآن

الصحة

اليوم , من المحتمل أن بعض التهيجات والقضايا التي عايشتها في مجالك الصحي ستختفي اليوم وستشعر بالراحة واللياقة, فلن تعاني من أي خلل أو عارض صحي

أما حظ برج الجوزاء المرأة اليوم:

روح الفريق التي تتمتعين بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك.

إذا استمريتي هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة.

اعتني بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض.

حظ برج السرطان اليوم

أنت مثابر وطموح ولكن للأسف قد تشعر اليوم بجو من العدائية والتحديات مع بعض الأطراف حيث تتولد بعض الاحتكاكات التي من شأنها أن تقلل من معنوياتك وتجعلك تتراجع , لذلك من الأفضل أن تتصرف بعقلانية وروية ولا تتراجع عن فكرتك وطموحك مهما كلف الأمر , يبدو أن اللون الأخضر سيساعدك على جذب الحظ الجيد

حب

إذا كنت عازباً , قد تقع في الحب لكن الارتباط يبدو صعباً الآن وقد تكون القصة مجرد عاصفة عابرة ومؤقتة , أما في حال كنت مرتبطاً فمن الأفضل أن تحذر اليوم من أن تكون مع الشخص الخطأ حيث أن مختلف تصرفاته لا تتناسب مع مبادئك

مهنة

اليوم بإمكانك التخلص من جميع التراكمات والضغوطات المهنية التي عرقلت مساعيك و جمدت أحلامك في الآونة الأخيرة , لذلك ضع الخطة المناسبة اليوم لتبدأ بمشروع جديد مثمر وواعد

المالية

أنت واثقاً من نفسك ولا تتخذ قرارات عشوائية لذلك حاول اليوم أن تكسب أيضاً ثقة العاملين معك والمستثمرين حتى تضمن نجاح مشاريعك وتحقق الأهداف المطلوبة , أيضاً لزيادة الإنتاجية وجني الأرباح

الصحة

تمر بوعكة صحية بسيطة وعابرة لكنها قد تؤثر عليك بشكل سلبي , حاول أن تتخذ التدابير اللازمة حتى لا تتفاقم المشكلة وتضطر إلى زيارة الطبيب , أيضاً لا تتخلى عن نظرتك الإيجابية فهي جزء من العلاج

أما حظ برج السرطان المرأة اليوم:

في المجمل، أنت تمرين بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة.

في نفس الوقت، سوف تستمتعين بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

يجب أن تعملي على تأمين نجاحك الآن حتى تقوي موقفك في المستقبل.

حظ برج الاسد اليوم

ستشهد اليوم بعض التشويش في علاقة ما قد تكون عاطفية أو ارتباط مهني , يبدو أنه ليس من مصلحتك الاستمرار به حيث أن هناك ازدواجية في التعامل فعلى الرغم من أنك متقلب في بعض الأمور إلا أنك قادراً على تبني موقف محدد وقرار واضح , ستدرك أن التخلي عن هذه العلاقة خير من البقاء في ظلها , يساعدك اللون الأخضر على التقاط الحظ الجيد

حب

هناك نشاطات مبتكرة وجديدة تجمعك بالزوج أو الشريك وقد تأخذك إلى سفر أو إحداث تغيير ما لكنه سيكون إيجابي ويصب في مصلحة العلاقة , أيضاً حاول أن تعبر أكثر عن مشاعرك وشغفك تجاه الشريك فهو يكره البرود

مهنة

اليوم من المحتمل أن تصطدم ببعض العراقيل في حياتك المهنية حيث أمك تضطر للتكيف مع بعض الأوضاع رغم تشبثك بمبادئك إلا أن الظروف تتحكم بشخصيتك في الوقت الحالي

المالية

يبدو أنك ستناقش أحد الأشخاص بشأن دين أو وضع مالي قديم , فمن المحتمل أن تسترد اليوم ما ضاع منك من المال بعد بذل الكثير من الجهود , أيضاً حاول أن تضبط أموالك بشكل صحيح ولا تعط ثقتك لأي شخص يأتي في طريقك

الصحة

كن حذراً من أمراض الجلد فأنت عرضة للإصابة بها , حاول أن تبتعد عن أشعة الشمس وتجنب الأطعمة الغير صحية حتى تنقذ جلدك من مشكلات أنت بغنى عنها , كما أن شرب الماء الكافي يساعدك على التمتع ببشرة نضرة وصحة جيدة حتى لو أنك لا تعاني من أي ضرر

أما حظ برج الاسد المرأة اليوم:

أنتي تحملين حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأي بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصلي إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

لكن لا تضيعي الكثير من الوقت في التفكير.

فكل يوم يمر هو يوم مفقود من العمر.

لقد حان الوقت لمواجهة الأمور مباشرةً دون تأجيل.

حظ برج العذراء اليوم

أنت اجتماعي وودود و تتمتع بالقدرة على التعاطي مع الآخرين بسلاسة وبسهولة في التعبير ونقل الأفكار والمشاعر , تبدو جميع اتصالاتك واعدة اليوم سواء كان على الصعيد المهني أو العاطفي , تعقد صداقات جيدة وداعمة يمكن لإحداها أن يتطور إلى علاقة حب , مع ذلك لا تسمح للماضي بأن يتدخل في حياتك , ارفض رفضاً قاطعاً, اللون الأخضر سيساعدك في جلب الحظ الجيد

حب

اليوم يدعمك شريكك في جميع مساعيك, فهو صديق وحبيب في آن واحد , تبدو العلاقة بينكما جيدة ودافئة وقد تتطور إلى ارتباط يتكلل بخطوبة أو زواج بادر في طرح أفكارك والتعبير عن رغباتك وستجد استجابة جيدة منه

مهنة

يبدو أن يومك جيداً حيث أنك ستتخذ مبادرات مهنية واعدة تثير اهتمام الأشخاص المعنيين في المؤسسة , ما يجعلهم يثقون بك وبقدراتك ويبادرون بإعطائك التقدير المناسب , أيضاً قد تسافر في مهمة خارج البلاد

المالية

تساعدك مهاراتك الجيدة في الحصول على صفقات راقية. سوف يضيء منزلك من المكاسب اليوم عندما تحصل على عرض مربح جداً , استخدم جميع مهاراتك الإبداعية و حاول أن تستفيد من جميع الفرص التي تأتي في مسارك اليوم

الصحة

الخبر السار اليوم هو أنك من المحتمل أن تتخلص من مشكلة صحية مزمنة , مع ذلك سيتعين عليك متابعة إرشادات الطبيب حتى لا تتعرض للانتكاس , أيضاً احرص على القيام بفحص دوري بين حين وآخر

أما حظ برج العذراء المرأة اليوم:

سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة.

ستُختبرين أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

لا تفقدي تركيزك على الهدف الحقيقي، حتى مع وجوب اتخاذ قرارات صعبة.

يمكنك التغلب على أي مشكلة صحية بالراحة، فالحياة ليست منافسة – لا يجب أن تحاربي جاهدًة لكي تفوزي.

حظ برج الميزان اليوم

ينتابك اليوم بعض الارتباك والقلق وتشعر بتقييد الحرية , قد يكون ذلك بسبب ضغط العمل وكثرة المسؤوليات , مع ذلك ستكون قادراً على تغيير الطريق وإتباع المسار الصحيح بحيث تستعيد حريتك التي تسعى إليها بشكل دائم وتضع الخطط وفق شروطك الخاصة ومبادئك وقوانينك , اللون الأبيض هو لونك المحظوظ لهذا اليوم

حب

قد تشكو علاقاتك العاطفية من بعض التوتر والقلق بسبب الغيرة والصراعات التي تظهر بينك وبين شريكك وربما تظهر أحقاداً ماضية فتتراكم المشكلات بحيث تصل إلى طريق مسدود , حاول أن تنقذ العلاقة إذا كنت واثقاً من مشاعرك

مهنة

بما أنك غير تقليدي ولا تفضل النمطية تميل اليوم إلى المغامرة وتقدم على اتفاقات غريبة وغير مألوفة إلا أنها ستكون ناجحة وستعزز مهاراتك المهنية وتحظى بثقة رئيسك في العمل

المالية

يوم مثمر وجيد على الصعيد المهني والمالي تأتيك أموالاً غير متوقعة ربما جائزة أو مكافأة أو زيادة راتب , يمكنك التخلص من بعض العراقيل والديون التي طالما عارضت طريقك

الصحة

تجنب الحوادث , فأنت معرض لأي إصابة مهما كانت بسيطة , حاول أن تبقى حذراً لأن الوقت غير ملائم للمرض والضعف و إنما هو وقت القوة و إظهار القدرات والمعنويات العالية

أما حظ برج العذراء المرأة اليوم

طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة.

القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جدًا بالنسبة لك .

لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرفي بتسرع وأن تكوني على دراية تامة بعواقب أفعالك.

فكري في الأمور بعناية وبهدوء.

حظ برج العقرب اليوم

أنت حكيم وتعرف أهمية ضبط النفس والانفعالات خاصة في المواقف المستفزة , قد يطلب منك أحد الأصدقاء مساعدة أو نصيحة , يبدو أنك ستنقذه من وضع مدمر أو قذر وستعزز علاقتك به ,أيضاً ستجد أن أفكارك الإبداعية تحتل مكانة كبيرة في المؤسسة التي تعمل بها وستجد أن زملائك يستشيرونك بكل خطوة يفكرون بها , يبدو أن اللون الأسود يفيدك اليوم حاول أن ترتديه

حب

من المحتمل أن يطرأ صراع على النفوذ بينك وبين الشريك وأن تتصدر المنافسة علاقتكما وهذا أمر يهدم هذه العلاقة ويهدد إستمراريتها , تذكر بأن الحب هو تعاون ومشاركة وليس سيطرة و تقييد

مهنة

قد يتم اختبار قدراتك على الصبر والتحمل وكيفية التعامل مع المواقف الضاغطة , لذلك يجب أن تتبع طريقاً مستقيم وواضح وأن تحافظ عل متانة أعصابك وهدوئك وواقعيتك فلا تقع فريسة بعض المغرضين .

المالية

اليوم لديك وعود كثيرة فتتوسع دائرة اتصالاتك وتهتم بمشاريع جديدة تعرض عليك فتتألق مهنياً ومالياً , من جانب آخر قد يحاول أحدهم إيقاعك في مشروع زائف كن حذراً للأمر

الصحة

اليوم يجب أن تنتبه لتأثير تناول الطعام على بشرتك. فإذا وجدت أن بشرتك دهنية ومتهيجة ، تجنب الأطعمة غير الصحية و احرص على شرب الكثير من الماء

أما حظ برج العقرب المرأة اليوم:

حظك اليوم والحب

كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتعين حقًا بالأمور التي تقومين بها.

سوف تتركين أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية.

لا تتعجبي عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

لكن لا تكوني مغرورًة – اشتركي في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.

حظ برج القوس اليوم

أنت عاطفي وحساس أكثر من اللازم , وتتأثر بأي خلاف قد يحدث بينك وببين الشريك , تذكر بأن بعض المشكلات تحتاج إلى تدخل العقل وتغلبه على القلب , تبدو اليوم متردداً إزاء قرار أو خيار يتعلق بعلاقتك بالشريك , لذلك المطلوب منك التفكير بحكمة واتخاذ القرار وحسم الأمر بشكل نهائي فالحيرة هي مضيعة للوقت

حب

تتوصل إلى تسوية مع الشريك أو الزوج بعد فترة من الخلافات والنزاعات حيث أنكما غير متوافقين إطلاقاً , اليوم تتخذ القرار المناسب وتنهي العلاقة بشكل سلمي يرضي كلا الطرفين

مهنة

من المتوقع أن تسير أمورك المهنية بشكل جيد اليوم , حيث أن تتلقى عروضاً رائعة من شأنها أن تقلب حياتك المهنية رأساً على عقب , أيضاً توقع عقداً جديداً مع أطراف في الخارج يجعلك أكثر خبرة ويزيدك ثقة ومهارة

المالية

إذا كنت تفكر في استثمار أموالك اليوم ، فعليك أن تنظر إلى القطاعات التي ستكسب على المدى الطويل فلا ترضى باستثمار بسيط وعابر وإنما أسعى إلى مشروع ضخم تحقق من خلاله أرباحاً مثمرة

الصحة

قد تشعر بتوتر شديد اليوم بشأن صحة أحد أفراد أسرتك. لا تقلق ، إنه بصحة جيدة فهو بحاجة فقط إلى فحص دوري للوقاية والاطمئنان , سيكون بخير بأقرب وقت

أما حظ برج القوس المرأة اليوم:

سوف تحصلين على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما.

من خلال تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة والنزاهة.

سوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك بالعمل المساعدة والعون، فلا تتأخري عن تقديم المساعدة قدر الإمكان، دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

حظ برج الجدي اليوم

اليوم تنفتح على خبرات جديدة متعلماً دروساً من التجارب الماضية سواء كانت الشخصية أو المهنية , تقبل على مفاجآت وأحداث زاهرة بحيث تنقلب الأوضاع لمصلحتك , أيضاً تبدو واثقاً من نفسك وتتعامل مع الصعوبات بطرق مختلفة تمكنك من التغلب عليها والتخلص منها , اللون الأرجواني هو لونك المحظوظ لهذا اليوم

حب

اليوم في حياتك الرومانسية , كن حذار حيال بعض القضايا التي تنشأ بينك وبين الشريك , فقد يكون هناك سوء فهم أو خلاف بسيط ، لكنه من المحتمل أن يعطل توازن العلاقة , حاول أن تعمل على تحسين الأمور بينكما

مهنة

يبدو أنك تحدد أهدافك بثقة بالنفس ومثابرة أسطورية وتقود أعمالك نحو إنجازات مهمة فتشعر بالهناء والاستقرار , من جانب آخر قد تكلف بمهمة خارج البلاد وستكون مناسبة ومثمرة بالنسبة لك

المالية

تبدو أوضاعك المالية واعدة أكثر من أي وقت مضى وذلك بسبب كثرة الفرص المهنية التي تأتي في طريقك حيث أنك تجني العديد من المكاسب والمنافع المالية ربما من خلال السفر أو من خلال مكافأة من رئيسك في العمل نتيجة إنجازك لمهمة صعبة

الصحة

أنت بخير لكنك قلقاً بشأن صحة أحد المقربين , فمن الأفضل أن يراجع الطبيب ويبدأ بالعلاج المناسب , أيضاً مهمتك الأساسية دعمه معنوياً ومنحه الرعاية اللازمة

أما حظ برج الجدي المرأة اليوم:

لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي.

كوني حازمًة وحاولي استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة.

وازني الأمور بعناية، وفكري في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

إذا استطعتي تنفيذ ذلك، فسوف تجدي أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل.

حظ برج الدلو اليوم

من المعروف عنك أنك تحب السيطرة ولفت الأنظار , أنت تستحق ذلك بالفعل لأنك تتمتع بجاذبية ساحرة وقوة شخصية وقلب طيب وكريم , تجد نفسك اليوم محاطاً بالأصدقاء والعائلة حيث أنك تتلقى منهم دعماً معنوياً ومادياً كبيراً , أيضاً تنفتح على علاقات جديدة من شأنها أن تغير مسارك المهني وتدعمه بشكل كبير , حاول أن ترتدي اللون الأزرق لجذب الحظ الجيد

حب

على الرغم من أنك سعيد بشكل عام في علاقتك ، إلا أن اليوم قد تجد أن شريكك مشغولاً جداً , ما يجعلك تشعر بالإهمال أو اللامبالاة , مع ذلك أعطه الفرصة لشرح موقفه , أصغ إليه وصارحه فمن المحتمل أن تكون الأوضاع صعبة لكنها سوف تمر وتزول

مهنة

إذا كنت قد تقدمت مؤخرًا بطلب للحصول على وظيفة جديدة , فاليوم من المحتمل أن تتلقى بعض الأخبار الجيدة حول هذا الموضوع , تذكر بأن نظرتك الإيجابية و استعدادك ومهاراتك هي سر نجاحك وهي السبيل لقبولك , كن صبوراً سيتم تحقيق هدفك قريباً

المالية

لا استثمارات اليوم فالوقت غير مناسب , حاول أن لا تراهن على أي شيء حتى لا تخسر أموالك و إنما انتظر لوقت آخر , فمن المحتمل أن تأتيك فرصة قيمة وذهبية في الوقت القريب حاول أن تغتنمها

الصحة

يبدو أن التفكير الزائد وضغط العمل يؤثران بشكل سلبي على صحتك البدنية والنفسية معاً , لذلك اليوم خذ قسطاً من الراحة واستمتع بنشاط تحبه و هواية تفضلها حتى تستعيد نشاطك وتحمي صحتك من الانتكاس والضرر

أما حظ برج الدلو المرأة اليوم:

تعتقدي اليوم أن العلم يدور حولك، ولكن من هم حولك يرون الأمور بطريقة مختلفة، فلا تتعجبي إن أصبت بخيبة أمل.

اخفضي من توقعاتك قليلاً وفكر في احتياجات الآخرين، وإلا فسوف تخلقي أعداءً نتيجة لهذا السلوك الأناني، وسوف يتحاشى أصدقاؤك وعائلتك التعامل معك بشكل ملحوظ.

تخلق الأنانية المشكلات دائمًا على المدى الطويل.

حظ برج الحوت اليوم

تبدو واقعياً وتتخذ قرارات جديدة على مختلف الأصعدة وكأنك شخص آخر أو عقل آخر , ستجد اليوم بأن ثقتك بنفسك مرتفعة وأنك قادر على والتخلي عما لم يعد يفيدك , أيضاً تبدو أكثر شجاعة من أي وقت مضى حيث أنك تعبر عن أولوياتك ورغباتك بدون أن تأخذ بالاعتبار رأي الآخرين , باختصار تتوقف عن محاولة إرضاء الجميع تسعى لمصلحتك ورضاك بالدرجة الأولى , تجنب اللون الأخضر اليوم

حب

تبدو ملهماً لشريكك حيث أنك تساعده في تخطي محنة أو أزمة تخصه اليوم وستعمل على إصلاح الموقف بدون أن يتسبب شريك حياتك بأي ضرر أو أذى , هذا من شأنه أن يزيد من تعلقه بك و منحك ثقة أكبر , كما أن العلاقة بينكما ستصبح متينة وعميقة جداً

مهنة

قد تناقش مشروعاً لا يناسبك أو تعاود التفاوض بشأن التزام أو ارتباط أقدمت عليه في الفترة الأخيرة ,تجد أن هناك صعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي تتمناها , مع ذلك لا تفقد الأمل وحافظ على انطباعك الإيجابي ومهاراتك الرائعة وسوف تجد أن الأمور تنقلب لصالحك

المالية

خطوة إيجابية و مواتية سوف تقوم بها اليوم على الصعيد المالي ستجد الترحيب والإقبال ، كما أنك ستحقق من خلالها سمعة مهنية طيبة و إنتاجية عالية , ثابر فأنت على الطريق الصحيح

الصحة

أنت بخير وتتمتع بصحة جيدة , تبدو الأمور ضمن سيطرتك فلا داعي لأي قلق , من ناحية أخرى ستسمع بخبر مفرح من شأنه أن يجعلك مطمئناً على صحة أحد أفراد عائلتك بعد فترة من الخوف والقلق ستكتشف بأنه بخير

أما حظ برج الحوت المرأة اليوم:

برجك اليوم

استفيدي إلى أقصى درجة من جميع الفرص لتُدْخِل روحًا جديدة إلى أفكارك وخططك.

الحديث مع الأصدقاء أو الزملاء وتغيير نظرتك الخارجية للأمور قد يكون مفيدًا.

كوني منفتحًة للتجارب والأفكار الجديدة التي تُقَدم لك، ولكن لا تنقادي بعيدًا عن مسارك الأصلي.

يجب أن تظلي صادقًة مع ذاتك.