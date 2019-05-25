- "قبلة كان"... بين الحرية الشخصية والطابع المحافظ للمجتمع المغربي
- مليونا دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم.. ولمرة واحدة
- العباءة... بين التقليدي والمعاصر
- نابليون يروي مذكراته عن مصر
- خيارات النظام الإيراني..
- أربع معارك في "جمهوريات" الشارع والسلطة والمال والسلاح
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها للوساطة والتهدئة
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- هل يعرقل حلفاء النظام السوري ترسيم الحدود اللبنانية؟
- المواجهة الأميركية ـ الإيرانية: أي ثمن سيدفعه لبنان؟
- "صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
- الموازنة اللبنانية من التعقيد.. إلى الحل بتحفظ
- "تلفِنْ يا حسن"!
- ضخامة البلد أم ضخامة الزعيم؟
- من خطف دبلوماسيين… إلى خطف دول
- ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّد قائد في الجيش الإيراني باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وهل ستَلجأ أمريكا إلى الضّربات “الجِراحيّة” للرّد على الهَجمات الثّلاث التي استهدفت مصالحها وحُلفاءها؟ وماذا سيفعل 1500 جندي لحِماية 80 ألفًا في مِنطقة الشرق الأوسط؟
- مراقبة المدارس الخاصة المجانية وتوفير نحو 100 مليار ليرة سنوياً
- معارك شمال حماة وشرق اللاذقية... واستمرار القصف الروسي والسوري
- عام على تكليف الحريري: بعد التشكيل... لملمـة ذيـول تصفيــة الحسـابات
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- وفاة الجندي المصري صاحب"أشهر صورة" في حرب أكتوبر
- إيران تهدد: أسلحتنا السرية ستغرق السفن الأميركية بالخليج
- يسرا اللوزي: تمردت على شخصية الفتاة الهادئة منذ سنوات
- المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال
- مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة
- الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية
- أخيراً موازنة بعجز 7,5 % والعين على بعبدا
- الموازنة: «الدخان الأبيض» الإثنين.. الحريري: فليتوقف الدوران حول الأرقام
- ساترفيلد آتٍ لتحديد أسس التفاوض الحدودي
- «محور المقاومة» يستعد للحرب... ويســتبعدها؟
- دولة خليجية والقرض الملتبس!!
- سهير رمزي: أتمنى حذف دوري في فيلم "المذنبون" من تاريخي الفني... وأدواري بالحجاب ضعيفة نسبيا
- عمرها 102 عاما وتقتل جارتها التسعينية بطريقة بشعة
- الانتهاء من الموازنة: 600 مليار ليرة لإقفال «المهجرين»!
- تسوية جمعة الحسم: قسمة إقتراحات باسيل بين السراي وبعبدا والـ2020
- موازنة 2019: إخفاء الأوساخ تحت السجّادة
- «التيار» يطرد 700 حزبيّ في بعلبك الهرمل!
- البطريرك ــ الزعيم: نظرة مغايرة لصفير
- روسيا تغرق في المستنقع السوري
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
- "مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022
- بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا
- أستراليا: ترشح جودي مكاي لقيادة العمال في نيو ساوث ويلز
- هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل الأسد؟
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول
اخترنا لكم
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
-
لمن الغلبة في الجو.. الوحش الروسي أم ...الكاتب:
-
بالفيديو: كيف هاجمت طائرات الحوثي المسيرة أنابيب ...الكاتب:
-
"غاز المتوسط"... توترات وصراعات لا تنتهي ...الكاتب:
-
كيفية اختيار المركز الأفضل لإجراء عملية زراعة ...الكاتب:
-
لماذا لاحق نظام الأسد بنان الطنطاوي بألمانيا ...الكاتب:
-
الشمال السوري.. 19 قتيلا وآلاف الهاربين من ...الكاتب:
-
“أمّهات قبل الأوان”: دعاوى وتحقيقات تلاحق زيجات ...الكاتب:
-
ملك تايلند يتزوج رئيسة أمن القصر ويتوجها ...الكاتب:
-
كشف حقيقة فيديو "أبابيل" الإيرانية والمدمرة الأميركية ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
برج الحمل
مهنياً: يعدك هذا اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدلات حلوة وعذبة مهنياً، وتكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمّة ولا تترك مجالاً للغموض
عاطفياً: تقتضي الحكمة الابتعاد عن الشريك وإعطاءه الوقت حتى تُسوّى الأموربينكما، حاول أن تجد الحلول بسرعة ولا تراهن على الأسبوع الأخير من الشهر
صحياً: تعانى من أمراض الحساسية بسبب تقلبات ظروف الطقس، كل ما عليك القيام به هو الالتزام بتعليمات الطبيب حتى لا تتعرض لمشكلات صحية أخرى
برج الثور
مهنياً: تشعر بالعجز عن مواجهة الأمور وتتصرف بطريقة انفعالية، الا انني لا أرى نفعاً من الجدال، كذلك من الافضل عدم التورط في مشاكل جانبية
عاطفياً: على الرغم من الأجواء السلبية تسجل منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية، وتبرز على الصعيد الاجتماعي وتحقق مكتسبات كثيرة فتنظر إلى الصداقات من منظار جديد
صحياً: انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال الحقيقى الذى يجب عليك الاستثمار فيه
برج الجوزاء
مهنياً: تجنب التعرض لعدم الاستقرار وخفف من التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق
عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك
صحياً: تناور بعض الشيء قبل التقيّد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تتقيد بها حرفياً وتشجع الآخرين على التمثل بك
برج السرطان
مهنياً: يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك
عاطفياً: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيراً، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريباً
صحياً: قد تمر بيوم من الحزن والقلق، لكن لا تدع ذلك يؤثر في صحتك وعافيتك
برج الأسد
مهنياً: يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وترقيات
عاطفياً: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصيناً وانظر الى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة
صحياً: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلباً على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم
برج العذراء
مهنياً: حذار استفزاز الناس حولك وكُن متفهّماً ولا تعترض، إجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل
عاطفياً: تعيش غلياناً عاطفياً غير مسبوق، وتكون متحمساً جداً للارتباط الرسمي في أقرب وقت ممكن، وتطلب من الجميع أن يشاكوك فرحتك التي لا توصف
صحياً: أكثر ما استطعت من التمارين الرياضية والنشاطات الترفيهية، وابتعد عن الطعام الدسم وخصوصاً في المساء
برج الميزان
مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً
برج العقرب
مهنياً: خلافات سطحية غير مبرَّرة مع الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب أو تجاذبات مستقبلية.
عاطفياً: إذا كنت راغباً في الاستقرار، فالشريك الحالي هو الشخص المناسب لهذه الخطوة، فلا تتردد.
صحياً: راع الظروف الصحية التي يمر بها أحد المقرّبين، وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.
برج القوس
مهنياً: حاول أن تكون متأنياً جداً في اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه
عاطفياً: الإصغاء الدائم للشريك يوفر عليك الكثير من المشكلات، ويوطد العلاقة بينكما
صحياً: لا تفسُ على نفسك حتى لا تتخطى حدود قدرتك على الاحتمال
برج الجدي
مهنياً: المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا الوضع
عاطفياً: مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها
صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، قد يكون السبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ فترة
برج الدلو
مهنياً: تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك بحرية وتحديد اهدافك
عاطفياً: تدعمك الظروف لأخذ وضعك العاطفي نحو الوجهة التي تحلم بها، لكن حذار الانقباض والخجل، ولا تترك مجالاً للغموض، بل وضح كلامك جيدا
صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك
برج الحوت
مهنياً: تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات والجدال العقيم
عاطفياً: سارع إلى إطلاع الشريك على مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل
صحياً: الصداع وآلام المعدة مصدرهما التوترات العصبية التي تواجهك يومياً سواء في العمل أو المحيط العائلي
تابعونا
- ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّد قائد في الجيش الإيراني باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وهل ستَلجأ أمريكا إلى الضّربات “الجِراحيّة” للرّد على الهَجمات الثّلاث التي استهدفت مصالحها وحُلفاءها؟ وماذا سيفعل 1500 جندي لحِماية 80 ألفًا في مِنطقة الشرق الأوسط؟
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها للوساطة والتهدئة
- وفاة الجندي المصري صاحب"أشهر صورة" في حرب أكتوبر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 23, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 22, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 21, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 20, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 19, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 18, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 15, 2019
- توقعات الأبراج ليوم May 14, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)