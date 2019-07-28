توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019

برج الحمل

مهنياً: تستعد لفتح صفحة جديدة من حياتك المهنية، وربما تطل على صداقة مميزة، إحذر نميمة وإشاعات وبلبلة في حياتك الشخصية وخذ احتياطاتك وحافظ على توازنك

عاطفياً: تمضي اليوم وقتاً ممتعاً مع الحبيب، بعد فترة طويلة من الغياب، ما ينتج عنه حدوث بعض التطورات في حياتك العاطفية

صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة

برج الثور

مهنياً: تترطب الأجواء وتكون مدخلاً الى بعض الحلول، وتتوسع أمامك دائرة الاتصالات والاجتماعيات، فتشعر بدعم معنوي وتفرح بلقاء استثنائي وتكون مرجعاً لجميع الزملاء

عاطفيا:ً بانتظارك أفراح ومستجدات سعيدة ومشاريع سفر واستثمارات ناجحة، تتغير الرياح لمصلحتك فتفتح صفحة جديدة وتبعث إليك الحيوية والنشاط

صحياً: تتمتع بصحة جيدة يندر أن يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك وخصوصاً إذا أردت أن تحافظ على أعصابك

برج الجوزاء

مهنياً: لا تكن عنيداً فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تتكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة

عاطفياً: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية

صحياً: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار

برج السرطان

مهنياً: تكون المنافسة قوية وربما تتعقد المفاوضات لسبب أو لآخر، حاول إيجاد الحلول بروية وحكمة

عاطفياً: انطلاقة مميزة لصفحة عاطفية جديدة ويحالفك الحظ، يكون المزاج هادئاً وفرحاً وتشعر بالراحة الكبيرة مع الشريك

صحياً: الراحة النفسية والابتعاد عن ضغط العمل أو ضغط الدراسة ضروريان جداً للجسم والعقل معاً

برج الاسد

مهنياً: تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع أحد الممتلكات، إلا أنك تبقى قلقاً، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعكر مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة

صحياً: تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل، لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية

برج العذراء

مهنياً: تعرف تحديات وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، نظّم وقتك وابدأ بالأولويات، إحذر مشاكل تطرأ وقد يحاول بعضهم عرقلة مشاريعك أو وضع العصي في الدواليب

عاطفياً: على الرغم من الأجواء السلبية تتميز بصفاء ذهني هائل، وقد تسجل منعطفاً مهماً في حياتك العاطفية

صحياً: صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل عند سماعك أخباراً غير مطمئنة تتعلق بأحد المقربين منك، حاول أن تهدأ واخلد إلى نفسك

برج الميزان

مهنياً: تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملاً مهماً وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعاً، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة

عاطفياً: إياك واتخاذ القرارات الحاسمة في المجال العاطفي، فأنت من دون الشريك كالجسد بلا روح، ولا يمكنك العيش بمفردك

صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة يمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي

برج العقرب

مهنياً: تُثار مسائل تتعلّق بملكية أو إرث أو عقود أو رواتب، تؤدي إلى بعض الخلافات، لا تنفعل أمام الحالات الطارئة، وحاول تفادي الخلافات على أنواعها

عاطفياً: لا تفرّط بالشريك، فهو الأقرب إليك وأكثر من يفهم أوجاعك الحياتية، ولا سيما أنك خرجت من مرحلة ضبابية في العلاقة، فحاول أن تكون متريثاً

صحياً: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة حتى في هذا الشهر، يزيد نسبة الأضرار التي قد تلحق ببشرتك، لذا إذا كنت ترغب في السير في الطبيعة فاحم نفسك جيداً من الشمس

برج القوس

مهنياً: تنحسر الضغوط وتسمح لك الظروف بتنفس الصعداء، وتكون الأجواء مميزة للنقاشات والاتصالات والأعمال

عاطفياً: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك العاطفية نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات

صحياً: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف قدر المستطاع، حاول التوجه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار فهو يريحك تماماً

برج الجدي

مهنياً: تشعر بالحاجة لجذب الانتباه، وتفضل أن يكون عملك حراً ومستقلاً، ما يدفعك إلى التعرف إلى أناس جدد وطرح أفكار أكثر ليونة

عاطفياً: اذا كنت مرتبطا تُشغَل بتحسين أوضاعك الشخصية، وقد تفكر في الهجرة أو ترميم منزل أو تفرح بولادة طفل

صحياً: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في تناول الأطعمة المضرة، فأنت معرض للسمنة بسرعة بسبب نوعية جسمك

برج الدلو

مهنياً: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك

عاطفياً: تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج

صحياً: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي

برج الحوت

مهنياً: تعيش تراجعاً معنوياً أو إحباطاً وتتعرّض إحدى العلاقات الشخصية للامتحان أو التجربة، فتحسم أمرك إيجاباً أو سلباً

عاطفياً: فرحة كبيرة وانسجام أكبر غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك

صحياً: تحتاج الى الهدوء بعيداً عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك ونشاطك وسلامة تفكيرك