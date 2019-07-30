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توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019

برج الحمل

مهنياً: يكون يوماً سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها

 

عاطفياً: حان الوقت للتفكير ووضع خطط مستقبلية لحياتك مع الشريك، مع تجنّب التحدث فى المشاكل التي وقعت في الماضي حتى لا تنكأ جروحاً قديمة

 

صحياً: تتمتع اليوم بصحة جيدة، لذلك ينصحك الفلك بالمحافظة على ذلك مع اتباع نظام غذائي صحي سليم، الأمر الذي يساعد في المحافظة على وزن صحي سليم

 

برج الثور

مهنياً: كثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والانفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة

 

عاطفياً: علاقتك بالشريك، عليك البعد عن التسلط وحب التملك، بل اترك له المزيد من الحرية حتى تحافظ على بقاء أجواء الحب والرومانسية بينكما

 

صحياً: حالتك الصحية في استقرار جيد منذ مدة طويلة بسبب اهتمامك بصحتك على نحو ممتاز، فابذل قصارى جهدك للحفاظ على ما حققته

 

برج الجوزاء

مهنياً: تسلح بالصبر في هذا اليوم الذي يتطلب منك الحذر والتروي، تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتختلف مع أحد الزملاء

 

عاطفياً: يتغير قدرك العاطفي وتعيش شهر عسل أول وثانياً، وتتلقى دعوات كثيرة فتلتقي أناساً متنوعين وتترك أثراً هائلاً وإيجابياً أينما حللت

 

صحياً: أنت معرض للشعور بالتعب هذا اليوم وبحالة عامة من الانحطاط الجسدي، والسبب العمل والحياة الاجتماعية الصاخبة التي تعيشها منذ مدة

 

برج السرطان

مهنياً: تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة

 

عاطفياً: يعدك هذا اليوم بلقاء عاطفي سار أو برحلة جميلة مع من تحب، وتفصح له عن حقيقة مشاعرك ومدى إخلاصك له

 

صحياً: لا تتماد في السهر أو إهمال نظام تغذيتك، عليك بالنوم والراحة كي تحافظ على توازنك الصحي

 

برج الاسد

مهنياً: يوم نشيط جداً ويحمل معه مفاجآت أو تطورات كنت بانتظارها، كما أنك تسمع جواباً مرضياً أو تتوصل إلى حسم أمر عالق

 

عاطفياً: تقوم مع الحبيب بنشاطات ورحلات ترفيهية بعيداً عن زحمة الحياة اليومية مفضلين عليها أحضان الطبيعة

 

صحياً: تتوتر أعصابك وتصاب بانزعاجات مصدرها كثرة الحركة والمشاريع، خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك

 

برج العذراء

مهنياً: توقَّع ازدهاراً يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكاراً غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال  في قضايا تتعلق  بالبناء وترتفع المعنويات مجدداً

 

عاطفياً: تبدو الأفكار واضحة وترغب في أخذ المبادرة للارتباط، لكن إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية

 

صحياً: أنت بحاجة هذ ا اليوم إلى استرداد قوتك أو على الأقل إلى جمع وتركيز أكثر استعداداً للأيام المقبلة، إذ حضّر نفسك منذ اليوم

 

برج الميزان

مهنياً: يوم مناسب لبدء مشروع جديد، والتركيز على الأعمال الروتينية يؤتي ثماره المرجوة، لكن عليك قبل ذلك إنهاء الأمور العالقة

 

عاطفياً: تولي مظهرك الخارجي عناية خاصة، وقد تجري تقييماً ما لحياتك العاطفية أو حتى الزوجية وذلك ولوضعها في الأطر السليمة

 

صحياً: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة

 

برج العقرب

مهنياً: يزول التوتر ويبدو التناغم سيد الموقف، لذلك وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك المهنية، فقد لا تحصل على فرصة أخرى كهذه

 

عاطفياً: رتب الأمور وسوّها بالتي هي احسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيداً، اطلب الاستشارة والنصيحة من الشريك

 

صحياً: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، ولا داعي للقلق والخوف، لكن لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة

 

برج القوس

مهنياً: يوم متقلب يتطلب منك انضباطاً وحذراً كاملين لحماية المصالح من التراحع وحتى التدهور، وتثأر لظلم سابق

 

عاطفياً: يبدو مزاجك مشوشاً فتتحرك في كل الاتجاهات وتقوم بكل المساعي وتفرح لوقوف الحبيب إلى جانبك، لكن لا ترتجل المواقف بل تمالك نفسك وفكّر جيداً

 

صحياً: عليك أن تعود نفسك على التغاضي عن كثير مما يزعجك حتى تصون صحتك، واعتمد سياسة "لا أرى ولا أسمع“

 

برج الجدي

مهنياً: تواحه عقبة أو معاكسة من زميل أو مسؤول أو صاحب سلطة، تجنب التذمر لأن الظروف لن تخدم مزاجيتك، بل قد تسبب لك الفشل

 

عاطفياً: لا تضع شروطاً أو محظورات، فلن تسمع جواباً، تعاني تراجعاً في المعنويات في هذا اليوم الفارغ وغير المثمر

 

صحياً: لا تدع الأحداث تسيطر على وضعك الصحي، كن ثابتاً وابتعد عن أجواء العنف

 

برج الدلو

مهنياً: إبتعد عن كل أشكال التوتر وإثارة النعرات، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً

 

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة مرسخة على أسس ثابتة

 

صحياً: لا تتوتر ولا تدع أي أمر يثير أعصابك، بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنّجات

 

برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل يدعوك إلى التروي والانضباط وعدم المجازفة، وحاذر من أجواء مخادعة أو من ظرف دقيق

 

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من إثارة الموضوعات الحساسة معه ولا سيما الاستحقاقات والوعود التي قطعتها له

 

صحياً: استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر أو في أحضان الطبيعة للتخفيف من الضغوط النفسية والمهنية

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