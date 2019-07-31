- ميقاتي: لسوء الحظ رئيس الجمهورية يكون أحياناً طرفاً عوضاً عن أن يكون حكماً
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: لسنا مستعدّين للحرب
- المراوحة تجدد لنفسها والحكومة في «ضمير الغيب»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 2 ـ الحزب الاشتراكي ـ وليد جنبلاط
- قمة روحية في لبنان تحضّ على حماية «المصالحة الكنز» والإفراج عن الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019
- خالد شيخ محمد “العقل المُدبّر” لهجَمات 11 سبتمبر هل يكون الشاهد “الملك” الذي سيُوجّه طعَناته المسمومة إلى السعوديّة في المحاكم الأمريكيّة؟ وما هي الأدلّة التي يملكها في “صندوقه الأسود”؟ وهل سيُلحِق الضّرر بقطر والإمارات أيضًا؟ ولماذا نحنُ أمام عمليّة ابتزاز مالي غير مسبوقة في التّاريخ؟
- أستراليا.. بالفيديو: أين الأفعى في هذه الصورة؟
- أستراليا: راتبه 211 ألف دولار سنويا لكنه لا يكفيه..برنابي جويس متحدثا عن معاناته المالية
- أستراليا.. تحقيق: سياسيون سهلوا دخول شخصيات مشبوهة إلى أستراليا لصالح كازينوهات "كراون" للقمار
- مصرع 11 ونقل الآلاف إلى المستشفيات جراء موجة حارة باليابان
- أبعد من محكمة وموازنة: تكرار 7 أيار بلا رصاص
- ما لا ينساه حسن نصرالله.. ولا نحن
- جنبلاط: لن أقبل الأحكام العُرفيّة.. السنيورة: ليثبت عون أنّه «بيّ الكل»
- حلحلة حكومية ومشاورات تغطي توقيع الموازنة
- إلى أين يمضي ”حزب الله” في اشتباكه مع المختارة ومتى الحل؟
- الحريري – جنبلاط – جعجع: المواجهة أو الموت بصمت
- مسيحيو لبنان يواجهون الاختلال الديموغرافي بالتمسك بـ«الطائف»
- «حزب الله» لم يحسم مرشحه لخلافة نائب «أزمة الاقتحام»
- مساعي حل أزمة جبل لبنان تصطدم بتصعيد أرسلان
- رؤساءُ الطوائف رجالُ إطفاء.. ماذا بعد القمّة؟
- «القوات» لـ«العونيِّين»: لهذا انتخبنا خصمنا اللدود
- كيف يرد الجيش على منتقدي سلوكه في الجبل؟
- يختصر قطبٌ سياسيّ كبير المشهدَ السياسيّ السائد حالياً بفعل حادثة قبرشمون ومضاعفاتها المُستمِرّة بالقول إنها «معركةُ وجود تقابلها معركةُ إثبات وجود».
- لبنان في «نور سلطان» ولو مِن «الباب الضيّق»!
- عون إقترح التصويت السرّي في الحكومة
- جريمة مروعة بموسكو.. "نحر" مدونة شابة ووضع جثتها في حقيبة
- الحريري لا يستقيل ولا يدعو إلى جلسة!
- فك الإرتباط بين مجلس الوزراء وقبرشمون: خطوة مضمونة أم مجازَفة؟
- فرنجية لجنبلاط وأرسلان: أنا مع حزب الله
- العقوبات الأميركية: مصارف مَلَكيّة أكثر من واشنطن!
- الرؤساء السابقون: مع الحريري... ومع التعطيل
- وزارة الطاقة توضح... و«الأخبار» ترد
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم July 30, 2019
- عون يوقّع «الموازنة» ويتمسك بـ «المجلس العدلي»
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 1 - تيار المستقبل ـ سعد الحريري
- مخاوف من مخاطر أمنية ومالية يَسْتَدْرِجُها المأزق الحكومي في لبنان
- لماذا لا يُبادر ترامب بالرّحيل عن أمريكا إذا كانت عنصريّته لا تتحمل وجود “غير البيض” فيها؟ وهل أخطأت صحيفة “بالتيمور صن” عندما وصفته بـ”الجِرذ الأكبر”؟ وهل هي بداية انهيار “الحُلم الأمريكي”؟
- تصلُّب عوني وباسيلي وارتداد حريريّ... "حزب الله" لو كان حاكماً بالقوة وبالفعل!
- هل نسف ” حزب الله” اعتراض باسيل على بند الموازنة؟
- الموازنة تسلُك... المبادرة تسقُط... والحكومة تعلَق
- سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
- حين يُحَصِّل "حزب الله" حقوق "القوات اللبنانية"!
- مؤشرات مُقلقة: الحكومة في "الكوما"
- بالأسماء.. جمعياتٌ يُتوهَّم أنّها غير وهميّة
- الحل... بالمواجهة
- الحريري عرض.. وفاطمة الصايغ رفضت!
- حين لا يكون الصمتُ فضيلة
- أصبحنا على مقربة من النقطة (ي) إستعدّوا
اخترنا لكم
-
الطائرات المسيرة.. معلومات وأسرار عن رعب الحروب ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019
برج الحمل
مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها
عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال
صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية
برج الثور
مهنياً: تفتح أمامك ابواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة
عاطفياً: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائماً فهو دليلك فى كل الأحيان
صحياً: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية
برج الجوزاء
مهنياً: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك
عاطفياً: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوباً مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب
صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك
برج السرطان
منهياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيداً بين واجباتك المهنية والشخصية
عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين
صحياً: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبداً، لذا قد تسبب لك إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة
برج الاسد
مهنياً: تكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة
عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة وتراك أكثر قرباً من الشريك، وتلبي كل رغباته من دون تردد
صحياً: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين
برج العذراء
مهنياً: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جواباً حاسماً، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية
عاطفياً: إحذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك
صحياً: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح
برج الميزان
مهنياً: حاول تسديد ديونك أو رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك
عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة مطبقاً المثل القائل: كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً
صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة
برج العقرب
مهنياً: تواجه متاعب وضغوطاً فحاول تفادي الخلافات على أنواعها، واحذر المشاكل ولا تنفعل لأن هذا اليوم لا يوحي بجو مناسب
عاطفياً: بعض التنازلات تؤسس لثقة أكبر مع الشريك، وتمنح الأفضلية للمستقبل، وترسي العلاقة على أسس متينة غبر قابلة للتزعزع عند أي اهتزاز
صحياً: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد وصحي في الوقت نفسه، وذلك أفضل لراحتك النفسية والصحية
برج القوس
مهنياً: أسلوبك عشوائي وغير مدروس يورّطك في مواقف جداً محرجة، انصح لك عدم السماح للإشاعات بالتأثير في موقفك، هدّئ من روعك ريثما تعبر العاصفة
عاطفياً: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب
صحياً: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة
برج الجدي
مهنياً: تقدم دليلاً على عمل، أو اختباراً يلاقي التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة
عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة مع الشريك، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلكما
صحياً: تهدأ الاعصاب وتستعيد حب الحياة، ويكون يومك حافلاً بالتطورات الايجابية والانسجام والتعاون
برج الدلو
مهنياً: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة
عاطفياً: لا تحمّل الشريك همومك المهنية ومشاكلك في علاقتك بالآخرين، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها
صحياً: تشكو من بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم، وتقوم باتباع حمية غذائؤة منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات
برج الحوت
مهنياً: تحصل على مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة من الجميع
عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك وينجح في مسعاه لأنه يعرفك جيداً
صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة يومياً ومن دون انقطاع وحاول أن تشرك الآخرين معك
تابعونا
- أحوال الأحزاب والزعماء في لبنان.. 2 ـ الحزب الاشتراكي ـ وليد جنبلاط
- خالد شيخ محمد “العقل المُدبّر” لهجَمات 11 سبتمبر هل يكون الشاهد “الملك” الذي سيُوجّه طعَناته المسمومة إلى السعوديّة في المحاكم الأمريكيّة؟ وما هي الأدلّة التي يملكها في “صندوقه الأسود”؟ وهل سيُلحِق الضّرر بقطر والإمارات أيضًا؟ ولماذا نحنُ أمام عمليّة ابتزاز مالي غير مسبوقة في التّاريخ؟
- قمة روحية في لبنان تحضّ على حماية «المصالحة الكنز» والإفراج عن الحكومة
- المراوحة تجدد لنفسها والحكومة في «ضمير الغيب»
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: لسنا مستعدّين للحرب
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 29, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 28, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 27, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 26, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2019
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)