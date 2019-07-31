توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019

برج الحمل

مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها

عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية

برج الثور

مهنياً: تفتح أمامك ابواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء الواجبات العالقة

عاطفياً: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائماً فهو دليلك فى كل الأحيان

صحياً: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية

برج الجوزاء

مهنياً: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك

عاطفياً: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوباً مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك

برج السرطان

منهياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيداً بين واجباتك المهنية والشخصية

عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين

صحياً: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبداً، لذا قد تسبب لك إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة

برج الاسد

مهنياً: تكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة وتراك أكثر قرباً من الشريك، وتلبي كل رغباته من دون تردد

صحياً: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين

برج العذراء

مهنياً: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جواباً حاسماً، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية

عاطفياً: إحذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك

صحياً: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

برج الميزان

مهنياً: حاول تسديد ديونك أو رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك

عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة مطبقاً المثل القائل: كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة

برج العقرب

مهنياً: تواجه متاعب وضغوطاً فحاول تفادي الخلافات على أنواعها، واحذر المشاكل ولا تنفعل لأن هذا اليوم لا يوحي بجو مناسب

عاطفياً: بعض التنازلات تؤسس لثقة أكبر مع الشريك، وتمنح الأفضلية للمستقبل، وترسي العلاقة على أسس متينة غبر قابلة للتزعزع عند أي اهتزاز

صحياً: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد وصحي في الوقت نفسه، وذلك أفضل لراحتك النفسية والصحية

برج القوس

مهنياً: أسلوبك عشوائي وغير مدروس يورّطك في مواقف جداً محرجة، انصح لك عدم السماح للإشاعات بالتأثير في موقفك، هدّئ من روعك ريثما تعبر العاصفة

عاطفياً: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب

صحياً: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة

برج الجدي

مهنياً: تقدم دليلاً على عمل، أو اختباراً يلاقي التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة

عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة مع الشريك، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلكما

صحياً: تهدأ الاعصاب وتستعيد حب الحياة، ويكون يومك حافلاً بالتطورات الايجابية والانسجام والتعاون

برج الدلو

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة

عاطفياً: لا تحمّل الشريك همومك المهنية ومشاكلك في علاقتك بالآخرين، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها

صحياً: تشكو من بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم، وتقوم باتباع حمية غذائؤة منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات

برج الحوت

مهنياً: تحصل على مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة من الجميع

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك وينجح في مسعاه لأنه يعرفك جيداً

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة يومياً ومن دون انقطاع وحاول أن تشرك الآخرين معك