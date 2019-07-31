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توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم July 31, 2019

برج الحمل

مهنياً: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها

 

عاطفياً: تتغير وجهة نظرك بعض الشيء في الشريك، بسبب حدوث بعض المواقف، لذلك يجب أن تفكر جيداً فى علاقتكما معاً لتتجنبا الوصول إلى الانفصال

 

صحياً: تحتاج إلى الإهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية

 

برج الثور

مهنياً: تفتح أمامك ابواب المصالحة والسفر، إستغلّ حسن الأجواء والحظوظ، وحاول إنهاء  الواجبات العالقة

 

عاطفياً: راجع قراراتك بشأن علاقتك بالشريك، وتمهل في الإفصاح عما في داخلك واتبع قلبك دائماً فهو دليلك فى كل الأحيان

 

صحياً: يجب عليك التعامل مع أشخاص إيجابيين ويكونون دائمًا بالقرب منك حتى تستمد منهم طاقتك الإيجابية وتتخلص من الطاقة السلبية التي تؤثر في صحتك النفسية

 

برج الجوزاء

مهنياً: تجنب مخالفة القانون وتحاش الجدال والانفعال، ضاعف انتباهك في أثناء خوض المحادثات، وانتبه لكل كلمة تتفوه بها فقد تؤخذ عليك

 

عاطفياً: تشرق بجاذبية وحرارة مميزتين، تبدو أكثر حماسة وتجاوباً مع العروض العاطفية، وتدخل فترة من اللقاءات الممتعة وأجواء الحب والحنان والتقارب

 

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة، وتمتع بالأجواء الجيدة، ووفر طاقة إيجابية قدر مستطاعك

 

برج السرطان

منهياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدراتك ولاستعدادك للتقدم بخطى ثابتة، لذلك انصحك بالتوفيق جيداً بين واجباتك المهنية والشخصية

 

عاطفياً: إذا كنت عازباً تلتقي أخيراً نصفك الآخر، وقد يتم ذلك حين تكون برفقة أصدقاء لك متزوجين

 

صحياً: وتيرة أعمالك ونشاطاتك لا تهدأ أبداً، لذا قد تسبب لك إرهاقاً لكنك تشعر بالسعادة

 

برج الاسد

مهنياً: تكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة

 

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة وتراك أكثر قرباً من الشريك، وتلبي كل رغباته من دون تردد

 

صحياً: يمكنك ممارسة رياضات سهلة في المنزل منها قفز الحبل وصعود الدرج لكي تساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين

 

برج العذراء

مهنياً: إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا تنتظر أن تسمع خلاله جواباً حاسماً، خصصه للقيام بأبحاث ودراسات والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية

 

عاطفياً: إحذر الخلافات العاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد، الأحداث لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرار الشريك

 

صحياً: اعمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

 

برج الميزان

مهنياً: حاول تسديد ديونك أو رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك

 

عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة مطبقاً المثل القائل: كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً

 

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة

 

برج العقرب

مهنياً: تواجه متاعب وضغوطاً فحاول تفادي الخلافات على أنواعها، واحذر المشاكل ولا تنفعل لأن هذا اليوم لا يوحي بجو مناسب

 

عاطفياً: بعض التنازلات تؤسس لثقة أكبر مع الشريك، وتمنح الأفضلية للمستقبل، وترسي العلاقة على أسس متينة غبر قابلة للتزعزع عند أي اهتزاز

 

صحياً: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد وصحي في الوقت نفسه، وذلك أفضل لراحتك النفسية والصحية

 

برج القوس

مهنياً: أسلوبك عشوائي وغير مدروس يورّطك في مواقف جداً محرجة، انصح لك عدم السماح للإشاعات بالتأثير في موقفك، هدّئ من روعك ريثما تعبر العاصفة

 

عاطفياً: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب

 

صحياً: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة

 

برج الجدي

مهنياً:  تقدم دليلاً  على عمل، أو اختباراً  يلاقي  التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة

 

عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة مع الشريك، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلكما

 

صحياً: تهدأ الاعصاب وتستعيد حب الحياة، ويكون يومك حافلاً بالتطورات الايجابية والانسجام والتعاون

 

برج الدلو

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة

 

عاطفياً: لا تحمّل الشريك همومك المهنية ومشاكلك في علاقتك بالآخرين، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها

 

صحياً: تشكو من بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم، وتقوم باتباع حمية غذائؤة منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات

 

برج الحوت

مهنياً: تحصل على مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة من الجميع

 

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك وينجح في مسعاه لأنه يعرفك جيداً

 

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة يومياً ومن دون انقطاع وحاول أن تشرك الآخرين معك

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