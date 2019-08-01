توقعات الأبراج ليوم August 1, 2019

برج الحمل

مهنياً: تميل الى العناد والتشبث، وتمرّ بيوم مرتبك على صعيد الأعمال والاتصالات، عالج الامور بهدوء ولا تترك الأفكار السود تجتاحك

عاطفياً: أنصحك بتعزيز العلاقات العاطفية والابتعاد عن الانفعالات والاستفزازات واتخاذ التدابير الوقائية في سبيل حماية استقرارك العاطفي

صحياً: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك

برج الثور

مهنياً: لا داعي إلى اثارة الجدال، تكلم بوضوح وهدوء فالحوار الهادئ يضمن لك نجاحاً وتألقاً، وتكثر الاتصالات والزيارات

عاطفياً: تحاول أن تتجنب الدراما والمشاكل بينك وبين الشريك، فأنت تحب أن تعيش كل لحظة بلحظتها وتستمتع بالأوقات السعيدة معه

صحياً: إحم استقرارك الصحي ولا تسمح لنفسك بالتصرّف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب

برج الجوزاء

مهنياً: تترك انطباعاً جيداً في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك

عاطفياً: تخيم اجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وقد تقع في الغرام إذا كنت عازباً أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج

صحياً: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك

برج السرطان

مهنياً: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور

عاطفياً: تجد نفسك مملتئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة

برج الاسد

مهنياً: حاول أن تصغي إلى الآخرين وأن تفهم هواجسهم، كُن مستمعاً أكثر من متكلّم ودوّن ملاحظاتك

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكرات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: احرص في الصباح على ممارسة رياضة المشي، فهي تخلصك من الدهون الزائدة وتمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم

برج العذراء

مهنياً: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت

عاطفياً: قد ينشأ جدل أو ربما تقدم على خطوة مهمة تكون بداية لصفحة جديدة في حياتك، كن هادئاً واعتمد أسلوباً ليناً بعيداً عن التسلط

صحياً: السهر الطويل يزيد في تشنج أعصابك ويمنعك من القيام بأمورك الشخصية على أكمل وجه، لا تكثر من تناول المنبهات فهذا يؤثر سلباً في صحتك

برج الميزان

مهنياً: يخرج كوكب أورانوس من برج الحمل، ويدخل إلى برج الثور، فيعفيك من بعض المعاكسة التي استمرت سنوات وأقلقت راحتك في بعض الأحيان

عاطفياً: عليك أن تبدأ صفحة جديدة وناصعة مع الشريك، والاتفاق على تحديد جلسة حوار تناقشان خلالها الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في وجهات النظر ثم إلى الخلاف

صحياً: انتبه لصحتك وابتعد عن الإرباك والتعقيد، واحذر الفشل ولا تنفعل أمام التحديات

برج العقرب

مهنياً: تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد يبشر بالخير والانفراج، وتوقع جواباً إيجابياً وموعداً مهماً أو مفاجأة تتعلق بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكاراً جديدة

عاطفياً: الأجواء تشجع على التواصل والتعبير عن الرأي، ويؤدي أحد المقربين دوراً في أحداث هذا اليوم ويزودك خبرة مهمة جداً تستفيد منها في المجال العاطفي

صحياً: لا تعرّض نفسك للارهاق فهو يوم فارغ من الحصانة والحماية، وقد تشعر بالإحباط واليأس ولا تبادر الى عمل جديد ولا تحسم أمراً

برج القوس

مهنياً: تُشغَل بتنظيم وضعك المالي، وتسعى إلى تمويل مشروع أو طلب قرض ما، لا تتشبث برأيك إذا أردت الحصول على الموافقة

عاطفياً: إحذر خلافات عائلية أو عاطفية، قد تكون متأثراً بالانتقال إلى مكان جديد أو بتغيير يحصل في عاداتك اليومية

صحياً: تتوصل أخيراً إلى السيطرة على ردات فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها، كل هذا يعيك إليك توازنك الذي يؤثر مباشرة في ضعك الصحي

برج الجدي

مهنياً: ينتقل كوكب أورانوس إلى برج الثور فيخدم مصالحك أكثر ولمدة سبع سنوات، بعد أن كان في الحمل يعاكسك ولسبع سنوات ماضية أيضاً

عاطفياً: عاطفياً: لا تخف من التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به، الخطأ مكلف ولن يكون سهلاً، ثم يبشرك أحدهم بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار

صحياً: كثرة الفوضى والضجيح حولك يزعجانك إلى أقصى حد ويوتران أعصابك، لذا حاول الانتقال إلى مكان يخيم عليه الهدوء وتجد فيه راحتك

برج الدلو

مهنياً: يدخل كوكب أورانوس إلى برج الثور ليعاكسك ويعيد إلى الأذهان مشكلة قديمة طرأت في السنة الماضية، وتتحرر من ضغوط وتجد حلاً أو تتجه نحو جديد

عاطفياً: تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة بينك وبين الشريك، لكنك سرعان ما تتراجع عنه لأنك اتخذته في لحظة غضب

صحياً: يجب أن تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى الطويل

برج الحوت

مهنياً: ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات، قد يدلك الحدس على حل ما، وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو الى ذلك

صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية