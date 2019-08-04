توقعات الأبراج ليوم August 4, 2019

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برج الحمل
مهنياً: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤوناً مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد
عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك
صحياً: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة
برج الثور
مهنياً: لا تحسم أمراً وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه اليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك
عاطفياً: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائماً ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها
صحياً: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيراً بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك
برج الجوزاء
مهنياً: الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفوراً بين الزملاء
عاطفياً: إنه الوقت المناسب لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل
صحياً: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته
برج السرطان
مهنياً: إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر
عاطفياً: تعرف لقاء استثنائياً إذا كنت عازباً أو بشرى بولادة أو حمل. تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمساً للجهة التي وضعت فيها قلبك
صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم، لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية نظراً إلى تحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني
برج الاسد
مهنياً: تتاح لك فرصة لغربلة الأمور ومعرفة الصديق من العدو، وتقوم بمساعٍ حثيثة وتحقق إنجازاً مهماً وتسمع أخباراً سارّة
عاطفياً: إحذر الخلافات أو الالتباسات بين افراد العائلة، وتجنب اهمال الواجبات، فقد يطرأ حدث صغير يبلبل الأوضاع
صحياً: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد في الحوت يثير مشكلة قديمة تتعلق بعلاقة شخصية لك أو مهنية، لكنك تجد حلاً سحرياً بطريقة مفاجئة
عاطفياً: تعيش يوماً إيجابياً تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيداً وتبدو جدياً في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح
صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخية وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى
برج الميزان
مهنياً: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر
عاطفياً: تهتم بقضية علاقة عاطفية أو زوجية، وتستشير محامين أو تسوّي الوضع بطريقة حبية، لكن ضع مشاعرك السلبية جانباً ولا تسمح للانفعالات بالسيطرة عليك
صحياً: وضعك الصحي من أحسن إلى أحسن، فأنت تتبع نظاماً عذائياً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة
برج العقرب
مهنياً: إحذر فخاخاً في العمل وعروضاً واهمة ومحاولات العرقلة المحتملة أيضاً، حاول أن تستريح بعيداً عن الضغوط
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلاً
صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية
برج القوس
مهنياً: لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من صحة المعلومات، تتلقى جواباً وتفرح لحسم أمر أو ظهور خبر ونتيجة، ولا تنتظر نتيجة إيجابية من صداقة معينة
عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطت الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت والرومانسية والشغف
صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي وعلى الأرجح يكون مصدره نفسياً، لا تقلق عليك أخذ قسط من الراحة واستشارة أحد الأصدقاء لحل مشاكلك
برج الجدي
مهنياً: تعيش يوماً صعباً ودقيقاً يستدعي الحذر، وعلى الرغم من الضغوط، فإنه يوم مهم جداً على صعيد الشأن العام ويقدم لك فرصة للتفوق
عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك
صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري
برج الدلو
مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً
عاطفياً: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً وقادرة على التفريق بينكما في أي لحظة
صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية
برج الحوت
مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد
عاطفياً: إحذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً مع الشريك واصمد أمام سحر الجنس الآخر مهما تكن المغريات
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان
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