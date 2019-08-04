توقعات الأبراج ليوم August 4, 2019

برج الحمل

مهنياً: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤوناً مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد

عاطفياً: يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك

صحياً: ابتعد عن الأجواء السلبية وغير الصحية، واستعد قوتك المعنوية ثم عد إلى حياتك اليومية المعتادة

برج الثور

مهنياً: لا تحسم أمراً وتعامل مع العوامل الخارجية من دون ضغط، توجه اليك شبه ملاحظات بالإهمال أو عدم الكفاءة، من الأفضل أن تأخذ حذرك

عاطفياً: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائماً ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها

صحياً: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيراً بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك

برج الجوزاء

مهنياً: الوضع السيئ سببه الركود والفوضى، لا تسلط الضوء عليك وحاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الأنظار، فمشاكل صغيرة في العمل قد تولد نفوراً بين الزملاء

عاطفياً: إنه الوقت المناسب لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل

صحياً: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته

برج السرطان

مهنياً: إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر

عاطفياً: تعرف لقاء استثنائياً إذا كنت عازباً أو بشرى بولادة أو حمل. تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمساً للجهة التي وضعت فيها قلبك

صحياً: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم، لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية نظراً إلى تحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني

برج الاسد

مهنياً: تتاح لك فرصة لغربلة الأمور ومعرفة الصديق من العدو، وتقوم بمساعٍ حثيثة وتحقق إنجازاً مهماً وتسمع أخباراً سارّة

عاطفياً: إحذر الخلافات أو الالتباسات بين افراد العائلة، وتجنب اهمال الواجبات، فقد يطرأ حدث صغير يبلبل الأوضاع

صحياً: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل

برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد في الحوت يثير مشكلة قديمة تتعلق بعلاقة شخصية لك أو مهنية، لكنك تجد حلاً سحرياً بطريقة مفاجئة

عاطفياً: تعيش يوماً إيجابياً تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيداً وتبدو جدياً في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح

صحياً: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخية وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى

برج الميزان

مهنياً: ترتفع المعنويات وتحصل على فرصة لتلطيف الأجواء بينك وبين الزملاء، وتتلقى دعوة للقاء أو للتعارف، إنه يوم إيجابي ومثمر

عاطفياً: تهتم بقضية علاقة عاطفية أو زوجية، وتستشير محامين أو تسوّي الوضع بطريقة حبية، لكن ضع مشاعرك السلبية جانباً ولا تسمح للانفعالات بالسيطرة عليك

صحياً: وضعك الصحي من أحسن إلى أحسن، فأنت تتبع نظاماً عذائياً متوازياً يوفر لك الاستقرار والراحة

برج العقرب

مهنياً: إحذر فخاخاً في العمل وعروضاً واهمة ومحاولات العرقلة المحتملة أيضاً، حاول أن تستريح بعيداً عن الضغوط

عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل، لأن التخلّص من الشريك الحالي ليس سهلاً

صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الأماكن ذات الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، فحاول ان تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية

برج القوس

مهنياً: لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من صحة المعلومات، تتلقى جواباً وتفرح لحسم أمر أو ظهور خبر ونتيجة، ولا تنتظر نتيجة إيجابية من صداقة معينة

عاطفياً: تجد نفسك مهتماً بالأعمال الإنسانية والنشاطت الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت والرومانسية والشغف

صحياً: قد تشعر ببعض التعب الجسدي وعلى الأرجح يكون مصدره نفسياً، لا تقلق عليك أخذ قسط من الراحة واستشارة أحد الأصدقاء لحل مشاكلك

برج الجدي

مهنياً: تعيش يوماً صعباً ودقيقاً يستدعي الحذر، وعلى الرغم من الضغوط، فإنه يوم مهم جداً على صعيد الشأن العام ويقدم لك فرصة للتفوق

عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، وتتحلى بقدرة كافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يضمره تجاهك

صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنج الجسدي والفكري

برج الدلو

مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً

عاطفياً: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً وقادرة على التفريق بينكما في أي لحظة

صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية

برج الحوت

مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد

عاطفياً: إحذر الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً مع الشريك واصمد أمام سحر الجنس الآخر مهما تكن المغريات

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان