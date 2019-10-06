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توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات و 10 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019

برج الحمل

مهنياً: الكسوف يتم في منزلك العاشر أي في منزل العمل، حيث يطرأ ما يجعلك منشغلاً جداً حتى عن واجباتك المهنية

 

عاطفياً: يوم مميز للمصالحات العاطفية والاحتفال والارتباط، استفد منه وحاول ان تختار الشريك المناسب لك

 

صحياً: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

 

برج الثور

مهنياً: الكسوف في منزلك التاسع يؤثر في مجرى الأمور حتى آخر الشهر، لكن هذا الموقع للكسوف لا يزعجك بل يشجعك على الحركة والسفر إذا كنت بصدد الإعداد له

 

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن وضع عاطفي ملائم لإعادة النظر في استمرارية عدم ارتباطك في القريب العاجل

 

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي

 

برج الجوزاء

مهنياً: ترتاح لفرص حوارية توضح بها مواقفك ووجهات نظرك، فأنت اليوم محط اهتمام ودعم، فاقترب ممن تحب وتثق وابدأ بحل التعقيدات والمشاكل الموجودة

 

عاطفياً: الأوضاع تشكو من الروتين والملل، وهذا لا يناسب علاقتك الحاضرة على الإطلاق

 

صحياً: تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلقك

 

برج السرطان

مهنياً: تتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية

 

عاطفياً: تتقاسم مع الشريك اهتمامات مشتركة وتنجحان في تحقيق هدف مهم يحسن وضعكما الاجتماعي وتعيش أحداثاً مفرحة تترك آثارها على وجهك

 

صحياً: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة

 

برج الاسد

مهنياً: تجد الحلول الناجعة للأزمات المهنية التي تمرّ فيها، وتختار الطريق السليم لنجاحات مهنية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات

 

عاطفياً: تكون متمرداً ومبتعداً عن الخط التقليدي في التعبير عن الحب وهذا يخلق جواً من الحوار والتجديد مع الحبيب

 

صحياً: لا ضرر من المحاولة بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق

 

برج العذراء

مهنياً: تشعر بالرضا عن نفسك وعملك لأنك تظن أنك قمت بكل شيء كان بوسعك القيام به ومحاولة تفادي الوقوق بأي خطأ‏

 

عاطفياً: تنتهي حالة الإحباط وتتحرر من الجو العاطفي المتأزم الذي عشته لفترة وتعود للبحث عن النقاء والصفاء في الحب، فتعرف سعادة منقطعة النظير وأياماً سعيدة

 

صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك

 

برج الميزان

مهنياً: تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، وقد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها

 

عاطفياً: لا تضغط على الشريك أكثر من اللزوم وتحمله أكثر من طاقته، فهذا قد يخلق عنده حالاً من التمرد

 

صحياً: حاول القيام برحلة إلى المناطق الجبلية وممارسة هواية التزلج، فهي مفيدة للصحة

 

برج العقرب

مهنياً: يوم واعد شرط التحرك باتجاه التسوية، تأكد من أوضاعك المالية، إدفع ما عليك ولا تتأخر، إذ قد تجد نفسك في نزاع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها

 

عاطفياً: قرارات حاسمة اتجاه الشريك، وتجد نفسك مضطراً إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب

 

صحياً: تباشر قريباً المشي مدة ساعة يومياً بعدما أدركت أنك بحاجة إلى ذلك

 

برج القوس

مهنياً: فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه

 

عاطفياً: وقت مناسب للقيام برحلة أو بسفر مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع بينكما

 

صحياً: تمضي يوماً سعيداً وترتاح فيه من عناء العمل الطويل، أنت تستحق الراحة

 

برج الجدي

مهنياً: إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب

 

عاطفياً: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة

 

صحياً: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة

 

برج الدلو

مهنياً: تتمتع بنشاط كبير ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان والتوصل إلى حل بعض المشاكل المهنية العالقة

 

عاطفياً: تفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية لإزالة كل التشنجات وتنجح في ذلك

 

صحياً: يوم مناسب للقيام بزيارات عائلية واجتماعية تنسيك متاعبك الصحية وترفه عنك

 

برج الحوت

مهنياً: يكون هذا اليوم أكثر وعداً، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار

 

عاطفياً: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك

 

صحياً: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسياً

 

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