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توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
برج الحمل
مهنياً: تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك
عاطفياً: تساورك شكوك في غير محلها حول تصرفات الشريك، وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة تريح أعصابك
صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي
برج الثور
مهنياً: لا أنصحك بأخذ إجازة، أنت مطالب بأداء الكثير من الأعمال، وطلبها حاليًا قد يُعد تهربًا من المسؤوليات من قبل أرباب العمل
عاطفياً: تشابه الطرف الآخر الشديد معك في الكثير من الأمور ليس نقطة في مصلحتكما كما تتخيل، أحيانًا تتنافر الشخصيات المتشابهة كما تفعل المغناطيسات
صحياً: أجواء العمل الضاغطة نوعاً ما تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك الصحية
برج الجوزاء
مهنياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني
عاطفياً: لا تناقش ولا تعارض ولا تنتقد الشريك، بل كن متكتماً ولا تبح بأسرارك لأنك قد تفشي بعضها الخطير جداً
صحياً: الإكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة، فاستعض عنها بالخضروات المسلوقة
برج السرطان
مهنياً: تعامل مع أي وضع مستجد بذكاء وتفكير هادئ وتخطيط سليم كي تحصل على ما يساهم في تحسين دخلك وجني ثمار ما زرعت وتأخذ كما أعطيت
عاطفياً: تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب
صحياً: خفف من شرب القهوة خلال النهار ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلاً
برج الاسد
مهنياً: تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلاً بمستقبل جيد
عاطفياً: تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك
صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي
برج العذراء
مهنياً: تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط لبناء مستقبل جيد، وتتاح لك فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلية في مجال عملك، استغلّها لرفع روحك المعنوية
عاطفياً: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثاً انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن
صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة
برج الميزان
مهنياً: لا تتردّد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كان ذلك يسمح لك بالتقدّم ولا تحاول إعطاء رأيك عندما لا تسأل عنه
عاطفياً: لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي والسير بالعلاقة نحو الأفضل
صحياً: تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب
برج العقرب
مهنياً: يخدمك الحدس الذي لن يخدعك، وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية، ويساعدك على اكتشاف أسباب بعض القلق أو الإحباط
عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها
برج القوس
مهنياً: تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات
عاطفياً: الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك
صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار
برج الجدي
مهنياً: تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة
عاطفياً: تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة سليمة
صحياً: تمنحك نصائح الأصدقاء اندفاعاً كبيراً لممارسة الرياضة، وتتلقى اتصالاً يحمل خبراً سارّاً يريحك نفسياً
برج الدلو
مهنياً: كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك
عاطفياً: تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب
صحياً: انتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن
برج الحوت
مهنياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في والمفاوضات وتصل الى نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر على منافس
عاطفياً: تعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً والمفاجآت، وتسعد برفقة الحبيب وتعيش أجواء رومنسية حالمة
صحياً: أنت شخص تدرك أبعاد كل خطوة تقدم عليها، وهذا ما يلاحظه الجميع بعد فقدانك الوزن الزائد
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