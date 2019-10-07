توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019

برج الحمل

مهنياً: تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك

عاطفياً: تساورك شكوك في غير محلها حول تصرفات الشريك، وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة تريح أعصابك

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي

برج الثور

مهنياً: لا أنصحك بأخذ إجازة، أنت مطالب بأداء الكثير من الأعمال، وطلبها حاليًا قد يُعد تهربًا من المسؤوليات من قبل أرباب العمل

عاطفياً: تشابه الطرف الآخر الشديد معك في الكثير من الأمور ليس نقطة في مصلحتكما كما تتخيل، أحيانًا تتنافر الشخصيات المتشابهة كما تفعل المغناطيسات

صحياً: أجواء العمل الضاغطة نوعاً ما تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك الصحية

برج الجوزاء

مهنياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، وكن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جداً في مجالك المهني

عاطفياً: لا تناقش ولا تعارض ولا تنتقد الشريك، بل كن متكتماً ولا تبح بأسرارك لأنك قد تفشي بعضها الخطير جداً

صحياً: الإكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة، فاستعض عنها بالخضروات المسلوقة

برج السرطان

مهنياً: تعامل مع أي وضع مستجد بذكاء وتفكير هادئ وتخطيط سليم كي تحصل على ما يساهم في تحسين دخلك وجني ثمار ما زرعت وتأخذ كما أعطيت

عاطفياً: تعيش الحب الصادق والنقي وتتردد في الاعتراف بحبك لأنك لا تعرف مشاعر من تحب

صحياً: خفف من شرب القهوة خلال النهار ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلاً

برج الاسد

مهنياً: تتبدّد الغيوم التي عكرت عليك نجاحك في السابق وقللت من دخلك المادي، بعمل منسجم مع طموحك يحسّن ظروفك المهنية ويجعلك أكثر تفاؤلاً بمستقبل جيد

عاطفياً: تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الحبيب تجعلك تحلق في سماء الحب، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك

صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي

برج العذراء

مهنياً: تشعر بالقوة وبالثقة بالنفس وتكون في غاية النشاط لبناء مستقبل جيد، وتتاح لك فرصة جيدة لتصبح أكثر فاعلية في مجال عملك، استغلّها لرفع روحك المعنوية

عاطفياً: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثاً انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن

صحياً: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة

برج الميزان

مهنياً: لا تتردّد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كان ذلك يسمح لك بالتقدّم ولا تحاول إعطاء رأيك عندما لا تسأل عنه

عاطفياً: لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي والسير بالعلاقة نحو الأفضل

صحياً: تواجه بعض المشاكل في الظهر، ما يستدعي منك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج المناسب

برج العقرب

مهنياً: يخدمك الحدس الذي لن يخدعك، وتستفيد منه في العمل كما في الشؤون المادية، ويساعدك على اكتشاف أسباب بعض القلق أو الإحباط

عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة

صحياً: قم بخطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تطبيقها

برج القوس

مهنياً: تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات

عاطفياً: الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور، حذار

برج الجدي

مهنياً: تتمتع بالنشاط وبالثقة الكافية لإكمال مهامك بامتياز والانطلاق في مشاريع جديدة

عاطفياً: تواجه الأمور بعقل كبير ومتفهم وتضع النقاط على الحروف مع الشريك لاستمرار العلاقة سليمة

صحياً: تمنحك نصائح الأصدقاء اندفاعاً كبيراً لممارسة الرياضة، وتتلقى اتصالاً يحمل خبراً سارّاً يريحك نفسياً

برج الدلو

مهنياً: كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك

عاطفياً: تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب

صحياً: انتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن

برج الحوت

مهنياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في والمفاوضات وتصل الى نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر على منافس

عاطفياً: تعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً والمفاجآت، وتسعد برفقة الحبيب وتعيش أجواء رومنسية حالمة

صحياً: أنت شخص تدرك أبعاد كل خطوة تقدم عليها، وهذا ما يلاحظه الجميع بعد فقدانك الوزن الزائد