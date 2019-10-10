- إيران أفشلت سيناريو فرنسياً لإنقاذ الاتفاق النووي من نيويورك
- الحرب التركية في سوريا
- «عاصفة الموازنة» تُسابِق النتائج الكارثية للعمليات التركية | المانشيت | جريدة اللواء
- اقتراح بري لقانون الانتخاب يوحّد القوّات والتيار!
- توقعات الأبراج ليوم October 10, 2019
- خنق المعابر «غير الشرعيّة»: هذه طُرُق أجدادنا
- «رؤية بديلة» لما تبقّى من حرج بيروت
- أميركا تسلّم المنطقة لخصومها.. لا لحلفائها العرب
- نظام التقاعد في خطر!
- الدولار بـ1610 ليرات... ومصرف لبنان لا يتدخّل
- أموال التلامذة السوريين خارج الرقابة الرسمية: مصير الـ9 ملايين دولار لا يزال مجهولاً!
- أزمة نفايات النبطية أمام مطمر مسدود
- ملابس IC ليست مصنّعة في «إسرائيل»!
- لبنان أمام تحدّي شقّ «ممر آمِن» للنجاة من «الورطة المالية»
- الحريري: ما يهم لبنان الآن الكهرباء وليس النازحون
- ترامب يُعلن رَسميًّا تخلّيه عن حُلفائه العرب وربّما الإسرائيليين أيضًا بعد الأكراد وانسحابه من حُروب الشرق الأوسط.. هل الهُجوم على مُنشآت “بقيق” السعوديّة عجّل بهذا القرار؟ وكيف باتَ الإسرائيليّون أكثر خوفًا على أمن مفاعل ديمونا النوويّ من ضربات حزب الله؟ ولماذا نعتقد بأنّ هاتف خامنئي سيكون مَشغولًا في الأيّام المُقبلة لكَثرة طالبي الوِد والمُصالحة؟
- عملية "نبع السلام".. الطائرات التركية تقصف بشرق الفرات وأردوغان يعلن أهداف الحملة
- أستراليا.. تايلور: للحفاظ على محطات الطاقة العاملة على الفحم
- أعداد «لاجئي الطائرات» الى استراليا تناهز الـ 100 ألف
- نقدنا وفلسفة النقد الغائبة
- تشييع جثمان الفنان المصري طلعت زكريا إلى مثواه الأخير
- أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية "نبع السلام" شمال سوريا
- "الرزمة الإماراتية": قليل من الدعم ...لا ينسف "العقوبات"
- هيفاء وهبي "تَضْرُبُ" من جديد بـ"هوت شورت" يحبس الانفاس!
- حملة "نفّذ" تلاقي الايجابيات
- مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل
- الغضب على "العهد" يتنامى: لبنان الحريات لا الفاشية
- توقيف "جندي الله": تهمة إرهاب.. وترهيب مدينة
- الشطارة اللبنانية: كيف نُحصِّل المال بِلا إصلاح؟
- ماذا في توقعات الإعلام الغربي لمستقبل الاقتصاد اللبناني؟
- السيناريو المحظور!
- القمح يَنفُد... وأزمة الرغيف تقترِب
- «غرائب» قطاع الإتصالات بالأرقام والوقائع: تجاوزات ومخالفات بالجملة!
- مهمة جديدة للقوى الأمنية والعسكرية
- باسيل: مع أيّ إجماع لبناني على «حزب الله»
- باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد الأوروبيِّين
- مجلس تأديب القضاة يبرّئ قاضياً من تهمة الرشوة: ضربة لـ«حملة مكافحة الفساد»؟
- ملفّ قرصنة داتا اللبنانيّين: الصحناوي لا يزال ممنوعاً من السفر
- تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟
- السفير الروسي: الأميركيّون يهيّئون لفوضى في لبنان
- واشنطن في العراق وسوريا ولبنان: قصّة ابريق الزيت
- توقيف قائد «جند الله»
- عن ثوريين يكرهون الثورات...
- توقعات الأبراج ليوم October 9, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم October 9, 2019
- من ميتران.. إلى بوش الابن وترامب
- استقطابات خارجية تمهّد لإنهاء التسوية السياسية في لبنان
- الحريري: رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يفيد الاستثمار لدينا
- جنبلاط هاجم العهد: كلما اعتقلتم فرداً منا زاد الكره تجاهكم
- «ضوء أخضر» أميركي وتفهم روسي لتوغل تركي شرق الفرات
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم October 10, 2019
برج الحمل
مهنياً: أنت بحاجة إلى وظيفة جديدة بشدة، لذا احرص على أداء واجباتك فيها بصورة كاملة ومثالية حتى تضمن الاحتفاظ بها وعدم التخلي عنك
عاطفياً: الحب الذي لا يكتمل يجب أن يعرفك شيئًا عن نفسك وعما تريده حقًا، التجربة التي لا تعلمك هذا الشيء تعد تجربة ناقصة
صحياً: تأثير من حولك فيك على الصعيد الصحي ليس جيدًا، عليك أن تبتعد عن الممارسات وأيضًا عن الأشخاص الذين يسببون لك ضررًا
برج الثور
مهنياً: تتمتّع بطاقة كبيرة على المثابرة والمتابعة من دون كلل أو ملل، ولن تتردّد في التوجه الى عملك باكراً إذا وجدت أنّ الامر يتطلّب ذلك
عاطفياً: تشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك لتجد مخرجاً من الأوضاع العاطفية السيئة التي تعيشها معه
صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية
برج الجوزاء
مهنياً: تجنب العناد وكن حريصاً على استقرار علاقاتك المهنية مع محيطك، وتشعر بقلق مالي تستعد لمواجهته بطاقات كبيرة
عاطفياً: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد
صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر
برج السرطان
مهنياً: ترفض أن تعيش وضعاً مهنياً يتناقض مع تفكيرك وتميل في سلوكك المهني إلى الواقعية وتبتعد عن الأحلام البعيدة عن التحقيق
عاطفياً: تكتشف مدى حب وتضحية الشريك من أجلك وهذا يجعلك تعمل المستحيل من أجل إسعاده وربما تجد أمامك بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل تحتاج إلى حل سريع
صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل
برج الاسد
مهنياً: تشعر بميل إلى الرفض والثورة، ما يزعج بعض الزملاء، فحاول أن تُظهر عن محبّة وتفهّم وهدوء واستيعاب الآخرين
عاطفياً: تعيش متعة وظلم الحب في آن واحد، وتشعر بالتفاؤل في أن يأخذك إلى طريق الارتباطً
صحياً: لا تتوقع من أحد أن يلاحقك باستمرار للاهتمام بوضعك الصحي، الأمر رهن بإرادتك وحدك
برج العذراء
مهنياً: كن متأنياً ولا تصدق كل ما تسمع أو تقرأ، فقد يكون مصدر أخبارك مخطئاً أومغرضاً، وكن متروياً كي لا تعرّض نجاحك للخطر
عاطفياً: تعيش مشاعر عميقة وأجواء رومانسية ساحرة ويلعب الحبيب دوراً هاماً في نجاح علاقتكما العاطفية
صحياً: كن قوي العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي صحتك
برج الميزان
مهنياً: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم
عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وقوفك إلى جانب الشريك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما
صحياً: تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين
برج العقرب
مهنياً: تشكك في نيات بعض الزملاء، وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة
عاطفياً: كن حاسماً في بعض الأمور ومتفهماً في بعضها الآخر، وخصوصاً أن الشريك لا يملك القدرة على مواجهتك بكل الوسائل
صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر
برج القوس
مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على ضبط الايقاع، والمطلوب منك التهدئة وعدم استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة
عاطفياً: تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية
صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام
برج الجدي
مهنياً: تتمتع بنشاط كبير وبتفكير مهني سليم، ما يساعدك على إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان
عاطفياً: تتفهّم قلق الحبيب وتتواصل معه بطريقة دبلوماسية وتنجح في التخلص من التشنجات التي تسيطر على العلاقة
صحياً: يوم مناسب للقيام بنشاطات رياضية تنسيك متاعب العمل وهمومه
برج الدلو
مهنياً: تجد حلولاً لكل شيء وتقدم على مبادرات مشكورة وتستوعب الأمور وتصحّحها وتجد الحلول
عاطفياً: الصدق والشفافية هما عنوان هذا اليوم وكل يوم مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة
صحياً: تشكو وضعاً صحياً يلازمك منذ مدة، وأنت على يقين أن علاجه الوحيد هو ممارسة الرياضة
برج الحوت
مهنياً: تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر
عاطفياً: تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء
صحياً: تواظب على ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع الحمية بانتظام
تابعونا
- هيفاء وهبي "تَضْرُبُ" من جديد بـ"هوت شورت" يحبس الانفاس!
- ترامب يُعلن رَسميًّا تخلّيه عن حُلفائه العرب وربّما الإسرائيليين أيضًا بعد الأكراد وانسحابه من حُروب الشرق الأوسط.. هل الهُجوم على مُنشآت “بقيق” السعوديّة عجّل بهذا القرار؟ وكيف باتَ الإسرائيليّون أكثر خوفًا على أمن مفاعل ديمونا النوويّ من ضربات حزب الله؟ ولماذا نعتقد بأنّ هاتف خامنئي سيكون مَشغولًا في الأيّام المُقبلة لكَثرة طالبي الوِد والمُصالحة؟
- أعداد «لاجئي الطائرات» الى استراليا تناهز الـ 100 ألف
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
- تشييع جثمان الفنان المصري طلعت زكريا إلى مثواه الأخير
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم October 10, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 9, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 8, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 5, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 4, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 3, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 2, 2019
- توقعات الأبراج ليوم October 1, 2019
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)