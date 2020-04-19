- أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا
- الألمان ممتنون لنظام الرعاية الصحية في مستشفياتهم
- طاعون 1911.. كيف انتصر العالم على كارثة مرعبة انطلقت بالصين؟
- قفزة قياسية بإصابات كورونا بروسيا.. والمال مقابل "البلازما"
- أنشئ بمساعدة فرنسا.. تعرف على المختبر الصيني المتهم بتسريب فيروس كورونا
- ترامب يتوعد الصين لو ثبت تورطها.. إصابات تركيا تتجاوز إيران والوفيات تنخفض في نيويورك وإيطاليا
- المعارضة تتحضّر واختبار بارز في الجلسة النيابيّة... بري أيضاً يشنّ هجوماً على الحكومة
- كورونا "لا ينتقل بين البشر"! الغارديان تكشف خبايا تغريدة "غير صادقة" نشرتها منظمة الصحة العالمية
- بدون تعليق
- أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا
- الأرض السياسية «تغلي» في لبنان مع تَرَنُّح الهدنة بين الحكومة وخصومها
- عودة لبنان أرضاً لتبادل الرسائل بين حزب الله وإسرائيل
- عن نهاية للحرب اللبنانية لم تكتمل
- خطايا مصرف لبنان: ثلاثة أسباب ستفاقم تدهور سعر الليرة
- «البريستول» أحد أشهر فنادق بيروت.. لم يعد يقوى على الصمود
- حكومة دياب تمدد لنفسها فترة السماح.. والمعارضة تستعد لمنعها
- سقوط ترامب لا يمكن أن يكون رهانا إيرانيا
- تركيا تتصدر دول المنطقة في عدد الإصابات بوباء كورونا
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2020
- فيروس كورونا يهاجم الدماغ أيضاً على ما يبدو
- أوضاع مزرية في دار للمسنّين في كندا جراء كوفيد-19
- الكباش السوري-الايراني الخفيّ في لبنان.. هل تتولى دمشق مهمة إنهاء سلاح حزب الله؟
- الخلافات السياسية تُسقط ورقة توت التضامن الحكومي.. حزب الله غير مــــــــــرتاح لأداء دياب ومقاربته للملفات
- الاستخبارات الأمريكية تُحقق باحتمال تسرب كورونا من مختبر في الصين
- بايدن يتهم ترامب بالتقاعس عن محاسبة الصين بسبب كورونا
- بريطانيا قد تواجه 6 موجات كورونا.. وتوقع ارتفاع ضحايا الوباء
- بمليارات الدولارات.. أغذية طازجة في أمريكا مآلها القمامة
- عارضة البلاي بوي "كارلا هاو" تستعرض جسدها الملتهب بـ"ميني هوت شورت" يحبس الأنفاس!
- رئيس الوزراء: تحميل تطبيق تتبع حالات عدوى كورونا قد يصبح إلزاميا في أستراليا
- كبير الأطباء يكشف عن الجدول الزمني لفتح حدود أستراليا الدولية
- وفاة 6 أميركيين بـ"كورونا" بعد حضورهم نفس الجنازة
- فضيحة بإيطاليا وبريطانيا.. موت تسلل لدور مسنين وفتك بهم
- احتدام واسع وجنبلاط يهاجم والحريري يلاحق السيد
- ثورة "الجوع والكرامة" آتية من الشمال...
- ولادة المعارضة: لا بديل عن الحريري ولا احراج لبرّي
- خبير فرنسي فائز بنوبل يثير عاصفة: كورونا نجم عن محاولة إنتاج لقاح لفيروس الإيدز
- تأريخ غير يساري (لكن ليس) للماركسيّة العربيّة
- أسرار تأجيل دياب زيارة صيدا بصحبة السنيورة
- رغم تعميم "المركزي": شركة OMT تستمر بتسليم التحويلات بالدولار
- ترامب ومنظمة الصحة الدولية.. هل حان وقت الحساب؟
- مصارف لبنان تتهم السلطة بالسعي إلى "تأميم مقنّع"
- ماذا يجري في الحسكةِ السوريّة؟ ولماذا بدأت القوّات الأمريكيّة حملةَ تجنيدٍ لعناصر كرديّة “مُرتزقة” لحِماية آبار النفط والغاز شرق دير الزور؟ وهل سيُواجِه هؤلاء مصير قوّات الصّحوات العِراقيّة وقريبًا؟
- توقعات الأبراج ليوم April 18, 2020
- وزير الصحة الألماني: تفشي كورونا في بلادنا بات تحت السيطرة
- جثث مكدّسة في دار أمريكية للمسنين بلّغ عنها شخص مجهول ويشتبه بأنها لمصابين بكورونا
- انسحاب الإمارات من اليمن.. هل يستفيد منه حفتر؟
- انكماش غير مسبوق للاقتصاد الصيني بسبب كورونا
- تأشيرة جديدة مجانية تسمح لكم بالبقاء في أستراليا خلال أزمة كورونا
- كايا جربر مثيرة في حفل "Love Magazine" بلندن
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم April 19, 2020
الحمل
اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. يجب أن تعمل عبر الأوقات العصيبة القادمة بروح من الهدوء. ربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل أو فترة راحة قصيرة إلى حدوث المعجزات.
الثور
أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.
الجوزاء
لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها. إذا استطعت تنفيذ ذلك، فسوف تجد أيضًا أن الحلول أصبحت أسهل.
السرطان
سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.
الأسد
نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، ويدعمك سلوكك الإيجابي، سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.
العذراء
سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.
الميزان
أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.
العقرب
العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.
القوس
تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها. في هذا الشأن، إن إساءة تقدير الأشياء قد يؤدي بكل سهولة إلى مشاكل صحية.
الجدي
توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.
الدلو
كل شيء سهل في الوقت الحالي وأنت تستمتع حقًا بالأمور التي تقوم بها. سوف تترك أيضًا ورائك أثر من الجاذبية الإيجابية. لا تتعجب عندما يقترب منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم. لكن لا تكن مغرورًا – اشترك في المشروعات المختلفة لأنها قد تقدم لك الإلهام فيما يخص خططك الخاصة.
الحوت
في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل. سوف تتخذ قرارات قريبًا في حياتك الخاصة. التزم برأيك، ولكن استمع أيضًا إلى ما يقوله الآخرون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة أيضًا في شكل جسدي. خذ وقتك للاستمتاع بالمزيد من السلام والهدوء.
تابعونا
- كورونا "لا ينتقل بين البشر"! الغارديان تكشف خبايا تغريدة "غير صادقة" نشرتها منظمة الصحة العالمية
- عارضة البلاي بوي "كارلا هاو" تستعرض جسدها الملتهب بـ"ميني هوت شورت" يحبس الأنفاس!
- أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يصر على أن فتح المدارس سينشر فيروس كورونا
- أستراليا تعد بلقاح للسل ضد كورونا
- أريادنا ماجويسكا.. عارضة الأزياء البولندية تعرض "سيقانها المثاليتين" بالكعب العالي واللباس القصير!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 18, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 16, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 15, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 14, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 12, 2020
- توقعات الأبراج ليوم April 11, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)