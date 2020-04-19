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حدث في مثل هذا اليوم April 19, 2020
أحداث سياسية وعامة
1160 - نفي القائد الياباني ميناموتو نو يوريتومو إلى جزيرة إزو.
1775 - اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت بالنهاية إلى قيام الولايات المتحدة.
1964 - بدأ بيع السيارة الرياضية فورد موستانغ لأول مرة.
1974 - المسبار الفضائي بيونير 11 ينجح في المرور عبر حزام الكويكبات.
1986 - مجلس المطارنة الموارنة ينتخب المطران نصر الله صفير بطريركًا للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك المستقيل أنطون بطرس خريش.
2005 - انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزنغر بابا للكنيسة الرومانية الكاثوليكية تحت اسم بندكت السادس عشر وذلك في اليوم الثاني من بدء مجمع الكرادلة اجتماعاته لانتخاب بابا جديد خلفًا للبابا يوحنا بولس الثاني.
2008 - فوز بايرن ميونخ على دورتموند في نهائي كأس ألمانيا والذي أقيم على ملعب العاصمة برلين.
مواليد
1124 - سعيد بن حمزة النيلي، كاتب ديواني و شاعر عربي عراقي.
1793 - فرديناند الأول، إمبراطور النمسا.
1832 - خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.
1844 ـ السير ألكسندر أوغستون، جراح اسكتلندي.
1882 - جيتوليو فارجاس، رئيس البرازيل.
1912 - غلين سيبورغ، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.
1935 - جوزيف فويتا، لاعب كرة قدم تشيكي.
1954 - تريفور فرانسيس، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1972 - ريفالدو، لاعب كرة قدم برازيلي.
1975 - يوسي ياسكيلاينن، لاعب كرة قدم فنلندي.
وفيات
1689 - الملكة كرستينا، ملكة السويد.
1768 - جوفاني أنطونيو كانال، رسام إيطالي.
1824 - جورج بايرون، شاعر إنجليزي.
1881 - بينجامين دزرائيلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1906 - بيار كوري، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.
1998 - أكتافيو باث، أديب مكسيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1990
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