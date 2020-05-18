- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
- خصوم متفرّقون وضعفاء: لا جبهة ضدّ العهد
- نصرالله وباسيل ومخطط "السوق المشرقية".. بمحاذاة إسرائيل
- دياب مُصرّ على ضخّ الدولارات... لإنقاذ نظام الأسد؟
- باسيل يوزع رسائله في اتجاه الخصم والحليف
- لبنان وسوريا نفق مظلم واحد… “الواو الكافرة” إذ تهدد الاقتصادين
- محافظة بيروت... إلى محافظ جبل لبنان بالتكليف
- من الأخطاء الكبرى على طريق "صندوق النقد": استبعاد مصرف لبنان
- الخامنئي: صلح الحسن أم ثورة الحسين؟
- مزرعة مصرف لبنان: تهريب دولارات أيام العطلة!
- من يسرق الكنوز من بحر لبنان؟
- الخلاف بين «الأحمدين» يستعر: الحريري لا يتدخّل
- أمر العمليات صدر: الدعم المالي رهن إقفال الحدود مع سوريا
- أبعِدوا سلامة عن المفاوضات
- هل يقاطع الوزراء الأرثوذكس جلسة التعيينات؟
- إنهاء العام الدراسي وإلغاء الشهادات الرسمية: وزير التربية يوقف ابتزاز الأقساط؟
- "القوات": تبريرات باسيل تصطدم بواقع الكهرباء الكارثي
- أستراليا: إغلاق 12 مطعماً للوجبات السريعة على خلفية إصابات بكورونا
- أستراليا تحصل على دعم 62 دولة لفتح تحقيق في أصول نشأة كورونا في الصين
- تقرير للبنتاغون: الصين ستهزم الولايات المتحدة إذا نشبت الحرب
- عندما يتكلم باسيل عن ملابسات الكهرباء..
- دياب يعلن إعادة فتح لبنان وفق خطة مرحلية اعتباراً من اليوم
- لبنان يَمْضي إلى التطاحُن السياسي داخل الحفرة المالية
- الحكومة توضّح تصريحات زوجة دياب المثيرة للجدل
- هل يدير صندوق النقد الدولي ظهره للبنان بسبب حزب الله
- الخروج من العقم اللبناني… باستقالة الحكومة
- ما هي خِيارات الأردن السياسيّة والعسكريّة في حال أقدم نِتنياهو على ضمّ الغور؟ وماذا يقصد العاهل الأردني بـ”الصّدام الكبير”؟ وهل سيكون هذا الضّم “إعلان حرب” مِثلما قال لنا في أحد اللّقاءات الخاصّة؟ ولماذا نجزم بأنّ الأردن يعيش أقوى حالاته ويملك أوراقًا قد تُغيِّر الكثير من المُعادلات؟
- توقعات الأبراج ليوم May 18, 2020
- وفاة السفير الصيني بإسرائيل تشعل "نظريات المؤامرة"
- باسيل والتكرار الممجوج: "ما خلّونا نشتغل" وبقية المعزوفة
- لبنان مستسلماً في أحضان صندوق النقد: أوهام وخلافات
- لبنان يدخل الغابة السورية
- كهرباء لبنان سر أسرار الدولة الخاضعة
- عارضة الأزياء الأسترالية "ستيفاني كلير سميث" تكشف عن "المستور" في سيدني!
- بالتزامن مع حرب كورونا.. أمريكا تهدد الصين بعقوبات “الإيغور”، فهل يفعلها ترامب ويفك الارتباط مع بكين؟
- أستراليا: نقل 35 نزيلاً في دار عجزة بكوينزلاند للمستشفى بعد تشخيص ممرضة بكورونا
- أستراليا: رئيس حكومة فيكتوريا يعلن عن تخفيف مزيد من القيود في الولاية
- سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب
- صور أقمار اصطناعية تظهر بناء إيران كما يبدو مخزنا جديدا للأسلحة في سوريا
- تقويم الاحتواء اليوم: حجم الإصابات والاختناق التجاري
- الشرق الأوسط.. في انتظار العاصفة
- الإغلاق بين التمديد والتخفيف اليوم..ولبنان مستعد لتعويم الليرة
- غزوة الحشرات: مفيدة تبشر بعودة الفصول الأربعة.. وعمرها أسبوع
- دراسة أميركية: إسرائيل ستشن حرباً مدمّرة حال حصول «حزب الله» على صواريخ دقيقة
- لبنان «ينزح» إلى المواجهة الإيرانية مع المجتمع الدولي
- لماذا الجامعة الأميركيّة في بيروت؟
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم May 18, 2020
الحمل
حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.
الثور
بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضًا أن تكون منفتحًا تجاه أفكار الآخرين وربما تستطيع دمج هذه الأفكار في خططك الخاصة. سوف يدفعك هذا أكثر إلى الأمام.
الجوزاء
بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.
السرطان
الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلاً، لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أية أعراض جسدية قد تحس بها. ابحث عن السبب.
الأسد
لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.
العذراء
أنت الآن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق، وبناءً عليه، سوف يصلك ردًا إيجابيًا على الطريقة التي تعاملت بها مع الأمور.
الميزان
يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
العقرب
أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك، فالراحة سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة.
القوس
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل. يجب أيضًا أن تفكر في صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.
الجدي
تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله. مع ذلك، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.
الدلو
إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة. كلما تأخرت في ذلك، تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.
الحوت
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
تابعونا
- أستراليا: امرأتان من نيو ساوث ويلز تواجهان عقوبة بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال على سنترلينك
- أميركا والسعودية وإسرائيل مع انهيار لبنان؟ لماذا وأين فرنسا؟
- 8 آذار تدير "تفليسـة العهد"... وكلمة السرّ "السوق المشرقية"
- باسيل يُدافع عن نفسه: لسنا جزءاً من منظومة النفط
- حكومة المائة يوم: إخفاق في الأسعار والدولار والكهرباء!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم May 18, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 16, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 15, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 14, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 12, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 10, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 9, 2020
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)