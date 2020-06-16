توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020

- هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
- "قيصر" لبنان... "لا تهاون ولا استثناءات"
- آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!
- دياب يستسلم لحزب المصرف؟
- لبنان انزلق نحو الجحيم وأميركا على وشك الانزلاق!
- باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز"
- بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة
- معركة الدولار بين حزب الله وأميركا ثمنها الصواريخ والحدود
- حسان دياب: محاولة فاشلة أخرى
- موظفو الخلوي إلى الشارع: من يهدم القطاع "لبيعه بالرخص"؟
- "حزب الله" ينفي علاقته بالشغب: رسائلنا لا تحتاج إلى الشارع
- عن ليالي إستباحة طرابلس ورفض الأمن الذاتي
- طهران في موسكو... ولبنان في ثلاجة الإنتظار
- قرار عويدات يُشعل حملةً ضدّ عون
- تلوّث الشاطئ اللبناني: لا مضادات قادرة على معالجة جراثيم البحر
- رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم
- نواب بيروت يصمتون دهراً وينتفضون للاعتداء على 3 محال تجارية
- «زين» و«أوراسكوم» تودّعان الخلوي باحتجاز رواتب الموظفين
- السلطة تشدّد الخناق: «الأخ الأكبر يراقبكم»!
- صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟
- لقاء عين التينة: مصالحة غير مكتملة
- هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية ظاهرة مستجدّة
- أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
- لبنان: السلطة تجْنح نحو «الخيار الأمني» للقبض على الأزمتين المالية والسياسية
- «محاولة انقلاب فاشلة» على دیاب... أم سلامة؟!
- 3 احتمالات تنتظر لبنان
- "زعران" حزب الله يحرجون دياب وباقي الحلفاء
- “أبادوا عائلات بأكملها وحرقوا خصومهم”.. التاريخ الدموي لميليشيات الكانيات تفضحه المقابر الجماعية بترهونة
- موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
- غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
- تقنيات طباعية لصيانة أسطول غواصات أستراليا
- متى سيتمكن الأستراليون من السفر مرة أخرى بين الولايات والمقاطعات؟
- أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق
- الرئيس الأسد يعترف بالأخطاء في “نقدٍ ذاتيٍّ” غير مسبوق.. لماذا استبدَل خِطابه المُباشر برسالةٍ مكتوبةٍ إلى حزب البعث الحاكم؟ وهل السّبب قانون قيصر وفي إطار استراتيجيّة جديدة لمُواجهته؟ وكيف ستكون الانعِكاسات على العُملة المحليّة والاقتِصاد الوطنيّ؟
- توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020
- “مش حزب الله”!
- "فيسبوك" يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية
- يسار "الممانعة" و"سرايا المقاومة" بطرابلس: مرجعية التخريب
- ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة إعلامية
- أستراليا.. أندروز: أقيل ولم يستقـِل وأي تصريحات أخرى خاطئة
- تحذير من وباء جديد بسبب "عظام الأسود"
- "بيروت عم تبكي"
- تحدٍّ للدولار اليوم.. وواشنطن لحكومة مستقلة بصلاحيات إستثنائية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل أحبط بري ”انقلاباً” استُدرج إليه ”حزب الله”؟
- الفوضى ثم الدم
- «قيصر» يسقط جسر طهران - بيروت
- من السرايا الى بعبدا والمصيلح
- خطة خفض الدولار... هذا مصيرها
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020
الحمل
سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة. لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين، فربما تكسب قلب شخص آخر.
الثور
أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان!
الجوزاء
الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة - الغرور لن يساعد - الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.
السرطان
ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.
الأسد
ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسري !
العذراء
على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.
الميزان
مع طاقتك وحماسك اللذين اكتشفتهما حديثًا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة لا تُنسى. لكن توخ الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك. إذا حدث ذلك، فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التي قد تصبح التزامًا عليك.
العقرب
اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.
القوس
في العمل، قد تكون أنت السبب في الخلافات، فلا تطلب الكثير من نفسك ومن زملائك، وعندئذ سوف يصبح ممكنًا أن تتقدم بشكل أفضل. الوضع ليس أحسن حالاً بالمنزل، فأنت تدور للخلف سريعًا معاديًا الآخرين. جد سلامك الداخلي واقض وقتًا أكثر مع شريك حياتك وأصدقائك. التوتر يصيبك بالمرض؛ يجب أن تأكل بطريقة صحية وأن تمارس شيء من الرياضة لبناء ثقتك وإراحتك.
الجدي
قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.
الدلو
لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات. يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين. النجاح مضمون إذا قمت بتركيز طاقاتك بهذه الطريقة وأن لا تشتتك المشكلات التي لا تخصك.
الحوت
لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 15, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 14, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 12, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 11, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 10, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 9, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 8, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 7, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)