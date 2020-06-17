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توقعات الأبراج ليوم June 17, 2020
الحمل
أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.
الثور
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
الجوزاء
ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين ممن حولك.
السرطان
بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.
الأسد
هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.
العذراء
الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات. لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. انتظر قليلاً، لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أية أعراض جسدية قد تحس بها. ابحث عن السبب.
الميزان
حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع. بهذه الطريقة، تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك. أنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم في الوقت الحالي، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل. دلِل نفسك وجسدك عن طريق أخذ فترات راحة كافية بحيث تستمر صحتك جيدة لفترة أطول.
العقرب
يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك.
القوس
أنت اليوم غير متفق مع ذاتك، وهذا واضح في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضُا في الوقت الحالي. انظر للأمر على أنه مساعدة للمستقبل وحاول استخراج بعض الإيجابيات من الموقف. اشغل نفسك بالأمور التي تسعدك، وإلا فلن تستطيع التخلص من الإحباط وسوف تعادي الآخرين.
الجدي
لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل. على أية حال، لا تيأس، ولكن استغل الفرص التي لا تزال معروضة. بدلاً من تنفيذ كل شيء بالقوة، واجه الأشياء بشيء من التواضع.
الدلو
أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية. تأكد من الاقتراب من الأشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر إلى انتظار النجاح كثيرًا.
الحوت
من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة. اعتني بصحتك.
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