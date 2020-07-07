- أستراليا: كيف سيتم تطبيق إغلاق الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا؟
- تعويم الحكومة فوق العتمة.. ومأزق تفاوض مع صندوق النقد
- مصرف لبنان أمام تحدّي ضبط سعر الدولار بتعميم «دعم» السلع
- استعصاء الوضع اللبناني: الاستسلام أو الخضوع أو الانتحار!
- بديل "كرول": FTI من تحت الدلفة الإسرائيلية.. إلى تحت مزرابها؟
- أميركا ستحرم بيئة حزب الله من أموال اليونيفيل
- "قـشّـة" الكهرباء... هل تقصم ظهر الحكومة؟
- سطوح بيروت: هل تُصلح الزراعة ما أفسده دهر التجارة؟
- "مجموعات بهاء" تتحرّك في الإقليم... و"الطاسة ضايعة" مسيحياً
- المواجهة الاميركية مع "حزب الله": حربٌ أبعد من الحدود
- إهتراء "الطاقة" يُعالَج بـ ...الترقيع
- الدولة تقطع الكهرباء عن أجهزة التنفّس في مستشفى الحريري... أين وزير الصحّة؟
- أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال
- المصارف تسرق بيوت اللبنانيين
- تفاهم بري - باسيل يشمل التدقيق الجنائي وحلحلة الكهرباء
- الدولة تسطو على مشاعات بلدة طاريا
- الفيول المغشوش: عون تتهم و«سوناطراك» تلوم الدولة
- «مكافأة» مستشفى الحريري الجامعي: التبريد ممنوع!
- ممارسات كيديّة ترجئ انتخابات المهندسين بقرار قضائي
- صرف المعلّمين: استقالات إكراهيّة وتصفية حسابات
- جريمة "الأخوين عقل" كادت تشعل فتنة... فاعليات المنية والهرمل تُخمد النيران
- أستراليا: مخاوف كبيرة من تفشي كورونا في مستشفى مهم بملبورن بعد إصابات بين كوادره
- الخطر آتٍ من باب التبانة (2/2): من يسدّ حاجات الناس.. يستغلّها
- حكومة دياب.. لا تطيير ولا تعديل بل «تطوير» والسفيرة الأميركية تزوره غداً
- لبنان أطل من بعلبك... كأنها «معزوفة تيتانيك»
- لبنان في ظل حكومة الخراب العظيم…
- الحريري يتفادى "انتحارا سياسيا" برفض العودة إلى رئاسة الحكومة
- أربعة تطوّرات مُهمّة في المشهد الليبي تَرسُم خريطة طريق الحرب القادمة؟ ولماذا يرى الرئيس الجزائري في القبائل الليبيّة الخِيار الثالث؟ وهل اقترب من رؤية حليفه التونسي؟ وهل الطائرات “المجهولة” التي قصفت الدفاعات التركيّة بقاعدة “الوطية” فرنسيّة أم مِصريّة أم روسيّة؟ ولماذا تتقدّم “الصّومَلة” على “السّورنة” فجأةً؟
- توقعات الأبراج ليوم July 7, 2020
- ملمحا إلى رئيس الموساد.. ليبرمان يتحدث عن دور إسرائيلي بهجوم منشأة نطنز الإيرانية
- مؤامرة التجّار والسلطة: لا بطاطا لبنانية بعد اليوم..
- الهند ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
- بعد ان كسر الجرة مع المجتمع الدولي.. دياب ينعطف شرقا منفّذا وصية الحزب
- بعد"المال".. تعييناتٌ "كهربائية" مسيّسة: محاولة بيع إنجاز "فارغ" للخارج؟
- قتلت ملايين البشر في العصور الوسطى.. اشتباه بظهور بكتيريا "الموت الأسود" في الصين
- الصورة القاتلة.. امرأة تلقى حتفها سقوطا بموقع سياحي شهير
- أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
- أستراليا: حكومة فيكتوريا توفر سبعة آلاف وجبة طعام حلال لسكان الأبراج في ملبورن
- خبراء: إنقاذ الاقتصاد الأسترالي يعتمد على استمرار دفع الإعانات الحكومية
- فقاعة انخفاض سعر الدولار... لن تدوم طويلاً
- جلسة كهربائية - مالية غداً...وتركيز على "الأرقام" و"التدقيق"
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة المجاعة... متى ذعركم؟
- لهذه الأسباب ستفشل أي حكومة جديدة
- الإصلاحات بديل عن التغيير الحكومي
- سويّاً خرجنا سويّاً نعود أو... لا نعود
- معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً
- الوقائع الكاملة لهجوم دياب: «ما تحلموا إستقيل»
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم July 7, 2020
الحمل
عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.
الثور
حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
الجوزاء
ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر! وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.
السرطان
سوف يقوم العديد من الناس باقتراح أفكار ومفاهيم جديدة عليك. تقبل تلك المبادرات والمساعدة واحتضن تنوع الفرص الذي ينتج عن ذلك. سوف تحرز تقدم غير متوقع وستخطو خطوة كبيرة بتجاه الهدف الذي تطمح إليه منذ زمن. المخاطرة من قبلك يجب أن تكون مدروسة حتى لا تفقد كل ما حققته حتى الآن .
الأسد
تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.
العذراء
تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.
الميزان
اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.
العقرب
في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.
القوس
قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.
الجدي
أنت لا تستطيع التوقف عن التفكير في الأحلام المستحيلة، ولكن لا تقدم على أية مخاطرة قد ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه. إلا أن هذه الأفكار تشكل خطرًا في أنها تنبع من حالة من عدم الرضا. لذلك عليك اكتشاف السبب في عدم الرضا. اسمح لنفسك بالمزيد من السلام وابحث في ذاتك. عندئذ، سوف تصل إلى جذور المشكلة.
الدلو
لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.
الحوت
هدوءك وثقتك يمنحاك مصدرًا طبيعيًا للحيوية، فأنت مفعم بالحيوية وحتى أصعب الظروف لن تمثل أية عواقب بالنسبة لك. تستطيع الانغماس في الحياة بدون تردد. استعد لشيء خاص، وذلك لأن المحيطين بك مبهورون بك. إذا أردت البدء في مشروعات جديدة، لن يكون لديك نقص في عدد المؤيدين.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 7, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 6, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 5, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 2, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 1, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 30, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 29, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)