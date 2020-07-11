- "نصيحة" السيسي لعون: الإصلاح و"النأي"
- اتهام الطبقة السياسية بالاستعداد لحرق لبنان!
- التحقيق الجنائيّ: إما أوروبيّ أو «بلديّ»
- طائفة الدولة المقهورة
- الطبقة السياسية اللبنانية كمشكلة دولية: لن يساعدوكم كي تساعدوهم السيد الوزير
- إلى أين أنتم ذاهبون بلبنان؟
- "نداء 5 تموّز": إندفاعة عربية ودولية إسلامية و"ترقّب" مسيحي
- التضخم والدولار 46,500: 10 تريليون ليرة لبنانية جديدة في الأسواق
- 300 من أصل 500 قاض كشفوا عن حساباتهم المصرفية!
- الجامعة الأميركية: لا أمل بمناعة القطيع.. والوضع خطير
- "على الحكومة الإصلاح أو الرحيل"
- صرخة الراعي تُدوّي خارج لبنان... والفاتيكان على خط "تحييد الكيان"
- دياب أمام زواره: إشارات ايجابية من الكويت وقطر... والترجمة مع العراق قريباً
- الـ"fuel" المغشوش سياسي والقرار الظنّي"full" أقاويل
- الأزمات تفرض سطوتها على الجامعة اللبنانية... الإنفجار بات قريباً
- مرّة جديدة... السلاح المُتفلّت يحصد طفلاً خلال إشكال في الميناء
- طرابلس الثورة الخامدة: الرضوخ للفقر.. أو السباحة إلى قبرص
- حكاية الفيول المغشوش في 114 صفحة: اتهام رحمة وحليس وفغالي وحايك والفوال
- الحكومة تعلن الحرب على «المياومين»
- 71 إصابة جديدة: هل بدأت الموجة الثانية؟
- ممثلو العمّال يرضخون لممثلي رأس المال: شقير يرفض تصحيح الأجور
- «السرفيس» بثلاثة آلاف ليرة الأسبوع المُقبل
- وليّ أمر يدّعي على مدير «الأنطونية ــ عجلتون»: أرباحكم تزيد على 3 ملايين دولار سنوياً!
- المحكمة الخاصة بلبنان تحدد 7 أغسطس للحكم في اغتيال الحريري
- أردوغان: آيا صوفيا سيبقى تراثا للبشرية مفتوحا للجميع
- نشاط حزب الله اللبناني يبقي العراق على قائمة الإرهاب وغسيل الأموال
- هل قرّرت إيران تجاوز “الفيتو” الروسي بتزويدها سورية منظومات دِفاع جوّي لا تقل تطوّرًا عن صواريخ “إس 300″؟ وهل تُمهِّد القِيادة الإيرانيّة لردٍّ انتقاميٍّ وشيك على العُدوان الإسرائيلي على مفاعِل “نطنز” النووي؟ وما هي النّقاط الخمس التي نَستخلِصها من ثنايا الاتّفاق العسكري السوري الإيراني الجديد؟
- توقعات الأبراج ليوم July 11, 2020
- متاهة الحكومة والعهد: التودد للسفيرة ومواجهة واشنطن!
- تركيا تهدد إرثها الاستعماري: “إفريقيا للإفريقيين”.. لماذا كل هذا الغضب الفرنسي من الوجود التركي بالقارة السمراء؟
- بعد غيابها لـ6 آلاف سنة.. بريطانيا تعيد ثيران برية لأراضيها
- أستراليا: الحكومة تخفض الرحلات الدولية الواصلة إلى النصف وتحمل المسافرين تكاليف الحجر الصحي
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 288 حالة في أعلى حصيلة يومية في أستراليا منذ ظهور الوباء
- كورونا يتفلّت مجدّداً فوق التأزّم والعقم الحكومي
- المفاوضات تُستأنف مع صندوق النقد اليوم.. وانتكاسة كورونية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل ستقع الحرب؟
- إلى ماذا يمهِّد الراعي؟
- قرار المحكمة الدولية «يُشعل» المواجهة
- عن اقتصاد الستيك والبرغل!
- أستراليا.. "ليست مثل روبي برينسيس": مدير جيت ستار يرفض الاعتذار عن دخول الركاب سيدني دون فحص
- اتصالات ثنائية حول ليبيا.. موسكو تستعد لوقف إطلاق النار وأنقرة تشترط
- وزني يحجّم مستشار دياب: أنا وزير المال
- القرار 1559 على طاولة الضغوط.. والحكومة تعين 3 قضاة
- زعيم الأمّة خبيراً زراعياً: أنظروا إلى ودائعكم تحترق
- الاعتداء على واصف الحركة: مرافقو الوزير مشرفيّة مشتبه فيهم!
- سباق أميركي إيراني على حافة الهاوية اللبنانية والسورية
- أستاذة ثانوية تداوم في السراي!
- الغرب يسمح بنجدة لبنان بحدود: أوّل الغيث قطر.. وليونة أميركية
- نعيم عون: ما يحصل في "التيار الوطني"... سيقضي عليه!
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم July 11, 2020
الحمل
يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
الثور
اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد. سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور.
الجوزاء
استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.
السرطان
أنت تشعر بالتجديد والحيوية، خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك. عليك الآن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي. بفضل ثقتك بالنفس الفطرية، فبإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين. يجب عدم التحلي بالغرور، بل يجب أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع.
الأسد
أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.
العذراء
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
الميزان
بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.
العقرب
أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.
القوس
هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء.
الجدي
يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء. يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك. أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السلام. ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟
الدلو
لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.
الحوت
أنت الآن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق، وبناءً عليه، سوف يصلك ردًا إيجابيًا على الطريقة التي تعاملت بها مع الأمور.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)