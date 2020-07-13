- أين حدود إسرائيل وتركيا وإيران؟
- بيروت منكوبة بالتقنين.. وفيتو أميركي على الكهرباء السورية!
- الراعي يواجه "عبَث الأكثرية" بثلاثية "الحياد والسيادة والهوية"
- قوى غربية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
- تخفيض سياسي لسعر الدولار؟
- البطريرك الراعي وتحرير الشرعية
- البطريرك الراعي وإعادة المسيحيين إلى بوصلتهم غرباً وعرباً
- أسئلة الكويت... وإبراهيم المُحرَج
- قانون الكابيتال كونترول مجدداً: إبحثوا عن صندوق النقد والدعاوى
- رسالة إلى الصديق أشرف ريفي
- تناول اللحم ممنوع على فقراء لبنان: 60 % من الملاحم أقفلت.. والكارثة بعد شهر
- القاهرة وإنقاذ بيروت... "نصائح كثيرة واليد قصيرة"
- البراغماتية الأميركية... تفتح ممرّات خلفيّة للحكومة!
- هل انكفأت ثورة طرابلس أم انطفأت؟
- مناخ دولي مستجد: "ممنوع إنهيار لبنان"
- دولار المغتربين... شراء "على الرخيص" لبيعه "على الغالي"؟
- الموجة الثانية من «كورونا» بدأت: هناك داعٍ للهلع
- «تتريك» في الشمال.. تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين: «التمكين» أوّلاً
- إسرائيل تمهّد لمناقشات مجلس الأمن: على المجتمع الدولي مواجهة حزب الله
- 12 تموز... قيامة لبناننا الجديد!
- بهاء الحريري «يهجّر» عمّته من مجدليون
- السفير السعودي «يقاطع» الحريري وجعجع
- اعتداء الوادي الأخضر: معتد موقوف وآخر طليق
- الراعي يواصل حملته لدعم حياد لبنان: نريد دولة لا تتنازل عن قرارها وسيادتها
- لبنان: هل ينجح الائتلاف الحاكم بلعبة الشرطي «السيئ... والجيد»؟
- قفزة «كورونية» في لبنان: 166 إصابة جديدة
- توقعات الأبراج ليوم July 13, 2020
- ما لن تقوله محكمة رفيق الحريري
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المرتبطة ببؤرة تفشي كاسولا إلى ٩
- "تشيرنوبل" بيولوجي في ووهان.. عالمة فيروسات صينية "هاربة" تفضح السلطات الصينية!
- احتراماً لـ«جمهور المقاومة»
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- كيندال وكايلي جينر مثيرات بـ"X Kylie Cosmetics 2020"!
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
- 5 شروط لصندوق النقد لمساعدة لبنان
- حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا الوطنية!
- حزب الله لن يجوع وجولة السفيرة تظهر نصرالله منتصراً
- فيديو الهجرة: تعميم اليأس ودفن الثورة
- الحريري يسعى لتفادي فتنة مذهبية قبل صدور الحكم في اغتيال والده
- التخبّط يزداد في دمشق
- لبنان بين حدّيْ الضغط الأقصى على «حزب الله» و«أوكسجين طوارئ» لوقف الانزلاق نحو... الجحيم
- دياب من دار الفتوى: الحديث عن استقالة الحكومة «فيك نيوز»
- فؤاد السنيورة جاحظ لبنان السني الذي يدير اللعبة من خلف الحريري
- توقعات الأبراج ليوم July 12, 2020
- 20 وجبة سريعة تتسبب في غرامة 18 ألف دولار في أستراليا
- إنذار أممي: لبنان يخرج عن السيطرة
- غطاء دولي للاستقرار.. والصندوق يرفض تضييع الوقت
- أسرار وخفايا لبنانية
- محاربو الفساد، وينكن؟
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم July 13, 2020
الحمل
لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.
الثور
ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسري !
الجوزاء
تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.
السرطان
في الوقت الحالي، يبدو أن طريقك إلى النجاح مسدود، على الرغم من أنك كنت على الطريق السليم وكنت تحرز تقدمًا بإتباع طريقتك السابقة. أما الآن، فتوجد عقبات كثيرة في طريقك وأصبح من الضروري إعادة تقييم الموقف والنظر في بعض الاحتمالات الجديدة. حاول تغيير مدخلك للأمور وركز على المهمة الأساسية؛ عندئذ سوف تقترب أكثر من هدفك.
الأسد
الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها. احتفل اليوم! ما رأيك في أن ترقص؟ سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.
العذراء
مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا. بما أنك تشعر بحالتك الجيدة، فإنك مهتم بصحة الآخرين، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.
الميزان
قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.
العقرب
لا يجب أن تتبنى مسئوليات كثيرة، مهما كانت المغريات. يجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا فسوف تعرض نفسك لخطر أن تطغى عليك هذه الأمور. إذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين. النجاح مضمون إذا قمت بتركيز طاقاتك بهذه الطريقة وأن لا تشتتك المشكلات التي لا تخصك.
القوس
لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن الأمور.
الجدي
أنت اليوم مغرور ومنغمس في التساهل مع نفسك في العمل، وبناءً عليه، سوف يراك زملاؤك ورؤساؤك كشخص متطلب ووقح. حافظ على التوازن المطلوب وفكر في طلباتك. لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصي. بالمقرنة بصدقائك، أنت متحذلق للغاية وتنتبه إلى التفاهات غير الضرورية، وهذا لا يجعلك محبوبًا. يجب أن تهدأ قليلاً وأن لا تأخذ الأمور التافهة على محمل الجد.
الدلو
عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.
الحوت
اذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا. في الغالب، لن تتصادم بالكثير من العوائق في الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين احترامهم وتقديرهم لأرائك. نتيجة الأمور التي سوف تحسمها في هذه المرحلة ستساعدك فيما بعد عندما لا يكون مجرى الأمور مناسب لك. مع ذلك، قد تكون بحاجة إلى تأكيد ذاتك، لكن من الأفضل القيام بذلك باعتدال.
تابعونا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
- أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد
- الحكومة تواجه التحذيرات الدولية كما كورونا بالإنكار
- حماسة إسلامية لمواقف البطريرك الشجاعة: كُن مرجعيتنا الوطنية!
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)