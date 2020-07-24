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توقعات الأبراج ليوم July 24, 2020
الحمل
يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.
الثور
توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.
الجوزاء
لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك. عندئذ، سوف تجد الطاقة اللازمة للاستمرار بصرف النظر عن العقبات. يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف.
السرطان
روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا. قد يكون الاتصال بالأسرة مفيدًا لصحتك بما أن الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة عند المرض.
الأسد
اليوم يمكنك زراعة البذور لبداية جديدة، كما يمكنك الآن إجراء بعض التغيير في حياتك المهنية. إلا أن نجاحك سوف يؤدي إلى غيرة الآخرين منك، فلا تجعل ذلك يصيبك بالغرور. يؤمن أحباؤك بك إيمانًا كاملاً وكبيرًا وسوف يناقشون معك إيجابيات وسلبيات الخطط الخاصة بك. يمكنك حماية ذاتك من الفشل من خلال هذه الطريقة فقط. يجب أن تعمل عبر الأوقات العصيبة القادمة بروح من الهدوء. ربما تؤدي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالتدليل أو فترة راحة قصيرة إلى حدوث المعجزات.
العذراء
أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.
الميزان
أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.
العقرب
سوف تواجه اليوم بعض المواقف التي ستختبرك إلى أقصى حد، ومن المهم أن لا تفقد الثقة في قدراتك. أنت تملك القدرة على تغيير هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشكلات في العمل كذلك، حاول أن لا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة. فالمشكلات توضع أمامنا بحيث نتعلم منها. يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.
القوس
نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب. فوق هذا، سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن أنها لن تحل أبدًا. الآن، وقد تخلصت من أثقال الماضي، ويدعمك سلوكك الإيجابي، سوف يكون لديك مجال أوسع لتشكيل المستقبل.
الجدي
سيتم إعادة بحث وتقييم أراءك أو أعمالك بشكل من الأشكال. اذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام، قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر: بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس.
الدلو
أنت حاليًا تتعامل مع النزاعات والخصومات بشكل عدواني وبدون داعي، مما يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية وبضوابط عندما لا تكون على وفاق مع أي شخص آخر. حاول انتقاء ألفاظك والكلام حتى لا تندم على ما قلته فيما بعد. في حالة وجود شكوك، يفضل التفكير مليًا قبل الكلام والتصرف.
الحوت
العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات. إذا جرت الأمور على غير المتوقع، قد تكون النتائج في نهاية المطاف إيجابية كغير المتوقع. كل تجربة تمر بها تجعل من مسار حياتك ممتع ومفيد.
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