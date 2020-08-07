- جنبلاط يُقامِر مجدداً... فهل يورّط الحريري معه؟
- إسرائيل للدول الغربية: ممنوع أن تملأ ايران الفراغ في لبنان
- فوج إطفاء بيروت: شهيدة و9 مفقودين على «باب جهنّم»
- لبنان: المصائب لا تأتي فُرادى!
- هل جعلت "نكبة بيروت" من مرفأ طرابلس أمراً واقِعاً؟
- أول تحرك شعبي بعد انفجار المرفأ.. "كرٌ وفر" حتى منتصف الليل في بيروت
- أهالي بيروت ينامون في العراء
- ماكرون في زيارة ثلاثية البُعد لبيروت... ما فيكن تكملوا هيك ولتحقيق دولي بانفجار المرفأ
- بيروت تواجه الاغتيال الثالث باللحم الحيّ... لا حقيقة دون تحقيق دولي
- ماكرون وجهاً لوجه مع “الفاسدين اللبنانيين”
- لبنان: لتحقيق حيادي على يد خبراء دوليين في انفجار بيروت
- ماكرون يدعو لـ «عقد سياسي جديد في لبنان»
- خبراء فرنسيون في موقع تفجير مرفأ بيروت
- جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق دولية وأمشي خلف بكركي إذا قررت إقالة عون
- لبنان يتّجه لـ «مكاسرة سياسية» فوق حُطام بيروت
- قبطان «روسوس»: اللبنانيون اهتموا فقط... بالأموال
- بيروت مهددة بأزمة إنسانية شبيهة بمخلفات الحرب الأهلية
- ماكرون: استمرار سيطرة حزب الله سيجر الويلات على لبنان
- بحثا عن صيغة جديدة للبنان
- توقعات الأبراج ليوم August 7, 2020
- فيديو لموقف محرج أثناء استقبال ماكرون بقاعة الشرف في مطار بيروت
- ماكرون سيرا على الاقدام في بيروت يستمع الى شكاوى اللبنانيين ضد قادتهم
- أستراليا: قيود صارمة تدفع متاجر ملبورن للإغلاق وتسجيل 471 حالة جديدة في فيكتوريا
- ماكرون "راعي" لبنان الجديد: النظام السياسي انتهى
- تقرير: قطر ممول رئيسي لـ"حزب الله" من خلال الجمعيات الخيرية
- ماكرون سيقترح على اللبنانيين "ميثاقا سياسيا جديدا"
- ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية
- بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية «للمـــخزّنين».. و5 أيام لكشف «المجرمين»!
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولة فاشلة في مهبّ التفكّك
- لبنان بلا عاصمة... هكــذا انقلبت الصورة؟!
- بيروت تُنقذ لبنانَ
- «نكبة 4 آب» تأتي بالتدويل.. من القضاء والقدر!
- أيّ تداعيات لنكبة بيروت على قضية الحريري؟
- المؤسسات تلقّت رصاصة الرحمة: إنتهينا
- العالم يعود إلى لبنان... والسلطة تعوم على الأنقاض!
- العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في «التحقيق الإداري»!
- بعد الحزن على بيروت.. هل يفلت حزب الله من غضب اللبنانيين؟
- بيروت تحت حكم العسكر... لأسبوعين
- لا نثقُ بكم... فليكُن تحقيقٌ دولي
- ماكرون لمبادرة "حياد" لبنان.. والحكومة للمتاجرة بالمأساة
- "ماس كهربائي" إسرائيلي في مرفأ بيروت؟
- قهوجي: جهات دولية لديها الصور كاملة والحقيقة ستكشف
- انفجار بيروت : اللعنة والمحاسبة
- الموت على أبواب المستشفيات... وحسن يتلطّى بالحجج لتبرير الفشل
- الآثار الاستراتيجية لانفجار بيروت: تغيير جذري في قواعد الاشتباك
- طرابلس تحضّر مرفأها بدل بيروت.. وخشية من "اليد الحزبية"
- إنفجار بيروت: تقاذف للمسؤوليات ودليل البراءة "اللهم إني بلّغت"
- إنفجار العنبر رقم 12... تحقيق غير رسمي
- بيروت تلحق سوريا والعراق: لا إهراءات للقمح.. والكارثة آتية
اخترنا لكم
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم August 7, 2020
الحمل
تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله. مع ذلك، عليك أن تتساءل كيف سيكون الوضع بالنسبة لك اذا صارت الأمور أصعب من الآن.
الثور
إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة. كلما تأخرت في ذلك، تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها.
الجوزاء
الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
السرطان
حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.
الأسد
بما أنك تتواصل حاليًا بصورة جيدة مع من حولك، وتستطيع عرض خططك في جو من الإثارة، سوف يمكنك أيضًا اجتذاب تابعين متحمسين بسرعة. لا ترتاب فيهم بعد الآن وتقبل أية مساعدة يعرضونها عليك، وحاول أيضًا أن تكون منفتحًا تجاه أفكار الآخرين وربما تستطيع دمج هذه الأفكار في خططك الخاصة. سوف يدفعك هذا أكثر إلى الأمام.
العذراء
بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو اثنين من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد. سوف تمر بساعات لا تُنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة.
الميزان
سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تًحَمُل أي شيء. لكن لا ترهق نفسك، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.
العقرب
لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك.
القوس
أنت الآن مفعم بالحيوية، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق، وبناءً عليه، سوف يصلك ردًا إيجابيًا على الطريقة التي تعاملت بها مع الأمور.
الجدي
يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.
الدلو
أنت تبدو لمن حولك كمُبّشِر متعصب؛ اكبح نفسك قليلاَ واقبل آراء وسلوك الآخرين. كذلك، لا تغضب بسهولة إذا قام الآخرون بأخطاء، فالإثارة الزائدة الآن ضارة بصحتك في جميع الأحوال، وأنت ذاتك أيضًا بحاجة إلى العواطف والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك، فالراحة سوف تعيد شحن مخزونك من الطاقة.
الحوت
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل. يجب أيضًا أن تفكر في صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم August 7, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 5, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 4, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 3, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 2, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 31, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 30, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)