- صدامات في السويد بعد حظر دخول سياسي دنماركي مناهض للمسلمين
- ساعات مصيرية حاسمة: يُسمَّى الحريري... وإلا!
- تجنب إثارة ملف حزب الله يحيط زيارة ماكرون إلى لبنان بالشكوك
- زيارات على أعلى المستويات.. فهل تنجح بتشكيل الحكومة؟
- لبنان يوقف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب "فتاة الفيرمونت"
- لبنان يراهن على حكومة يفرضها زخم زيارة ماكرون
- مدراء عامون للجمارك "يفرّخون" في مرفأ طرابلس
- هل ينبعث مرفأ حيفا من تحت رماد مرفأ بيروت؟
- لبنان: من قصر الصنوبر وإليه نعود
- أميركا تمهل فرنسا ولا تهمل حزب الله و"شركاءه"
- حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 30, 2020
- في بيروت المدمرة سماسرة ومستثمرون يسعون الى شراء أبنية متضررة
- استشارات "بنت ساعتها" وماكرون يُحذّر من حرب أهلية
- تحدّدت الإستشارات ولا توافق... والحريري – باسيل: كسر عظم
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تشهد استشارات التكليف مقاطعة نيابية؟
- الإستشارات «الملغومة»: هل سيشكّل من سيكلّف؟!
- كل عمل هو شريف
- شروط عودة الثقة بالمركزي والقطاع المصرفي
- أحداث خلدة... رسائل أمــــــنية بمضمون سياسي
- الضغط الدولي يتصاعد: أحزاب السلطة برّا
- لا خلاص إلا بتقاعدكم القسري
- ماكرون لن يتراجع عن ضغطه... إلا بعد تنفيذ الإصلاحات
- ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً... ويحذّر من حرب أهلية: في انتظار مرشّح الحريري
- رفض الحريري التسمية واجتماعات رؤساء الحكومات مفتوحة
- السفيرة الأميركية: العقوبات مستمرة واقتراحات الفرنسيين تخصّهم وحدهم
- المستشفيات الخاصة تواجه العد العكسي: 60 يوماً لإيجاد الحلول وإلا "الإقفال القسري"
- "كورونا" شمالاً بين السيطرة والتفلّت وتشكيك بنتائج وزارة الصحّة
- استشارات الاثنين لـ«بلف» ماكرون أم لتأليف حكومة؟
- نهاية دولار 1515: كارثة ما بعد رفع الدعم
- المحقق العدلي يطلب التوسع في التحقيق مع موقوف في تفجير المرفأ: شبهات في ارتباط أحد الحدادين بتنظيم متشدد!
- ماكرون و«مئوية لبنان الأسير»!
- حكومة ماكرون لإعادة «الإعمار والإصلاح»: أي مرشّح وبأية شروط دولية!
- إلى المودعين: هكذا خسرتم أموالكم
- رئيس مكلّف "بأكثرية اللحظة الأخيرة" في استقبال ماكرون؟
- المرأة في حكومتي الحريري ودياب: الحضور الملغى
- بالفيديو.. ساخنة ومثيرة: الفنانة قمر في حوض الإستحمام بـ"مايوه شفاف" يكشف عن حلماتها!
- أستراليا تقبل استعادة "سفاح المسجدين": سنتكفل بسجنه
- حدث في مثل هذا اليوم August 29, 2020
- توقعات الأبراج ليوم August 29, 2020
- ماكرون يرسل خارطة طريق للبنان ويكلف الحكومة بعقد انتخابات مبكرة.. حزب الله وافق عليها، فماذا فعل الرئيس؟
- مصنع حشرات لمكافحة حمى الضنك في أستراليا
- تمام سلام: أرفض مطلقاً ترؤّس حكومة بهذا "العهد"
- فرنسا تحذّر من تكرار 2006.. وتلويح أميركي بالفيتو لليونيفيل
- حرب الرايات العاشورائية.. توسّل الفتنة لتأكيد السيطرة والنفوذ
- المال والسلطة والسلاح… وقضية جاد غصن
- الحريري ينزع الغطاء السني عن العهد
- "فيلم سرّي" يكشف ما حدث في ووهان أثناء تفشي كورونا
- إستشارات "رفع المسؤولية" بعد التحذير الفرنسي الأخطر
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم August 30, 2020
الحمل
اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.
الثور
في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك. تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك. حالتك الصحية ممتازة، ولكن قد تتحسن أكثر من خلال الأنشطة الرياضية. هذه هي أحدى طرق الإعداد لأوقات صعبة قادمة.
الجوزاء
قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.
السرطان
يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!
الأسد
في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.
العذراء
كن شجاعًا واقتسم آمالك ورغباتك مع الآخرين، وسوف تتلقى الكثير من ردود الأفعال الإيجابية التي سوف تعطيك الحافز الإضافي لتحقيق أحلامك، كما ستقوم باجتذاب المزيد من المؤيدين. حتى في مكان العمل، سوف يستمع الآخرون بسهولة إلى أفكارك، لكن لا تكن رافضًا للنصيحة والنقد، لأنها قد تكمِل وتحسِن من خططك.
الميزان
أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان!
العقرب
حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.
القوس
لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة. استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا. كنوع من التغيير، حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجًا جديدًا! القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.
الجدي
كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. احرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر وأن لا تنتابك النرجسية، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.
الدلو
على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة. الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال بحيث لا يكون لها تأثير.
الحوت
حاليًا أنت ممزق بين الرغبة في إنجاز الأمور وخيبة الأمل لوجود حدود لذلك. لا تستخدم إصرار غير المشروط في كسر الحواجز، لأن المحيطين بك قد يفقدون صبرهم ويهجروك. انتظر حتى تهدأ الأمور ويمكنك التعامل مع الآخرين بتفهم وصبر أكثر.
تابعونا
- بالفيديو.. ساخنة ومثيرة: الفنانة قمر في حوض الإستحمام بـ"مايوه شفاف" يكشف عن حلماتها!
- تجنب إثارة ملف حزب الله يحيط زيارة ماكرون إلى لبنان بالشكوك
- لبنان يوقف ثلاثة مصريين متهمين في قضية اغتصاب "فتاة الفيرمونت"
- زيارات على أعلى المستويات.. فهل تنجح بتشكيل الحكومة؟
- مدراء عامون للجمارك "يفرّخون" في مرفأ طرابلس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)