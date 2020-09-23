- بلديات على طريق الإفلاس... "حتى اللمبة صار صعباً تغييرها"
- القبة و"نزلة الزحول": لهذا السبب تهاجر العائلات بقوارب الموت
- شمعون لم تُغادر السفارة
- لا انقلاب عونياً على حزب الله
- اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!
- أزمة البنزين إلى الحل اليوم؟
- انفجار عين قانا: الأسباب غامضة
- البحث عن المسرّب... من فوق يا ريّس
- نحو 20 ألف إصابة... وتشديد الرقابة على المختبرات
- لبنان أمام الحائط الحكومي المسدود ... والحريري يفتح كوةً بـ «تَجَرُّعه السمّ»
- "نبوءة" الراعي تتحقق: انفجار مستودع أسلحة لحزب الله
- مريضان يريدان معالجة مريض ثالث
- توقعات الأبراج ليوم September 23, 2020
- بالفيديو: انفجار في عين قانا يرعب السكان... "حزب الله" يفرض طوقاً مُحكماً
- الحريري "يتجرّع السمّ" مجدداً: لوزير شيعي مستقل في المالية
- غيتس يكشف عن موعد طرح لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء
- أستراليا.. "اختطاف زائف": عملية احتيال في سيدني تبتز 200,000 دولار من أسرة صينية
- بعد تشريعها للترفيه: الماريغوانا تثير الجدل مجددا في أستراليا
- الجوع يقترب.. والحكومة معطّلة.. وماكرون مُصرّ على التأليف
- أسرار وخفايا لبنانية
- مهمّة أديب انتهت: إلى الانهيار دُر!
- نصائح ديبلوماسية لتجنّــب «الأعظم»!؟
- اللقاء بين «القوات» و»التيار».. هل من فائدة؟
- نحن فعلاً في جهنم
- أستراليا: قرابة 90 حوتا ماتوا على ساحل تازمانيا وجهود إنقاذ حثيثة لتخليص البقية
- عون يَحشر "حزب الله": أللّهم نفسي!
- سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف
- فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ
- عون يبشّر بـ"جهنّم".. ويرسّم الحدود مع "الثنائي"
- انتكاسة فرنسا وتنصّل عون: ماذا تبقّى من مصطفى أديب؟
- عقارب "جهنم" تعود بـ"حزب الله" إلى ما قبل 2006
- الراعي يشهر "الفيتو الماروني": المثالثة نواجهها بالتقسيم
- الوجه الحقيقي للمأزق الحكومي: اعتداء السلاح على الميثاقيّة
- وساطة موسكو مع طهران "رفع عتب" ولبنان ليس أولويتها
- الحزب: ستبقى وحيداً...
- هل تستضيف فرنسا طاولة حوار لبنانية؟
- لبنان "غير قادر على الدفع" وقد لا يحصل على لقاحات "كورونا"
- "بسطات" بنزين ومازوت في عكار والمحطات تحمّل شركات التوزيع المسؤولية
- حزب المصرف يكذب: الدولة لم تقترض دولارات المودعين!
- لا إقفال تاماً قريباً: نحو التشديد وتفعيل محاضر الضبط؟
- لِمَ يُصرّ الحريري على تصوير الرئيس المكلف دمية؟
- عن جريمة أوغل الجميع في جلد ضحيّتها: «قصة زينب» وهمس «السترة والشرف»
- عون "يطمئن" اللبنانيين: ذاهبون إلى جهنّم
- لبنان بين «مُعْجِزة» تُفْرِج عن الحكومة أو «رايحين ع جهنّم»
- سجناء رومية يمهلون المسؤولين 72 ساعة.. وقانون العفو العام أمام «النواب» اليوم
- حدث في مثل هذا اليوم September 22, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 22, 2020
- تعميم داخلي للتيار.. بعد الأداء الإعلامي الكارثي لعون
- “تملك مواد انشطارية قد تكفي لصنع قنبلة نووية”.. واشنطن تفرض عقوبات على 24 شخصاً وكياناً طوروا أسلحة إيرانية
- فرنسا لحلّ «على الطريقة اللبنانية»... ومحاولات لتجويف مبادرتها
اخترنا لكم
-
عودة الحريري: قواعد ما قبل 17 تشرين ...الكاتب:
-
فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ...الكاتب:
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
توقعات الأبراج ليوم September 23, 2020
الحمل
يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك. لا تنجرف وراء تلك الأفكار. يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء. عليك أن تعي جيدًا قيمة ما لديك، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.
الثور
يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا، فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.
الجوزاء
تستعجب حاليًا من مدى سهولة الأمور؛ استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعدًا لمواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب الأمور. يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فورًا. هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائمًا في المستقبل.
السرطان
طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس – انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. إي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه.
الأسد
الآن وقتك! سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها. احتفل اليوم! ما رأيك في أن ترقص؟ سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.
العذراء
مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا. بما أنك تشعر بحالتك الجيدة، فإنك مهتم بصحة الآخرين، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.
الميزان
اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد، ونتيجة لذلك، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية، وأيضًا في الحياة العاطفية. لذلك، ابدأ بالتعامل مع المشروعات المُعد لها منذ مدة واسرع في العمل. سوف يلاحظ الآخرون هذا المدخل الجديد بإيجابية، وسوف يقومون بدعمك، ولكن يجب أن لا تصاب بالغرور.
العقرب
يمكنك اليوم العمل بشكل بنّاء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعمًا بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيدًا!
القوس
في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود. إذا استخدمت هذه المعرفة، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد. اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل. فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.
الجدي
يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.
الدلو
عن قريب، ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.
الحوت
ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة. قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.
تابعونا
- أستراليا.. "اختطاف زائف": عملية احتيال في سيدني تبتز 200,000 دولار من أسرة صينية
- بعد تشريعها للترفيه: الماريغوانا تثير الجدل مجددا في أستراليا
- بالفيديو: انفجار في عين قانا يرعب السكان... "حزب الله" يفرض طوقاً مُحكماً
- أستراليا: قرابة 90 حوتا ماتوا على ساحل تازمانيا وجهود إنقاذ حثيثة لتخليص البقية
- الجوع يقترب.. والحكومة معطّلة.. وماكرون مُصرّ على التأليف
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 23
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم September 23, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 22, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 21, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 20, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 19, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 18, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 17, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 16, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 15, 2020
- توقعات الأبراج ليوم September 14, 2020
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)