حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2018

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أحداث سياسية وعامة
1154 ـ تتويج هنري الثاني ملكًا على إنجلترا في دير وستمنستر.
1490 ـ زواج آن دوقة بريتاني وماكسيمليان الأول إمبراطور الرومانية المقدسة.
1843 ـ صدور رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز.
1914 - حسين كامل نجل الخديوي إسماعيل يتولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفًا لابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني.
1915 - الألمان يخترعون غاز الفوسجين القاتل لاستخدامه في القذائف المدفعية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
1916 - بدأ معركة فردان أثناء الحرب العالمية الأولى والتي استطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم الألماني في بلادهم بدأوا بعده هجوم معاكس حقق نجاحًا كبيرًا.
1935 ـ الملك فؤاد الأول ملك مصر يصدر أمرًا ملكيًا بإلغاء العمل بدستور 1930 وإعادة العمل بدستور 1923.
1941 - أدولف هتلر ينصب نفسه قائد أعلى على الجيوش الألمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.
1944 ـ صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.
1963 - زنجبار تستقل عن التاج البريطاني.
1965 - إعادة انتخاب شارل ديغول رئيسًا لفرنسا.
1980 ـ تأسيس وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
1983 - سرقة كأس كأس العالم لكرة القدم (كأس جول ريميه) من خزائن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.
1984 - المملكة المتحدة توقع اتفاق رسمي تنتقل بمقتضاه هونغ كونغ إلى السيادة الصينية عام 1997.
1989 - ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية يعقدان أتفاقية تعاون.
1995 ـ صدور أول عدد إلكتروني من صحيفة لوموند الفرنسية على شبكة الإنترنت في الذكرى الحادية والخمسين لصدور عددها الورقي الأول.
2009 - رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري يقوم بزيارة رسمية إلى سوريا هي الأولى له منذ اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وما تلاها من اتهامات وجهت إلى سوريا حول وجود صلة لها بحادث الاغتيال ويجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.
2010 ـ ألكسندر لوكاشينكو يفوز بولاية رابعة كرئيس لبيلاروس.
2011 - كوريا الشمالية تعلن عن وفاة الزعيم كيم جونغ إل وذلك بعد وفاته بيومين، كما تم الإعلان إن نجله كيم جونغ أون تولى المسؤولية خلفًا له.
مواليد
1683 - الملك فيليب الخامس، ملك إسبانيا.
1852 - ألبرت ميكلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.
1903 - جورج سنيل، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.
1906 - ليونيد بريجنيف، زعيم سوفيتي.
1910 ـ جان جينيه، شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي.
1915 - إديث بياف، مغنية فرنسية.
1919 ـ إيزاك فانوس، فنان مصري قبطي معاصر.
1926 - عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي.
1942 ـ ميلان ميلوتينوفيتش، رئيس صربي الثانى.
1961 - إيريك ألين كورنيل، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2001.
وفيات
211 - غيتا، الإمبراطور روماني الثالث والعشرون.
401 ـ البابا أناستاسيوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
1111 - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، عالِم وفقيه ومتصوف إسلامي.
1848 - إيميلي برونتي، روائية إنجليزية.
1904 ـ جيمس فيليب إيغل، سياسي ديمقراطي أمريكي شغل منصب حاكم ولاية أركنساس.
1915 - ألويس ألزهايمر، عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني، عرف باكتشافه داء ألزهايمر.
1944 - الخديوي عباس حلمي الثاني، آخر خديوي لمصر.
1946 - بول لانجفان، عالم فيزياء فرنسي.
1953 - روبرت ميليكان، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1923.
1954 ـ فرانس جنر بنجتسون، كاتب وروائي وشاعر ومؤرخ سويدي.
1997 ـ ماسارو إيبوكا، أحد مؤسسَي شركة سوني للإلكترونيات.
2004 - هيربرت براون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
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