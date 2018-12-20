حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2018

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أحداث سياسية وعامة
1192 - دوق النمسا ليوبولد الخامس يسجن ملك إنجلترا ريتشارد الأول وهو في طريقه إلى موطنه في إنجلترا وذلك بعد توقيعه لمعاهدة مع صلاح الدين الأيوبي لإنهاء الحملة الصليبية الثالثة.
1334 - انتخاب البابا بندكت الثاني عشر.
1522 – سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.
1803 - الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الولايات المتحدة التي قامت بشرائها.
1917 ـ تأسيس الاستخبارات السوفييتية (كي جي بي).
1970 - اندلاع أعمال شغب كوزا احتجاجًا على الوجود العسكري الأمريكي في أوكيناوا.
1973 - اغتيال رئيس الوزراء الإسباني لويس كاريرو بلانكو وذلك بتفجير سيارة مفخخة في العاصمة مدريد.
1989 - الولايات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما وذلك لإزاحة رئيسها مانويل نورييغا.
1995 - قوات حلف شمال الأطلسي تبدأ بالانتشار في البوسنة والهرسك وذلك لإحلال السلام بعد الحروب الدموية التي جرت بين العرقيات الصربية والكرواتية والمسلمة.
1999 - مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام 99 سنة.
2004 - عصابة من اللصوص تسرق مبلغ 26,500,000 جنيه إسترليني من البنك الشمالي في بلفاست بأيرلندا الشمالية، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في تاريخ المملكة المتحدة.
2014 - نادي ريال مدريد الإسباني يفوز ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نادي سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين مقابل لا شيء في البطولة التي أقيمت بالمغرب.
2015 - نادي برشلونة الإسباني يتوج بكأس العالم للأندية لكرة القدم 2015 بعد فوزه 0/3 أمام ريفر بليت الأرجنتيني.
مواليد
1494 - أورونس فينيه، عالم رياضيات وراسم خرائط فرنسي.
1537 - يوهان الثالث، ملك السويد.
1841 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.
1890 - ياروسلاف هايروفسكي، عالم كيمياء وفيزياء تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1959.
1917 - ديفيد بوم، عالم فيزياء أمريكي.
1921 - محمد رضا، ممثل مصري.
1929 - سليم الحص، رئيس وزراء لبنان.
1932 - جون هيلرمان، ممثل أمريكي.
1960 - حنان جويفل، طبيبة وأكاديمية مصرية.
وفيات
1295 - مارغريت بروفانس، ملكة فرنسية.
1355 - ستيفان دوسان، إمبراطور صربيا.
1968 - جون ستاينبيك، كاتب وروائي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1962.
1973 - لويس كاريرو بلانكو، رئيس وزراء إسبانيا.
1975 - فؤاد أبو غانم، شاعر لبناني.
1996 - كارل ساغان، عالم أمريكي في علم فلك.
1998 - السير آلن لويد هودجكين، عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.
2006 - إلكان بلاوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي.
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