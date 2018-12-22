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حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
أحداث سياسية وعامة
69 - القبض على الإمبراطور فيتليوس وقتل في درج جيمونيان في روما.
401 - انتخاب البابا القديس إينوسنت الأول.
856 - زلزال دامغان: زلزال بالقرب من مدينة دامغان الفارسية يقتل ما يقدر بنحو 200،000 شخص وهو الزلزال السادس الأكثر دموية في التاريخ.
880 - مدينة لويانغ شرق عاصمة سلالة تانغ الحاكمة خلال عهد الإمبراطور شيزونغ تقع تحت سيطرة زعيم المتمردين هوانغ تشاو.
1135 - ستيفن بلويز يصبح ملك إنجلترا.
1622 - تأسيس مدينة بوكارامانغا في كولومبيا.
1788 - نغوين هوي يعلن نفسه إمبراطور كوانغ ترونغ بعد إلغاء حكم أسرة لي.
1790 - اقتحام قلعة أزماعيل التركية والاستيلاء عليها من قبل أليكساندر سوفوروف وجيشه الروسي.
1807 - الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون الحظر الذي يحظر التجارة مع جميع الدول الأجنبية بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة توماس جفرسون.
1808 - يقوم لودفيج فان بيتهوفن بالتنسيق مع مسرح أن دير وين بفيينا بتقديم العرض الأول للسيمفونية الخامسة والسيمفونية السادسة وكونشيرتو البيانو الرابع.
1851 - تشغيل أول قطار شحن للهند في روركي، الهند.
1885 - أصبح إيتو هيروبومي من ساموراي أول رئيس وزراء لليابان.
1891 - الكويكب بروسيا 323 يصبح أول كويكب يكتشف باستخدام التصوير الفوتوغرافي.
1911 - افتتاح المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة نظامية في الكويت.
1930 - 700 قتيل في انفجار "بركان ميرابي" في جزيرة جاوة الإندونيسية.
1938 - طوكيو تؤكد إن السلام في الشرق الأقصى يرتكز على تفوق إمبراطورية الشمس وذلك أثناء فترة الحرب بين اليابان والصين.
1940 - الحرب العالمية الثانية: السيطرة على مدينة هيمارا من قبل الجيش اليوناني.
1942 - الحرب العالمية الثانية: أدولف هتلر يأمر بتطوير الصاروخ فاو-2 كسلاح.
1944 - الحرب العالمية الثانية: معركة الثغرة: القوات الألمانية تطالب باستسلام قوات الولايات المتحدة في باستوغن، بلجيكا مما دفع بالفريق الأول أنتوني ماكوليف إلى الرد عليهم بالكلمة العامية الشهيرة "مجانين!"
1944 - الحرب العالمية الثانية: تشكيل جيش الشعب الفيتنامي لمقاومة الاحتلال الياباني للهند الصينية (فيتنام حاليا).
1948 - أنشأ سجافر الدين براويرانيغارا حكومة الطوارئ في جمهورية إندونيسيا في سومطرة الغربية.
1951 - تأسس حزب عمال سلاغور في سلاغور في اتحاد ملايا.
1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تنهي انسحابها من مدينة بورسعيد.
1963 - تحطمت السفينة السياحية لاكونيا على بعد 290 كيلومتر شمال ماديرا، البرتغال مما أسفر عن مقتل 128 شخصا.
1964 - تأميم الصناعات النفطية في سوريا.
1964 - إجراء أول رحلة اختبار للطائرة لوكهيد إس آر-71 بلاك بيرد في محطة سلاح الجو 42 في بالمديل، كاليفورنيا.
1965 - الأمم المتحدة تحظر التفرقة العنصرية.
1965 - في المملكة المتحدة تطبيق حد أقصى قدره 70 ميل في الساعة على جميع الطرق الريفية بما في ذلك الطرق السريعة لأول مرة.
1966 - الاتحاد السوفيتي يطلق مركبة فضائية إلى القمر لتحليل سطحه بفضل ذراع آلية.
1968 - الثورة الثقافية: نشرت صحيفة الشعب اليومية تعليمات ماو تسي تونغ أنه "يجب على الشباب الفكري أن يذهب إلى الريف وسيتم تعليمهم العيش في الفقر".
1971 - انتخاب النمساوي كورت فالدهايم أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا ليو ثانت.
1974 - 59% من سكان جزر القمر يؤيدون في استفتاء الاستقلال عن فرنسا.
1974 -تعرض منزل رئيس الوزراء البريطاني السابق إدوارد هيث لهجوم من قبل أعضاء الجيش الجمهوري الأيرلندي.
1978 - عقد الجلسة الكاملة الثالثة للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين حيث عكس دينج شياو بينج سياسات عهد ماو لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الصيني.
1984 - برنارد غوتز يطلق النار على أربعة متجولين على متن قطار سريع في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك.
1987 - في زمبابوي توصل الحزبان السياسيان الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي والاتحاد الشعبي الأفريقي الزيمبابوي إلى اتفاق ينهي العنف في منطقة ماتابيليلاند المعروفة باسم غوكوراوندي.
1989 - جماهير الألمان الشرقيين يقتحمون بوابة براندنبورغ إحدى بوابات جدار برلين.
1989 - سقوط الحكم الشيوعي في رومانيا وهروب الرئيس نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته.
1990 - انتخاب ليخ فاونسا رئيسا لجمهورية بولندا.
1990 - الاستقلال النهائي لجزر مارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة بعد انتهاء الوصاية.
1992 - تحطم طائرة الخطوط الجوية العربية الليبية الرحلة 1103 قرب مطار طرابلس بينما كانت في رحلة داخلية بين مدينتي بنغازي وطرابلس، وأدى الحادث إلى مقتل 157 راكبًا معظمهم من الليبيين.
1993 - صدور أول دستور غير عنصري في جنوب أفريقيا، وبرلمان جنوب أفريقيا يقره.
1997 - حسين محمد فرح عيديد يتنازل عن لقب رئيس الصومال المتنازع عليه بالتوقيع على إعلان القاهرة، وهي الخطوة الرئيسية الأولى نحو المصالحة في الصومال منذ عام 1991.
1997 - مجزرة أكتيال: قامت قوات شبه عسكرية بمذبحة للحضور في اجتماع الصلاة للناشطين الروم الكاثوليك من السكان الأصليين في قرية صغيرة من أكتيال في ولاية تشياباس بالمكسيك.
2001 - القوة المتعددة الجنسيات لإحلال الاستقرار في أفغانستان "إيساف" والحكومة الأفغانية برئاسة حامد قرضاي تبدآن مهامهما.
2001 - محاولة ريتشارد ريد تدمير طائرة ركاب عن طريق إشعال متفجرات مخبأة في حذائه على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية 63.
2008 - تمزق دخان الرماد في منطقة احتواء النفايات الصلبة في مقاطعة روان بولاية تينيسي حيث أطلق 4،200،000 متر مكعب من ملاط الرماد المتطاير.
2010 - رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما يلغي سياسة لا تسأل ،لا تقل التي تبلغ 17 عاما والتي تحظر على المثليين الذين يخدمون في الجيش الأمريكي الإعلان عن مثليتهم.
2013 - هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة ضد بوابة تفتيش في برسس شرقي مدينة بنغازي الليبية هو الأول من نوعه في البلاد بعد ثورة 17 فبراير يسفر عن مقتل 7 جنود ليبيين وجرح العشرات.
2014 - فوز الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية ليصبح أول رئيس منتخب بطريقة مباشرة بعد الثورة التونسية وذلك خلفا للمنصف المرزوقي.
2016 - النظام السوري يعلن عن انتهاء معركة حلب وإجلاء مقاتلي المعارضة السورية وعوائلهم والمقاتلين الأجانب من الأحياء الشرقية للمدينة.
مواليد
244 - ديوكلتيانوس، إمبراطور روماني.
1095 - الملك روجر الثاني، ملك مملكة صقلية.
1183 - جغطاي خان، حاكم المغول (ت 1242).
1459 - جم سلطان، سياسي عثماني (ت 1495).
1634 - ماريانا من النمسا، ملكة إسبانيا (ت 1696).
1666 - غورو جوبيند سينغ، السيد العاشر من الغورو السيخ (ت 1708).
1850 - فيكتوريانو ويرتا، رئيس المكسيك 35 (ت 1916).
1856 - فرانك بيلينجز كيلوج، سياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1929.
1903 - هالدان هارتلاين، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.
1912 - ليدي بيرد جونسون، السيدة الأولى في الولايات المتحدة (ت 2007).
1940 - الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت.
1943 - بول ولفويتس، رئيس البنك الدولي.
1952 - ساندرا كالنييت، سياسية ودبلوماسية روسية لاتفية، وزيرة خارجية لاتفيا.
1955 - توماس سودهوف، عالم في الكيمياء الحيوية وأكاديمي ألماني أمريكي، حائز على جائزة نوبل.
وفيات
1603 - السلطان محمد الثالث، سلطان عثماني.
1969 - انريكي بينياراندا، رئيس بوليفيا 45 (و 1892).
1989 - صمويل بيكيت، كاتب أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1969.
1995 - جيمس ميد، اقتصادي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1977.
2002 - ديزموند هويت، محامي وسياسي من غويانا، الرئيس الثالث لغويانا (و 1929).
2008 - لانسانا كونتي، رئيس غينيا.
2014 - عبد العزيز حجازي، اقتصادي ورئيس وزراء مصر.
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