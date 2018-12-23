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حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات و 26 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018

أحداث سياسية وعامة

962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.

1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.

1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.

1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.

1912 - تدشين سد أسوان في مصر.

1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.

1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم "ريليف".

1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.

1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.

1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.

1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.

1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.

1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.

1958 - تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.

1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.

1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية "يوبيلو" وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.

1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.

1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.

1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.

1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.

2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.

2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.

2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.

 

مواليد

245 - زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.

1777 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.

1790 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.

1911 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.

1918 - هلموت شميت، مستشار ألمانيا.

1933 - الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان ال125.

1943 - الملكة سيلفيا، زوجة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.

1967 - كارلا بروني، مغنية إيطالية وزوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

1975 - الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

 

وفيات

668 - مار كبرئيل، قديس في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

918 - الملك كونراد الأول، ملك مملكة ألمانيا.

1948 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.

1953 - لافرينتي بيريا، رئيس المخابرات السوفيتية.

1968 - ساطع الحصري، مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي.

1985 - فرحات عباس، رئيس وزراء الجزائر.

2013 - ميخائيل كلاشنيكوف، مخترع السلاح الآلي AK-47 والذي يُعرف باسمه: "كلاشينكوف".

 

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