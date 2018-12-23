حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018

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- لِماذا تَختَلِف الاحتِجاجات التي يُواجهها الرئيس البشير وسُلطَته حاليًّا عَن كُل نَظيراتِها السَّابِقَة؟ وهَل جاءَت زيارته لدِمشق مُحاولة إنقاذ مُتأخِّرَة لأوضاعٍ داخليّةٍ مُتَفَجِّرةٍ؟ وكيفَ فَشِلَت خِياراته في الانْضِمام إلى تَحالُف حرب اليمن في إخراج السودان مِن أزمَتِهِ الاقتصاديّة الطَّاحِنَة؟
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أحداث سياسية وعامة
962 - القوات البيزنطية تقتحم مدينة حلب خلال الحروب العربية البيزنطية تحت قيادة فوكاس نيسفوروس، الذي صار إمبراطورًا فيما بعد.
1847 - استسلام الأمير عبد القادر الجزائري للفرنسيين.
1876 - الدولة العثمانية تعلن دستورها الأول.
1881 - دعوة أول مجلس نيابي مصري للإنعقاد.
1912 - تدشين سد أسوان في مصر.
1913 - تأسيس البنك المركزي الأمريكي.
1919 - الولايات المتحدة تطلق سفينة للإسعاف الطبي والتي تعتبر أول سفينة بالعالم بهذا المجال تحت اسم "ريليف".
1920 - ملك المملكة المتحدة جورج الخامس يوقع مرسوم استقلال أيرلندا التي تؤلف جزء من بريطانيا، ونص المرسوم على تقسيمها إلى شطرين شمالي وجنوبي.
1921 - السلطات الإنجليزية تعتقل سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل.
1922 - راديو BBC يبدأ البث للمرة الأولى.
1940 - شيانج كاي شيك يحل كل المنظمات الشيوعية في الصين.
1941 - القوات اليابانية تستولي على هونغ كونغ وحاكمها يستسلم لهم بعد يومين.
1953 - إعدام رئيس الاستخبارات السوفيتية لافرينتي بيريا والذي كان قد أقيل من منصبه في 10 يوليو 1953.
1955 - سوريا تطلب طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
1956 - إتمام انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من قناة السويس.
1958 - تدشين برج طوكيو، وهو أعلى برج حديدي في العالم.
1961 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.
1963 - جمال عبد الناصر يدعو لمؤتمر قمة عربي طارئ لمواجهة خطر تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن.
1968 - كوريا الشمالية تفرج عن 28 أمريكي من طاقم السفينة الأمريكية "يوبيلو" وذلك بعد أحد عشر شهر من احتجازهم بتهمة التجسس.
1973 - اجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط / أوبك في طهران يقرر رفع أسعار البترول 400%.
1990 - إجراء استفتاء في سلوفينيا من أجل الاستقلال عن يوغوسلافيا، وكانت النتيجة موافقة 88% من السكان على الاستقلال.
1991 - القمة الإسلامية في دكار بالسنغال تسقط بند الجهاد من جدول أعمالها.
1995 - 540 قتيل بينهم 170 طفل بسبب حريق شب في مكان احتفال بالقرب من مدرسة ببلدة دابوالي الهندية.
2005 - تشاد تعلن الحرب على السودان بعد اتهامها بأحداث مدينة آدري التي ذهب ضحيتها 100 قتيل.
2008 - الجيش الغيني يعلن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور، ويعلن تشكيل مجلس استشاري يضم عسكريين ومدنيين لإدارة شؤون الدولة وذلك بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي.
2008 - رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني يستقيل من منصبة بعد ضغوط قام بها نواب في البرلمان طالبوا بإقالته على خلفية عدم قدرته على ضبط جلسات البرلمان.
مواليد
245 - زنوبيا، ملكة مملكة تدمر.
1777 - الإمبراطور ألكسندر الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية الرابع عشر.
1790 - جان فرانسوا شامبليون، عالم فرنسي قام بفك رموز الهيروغليفية.
1911 - نيلس يرني، عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.
1918 - هلموت شميت، مستشار ألمانيا.
1933 - الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان ال125.
1943 - الملكة سيلفيا، زوجة ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.
1967 - كارلا بروني، مغنية إيطالية وزوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
1975 - الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وفيات
668 - مار كبرئيل، قديس في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
918 - الملك كونراد الأول، ملك مملكة ألمانيا.
1948 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.
1953 - لافرينتي بيريا، رئيس المخابرات السوفيتية.
1968 - ساطع الحصري، مفكر سوري وأحد مؤسسي الفكر القومي العربي.
1985 - فرحات عباس، رئيس وزراء الجزائر.
2013 - ميخائيل كلاشنيكوف، مخترع السلاح الآلي AK-47 والذي يُعرف باسمه: "كلاشينكوف".
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