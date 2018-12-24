- بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
- سركيس نعوم: جبران باسيل رجل شرّير!
- يسوعُ معتصِمٌ في المِذوَد
- قدرة الرّدع الأميركية ستتضرّر
- "الحزب" و"التيار" يدفعان البلد إلى المجهول
- الغضب الشعبي يتقدّم على التأليف... وبرِّي: خــلف التعطيل شيء كبير
- جبران باسيل: راسبوتين الجمهورية
- برّي: كل حكومة وأنتم بخير!
- جواد عدرا... «عايز مستغني»!
- هل هناك فعلاً «إنقلاب» على العهد ؟
- من يشكل الحكومة في لبنان؟
- إحتمالات التعثّر... ثلاثة
- تعزيزات تركية قياسية قرب منبج... والنظام السوري يحشد شرقاً
- شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
- "ميتة" تعود لمنزلها بعد 4 أيام من "حرق جثتها"
- بالفستان الأخضر... رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
- أكوامان يتصدر إيرادات السينما الأميركية
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- الأزمة تخرج إلى الشارع
- جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
- صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
- وقائع حمل كاذب.. من تشاطُر باسيل وخطأ حزب الله الى «نقزة» بري وعناد «الستة»
- الحريري: لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون جنبلاط: الحكومة لم تقلع لمزيد من التشاور والدين
- بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة
- توقعات الأبراج ليوم December 24, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- لبنان: «السترات الصفر» و«الأجندات السياسية»!
- ولادة الحكومة خارج الحسبان.. الحريري: لا بد من الصمت ليسمع الجميع
- لبنان: الحكومة «عالقة»... وفوضى بالشارع
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3)
- "الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية
- حَربٌ كلاميّةٌ مُستَعِرة آوارها بين أردوغان ونِتنياهو هَل ستَتطوَّر إلى قَطعِ العِلاقات؟ ولِماذا الآن؟ وما عَلاقَتها بفَشَلِ “مسرحيّة الأنفاق” في جنوب لبنان؟
- ماذا عن مواقف الدول الكبرى من لبنان؟
- تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت
- حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله يطارده
- حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل المسؤولية
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
أحداث سياسية وعامة
1610 - التوقيع في لاهاي على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا.
1638 - سقوط بغداد مرة أخرى بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع بعد حصارها لمدة 39 يومًا.
1777 - المسكتشف جيمس كوك يكتشف جزيرة كيريتيماتي.
1800 - نابليون بونابرت يتعرض لمحاولة اغتيال.
1814 - توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بين إنجلترا والولايات المتحدة.
1851 - احتراق مكتبة الكونغرس.
1871 - تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة.
1924 - ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري.
1939 - البابا بيوس الثاني عشر يوجه عشية عيد الميلاد نداء من أجل السلام في العالم وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.
1946 - تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.
1948 - إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.
1951 - الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة.
1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة.
1968 - طاقم أبولو 8 يدخل إلى مدار حول القمر وبالتالي يسجل أول محاولة في تاريخ الإنسان، دار الطاقم 10 مدارات حول القمر وبثها التلفزيون بصور مباشرة وأصبحت من أشهر برامج عشية عيد الميلاد ومن أكثر البرامج مشاهدة في تاريخ التلفزيون.
1979 - إطلاق صاروخ آريان الأوروبي.
1983 - خاطفوا الصائغين الرومانيين الثريين "أنّا" و"جورجيو بولغاري" يفرجون عنهم مقابل فدية بلغت 51 مليون فرنك فرنسي.
2002 - افتتاح مترو نيودلهي.
مواليد
1166 - الملك جون، ملك إنجلترا.
1809 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.
1818 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.
1822 - ماثيو أرنولد، شاعر إنجليزي.
1845 - الملك جورج الأول، ملك اليونان الثاني.
1868 - إيمانويل لاسكر، عالم رياضيات وفيلسوف ولاعب شطرنج ألماني.
1881 - خوان رامون خيمنيز، كاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1956.
وفيات
738 - مسلمة بن عبد الملك، قائد عسكري أموي.
1453 - جون دانستابل، موسيقي إنجليزي.
1524 - فاسكو دا غاما، مستكشف برتغالي.
1813 - الإمبراطورة غو-ساكوراماتشي، إمبراطورة اليابان ال117.
1873 - جونز هوبكينز، رجل أعمال أمريكي.
1964 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.
1968 - ساطع الحصري، مفكر وسياسي سوري من رواد القومية العربية.
1973 - جيرارد كايبر، عالم هولندي/أمريكي في علم الفلك.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 20, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 19, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 18, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 17, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 15, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 13, 2018
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)