حدث في مثل هذا اليوم December 24, 2018

أحداث سياسية وعامة

1610 - التوقيع في لاهاي على أول اتفاقية بين المغرب وهولندا.

1638 - سقوط بغداد مرة أخرى بأيدي العثمانيين بقيادة السلطان مراد الرابع بعد حصارها لمدة 39 يومًا.

1777 - المسكتشف جيمس كوك يكتشف جزيرة كيريتيماتي.

1800 - نابليون بونابرت يتعرض لمحاولة اغتيال.

1814 - توقيع معاهدة جنت التي أنهت الحرب بين إنجلترا والولايات المتحدة.

1851 - احتراق مكتبة الكونغرس.

1871 - تقديم العرض الأول لأوبرا عايدة في القاهرة.

1924 - ألبانيا تتحول إلى النظام الجمهوري.

1939 - البابا بيوس الثاني عشر يوجه عشية عيد الميلاد نداء من أجل السلام في العالم وذلك بفترة الحرب العالمية الثانية.

1946 - تأسيس الجمهورية الفرنسية الرابعة.

1948 - إنشاء أول منزل يستخدم بالكامل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

1951 - الملك محمد إدريس السنوسي يعلن استقلال ليبيا ويطلق عليها المملكة الليبية المتحدة.

1967 - الصين تجري تجربة نووية ناجحة.

1968 - طاقم أبولو 8 يدخل إلى مدار حول القمر وبالتالي يسجل أول محاولة في تاريخ الإنسان، دار الطاقم 10 مدارات حول القمر وبثها التلفزيون بصور مباشرة وأصبحت من أشهر برامج عشية عيد الميلاد ومن أكثر البرامج مشاهدة في تاريخ التلفزيون.

1979 - إطلاق صاروخ آريان الأوروبي.

1983 - خاطفوا الصائغين الرومانيين الثريين "أنّا" و"جورجيو بولغاري" يفرجون عنهم مقابل فدية بلغت 51 مليون فرنك فرنسي.

2002 - افتتاح مترو نيودلهي.

مواليد

1166 - الملك جون، ملك إنجلترا.

1809 - كيت كارسون، كشاف أمريكي.

1818 - جيمس بريسكوت جول، عالم فيزياء إنجليزي.

1822 - ماثيو أرنولد، شاعر إنجليزي.

1845 - الملك جورج الأول، ملك اليونان الثاني.

1868 - إيمانويل لاسكر، عالم رياضيات وفيلسوف ولاعب شطرنج ألماني.

1881 - خوان رامون خيمنيز، كاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1956.

وفيات

738 - مسلمة بن عبد الملك، قائد عسكري أموي.

1453 - جون دانستابل، موسيقي إنجليزي.

1524 - فاسكو دا غاما، مستكشف برتغالي.

1813 - الإمبراطورة غو-ساكوراماتشي، إمبراطورة اليابان ال117.

1873 - جونز هوبكينز، رجل أعمال أمريكي.

1964 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.

1968 - ساطع الحصري، مفكر وسياسي سوري من رواد القومية العربية.

1973 - جيرارد كايبر، عالم هولندي/أمريكي في علم الفلك.