حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2018

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أحداث سياسية وعامة
1898 - ماري كوري وزوجها بيار كوري يكتشفان مادة الراديوم المشعة.
1941 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يلقي خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي بعد أقل من ثلاثه أسابيع من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
1957 - عقد مؤتمر التعاون الأفريقي / الآسيوي في القاهرة.
2003 - زلزال مدمر يضرب مدينة بم الإيرانية ويخلف عددًا كبيرًا من القتلى.
2004 -
زلزال في المحيط الهندي يؤدي إلى نشوء تسونامي، أسفر عن مقتل ما يقرب من 230.000 شخص في أحد عشر بلدا.
إجراء الإعادة النهائية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا وذلك تحت رقابة دولية مشددة بعد اندلاع ما يسمى بالثورة البرتقالية.
2017 - انتخاب لاعب كرة القدم السابق جورج ويا رئيسا لجمهورية ليبيريا بعد تفوقه في الجولة الثانية من الانتخابات على منافسه جوزيف بواكاي.
مواليد
1194 - الإمبراطور فريدريك الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1872 - السير نورمان إنجيل، سياسي وأديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.
1891 - هنري ميلر، كاتب أمريكي.
1893 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
1909 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
1921 - كمال الشناوي، ممثل مصري.
1928 - مارتن كوبر، مخترع أمريكي وصاحب أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.
1937 - جون هورتون كونواي، عالم رياضيات بريطاني.
1940 - د. إدوارد بريسكوت، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2004.
1947 - عاطف الطيب، مخرج مصري.
1949 - خوزيه راموس هورتا، رئيس تيمور الشرقية الثانى حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1996.
وفيات
1530 - الإمبراطور ظهير الدين بابر، مؤسس إمبراطورية مغول الهند والإمبراطور الأول.
1869 - د. جان لويس ماري بوازوي، طبيب وعالم فيزياء وظائف الأعضاء فرنسي.
1972 - هاري ترومان، رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون.
1974 - فريد الأطرش، مغني سوري مصري
2000 - جيسون روباردس، ممثل أمريكي.
2003 - يوشيو شيراي، ملاكم ياباني.
2006 - جيرالد فورد، رئيس الولايات المتحدة الثامن والثلاثون.
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