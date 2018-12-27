حدث في مثل هذا اليوم December 27, 2018

أحداث سياسية وعامة

537 - الانتهاء من بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القسطنطينية.

1875 - تأسيس جريدة الأهرام المصرية وقد صدر العدد الأول منها في 5 أغسطس 1876.

1934 - فارس تغير اسمها إلى إيران وذلك بمرسوم حكومي.

1938 - إجراء انتخابات المجلس التشريعي الكويتي الثاني.

1945 - تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي.

1945 - إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

1945 - الشيخ مصطفى عبد الرازق يتولى مشيخة الجامع الأزهر.

1949 - إعلان استقلال إندونيسيا عن هولندا.

1958 - مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق خاص حول بناء المرحلة الأولى من السد العالي.

1966 - الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية يشنان هجوم مشترك على أحد معاقل "الفيتكونغ" وأكثرها أمانًا في "غابة يومينه" والتي تقع في "دلتا ميكونج".

1978 - الملك خوان كارلوس الأول يقوم بالتصديق على الدستور الإسباني الديمقراطي وذلك بعد إقراره في استفتاء قومي.

1978 - رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري رابح بيطاط يتولى رئاسة الجمهورية بالنيابة بعد وفاة الرئيس هواري بومدين.

1979 - الاتحاد السوفيتي يرسل 75000 جندي لأفغانستان لتعزيز حكم باراك كارميل الزعيم الجديد للدولة وفي محاولة لتوفير الاستقرار السياسي للوضع السياسي المضطرب.

1985 - هجمات متزامنة على مطار ليوناردو دا فينشي في روما بإيطاليا ومطار فيينا الدولي في النمسا وذلك عندما فتح مسلحون النيران عند بوابة الوصول الخاصة بشركة طيران إل عال الإسرائيلية.

1991 - روسيا تحتل المقعد الدائم الخامس في الأمم المتحدة بدلًا من الاتحاد السوفيتي لتصبح إحدى الدول الخمس التي لها حق النقض / الفيتو.

2001 - الولايات المتحدة والصين تبدآن صفحة جديدة من العلاقات التجارية.

2007 - اغتيال بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة بالرصاص وتبعة بتفجير إنتحاري.

2008 - إسرائيل تبدأ حرب عسكرية اسمتها "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة، حيث قامت قواته الجوية بشن غارات مفاجئة على قطاع غزة أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 1315 شهيد و5340 جريح.

2013 - اغتيال المُستشار والوزير اللُبناني السابق مُحمَّد شطح بانفجار استهدف سيَّارته في بيروت.

مواليد

1571 - يوهانس كيبلر، عالم فلك ورياضيات وفيزياء ألماني.

1654 - ياكوب بيرنولي، عالم فيزياء سويسري.

1943 - جوان مانويل صيراط، مغني وكاتب أغاني وشاعر موسيقي إسباني.

وفيات

1972 - ليستر بولز بيرسون، رئيس وزراء كندا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1957.

1977 - الشيخ البهي الخولي، أحد مؤسسي جماعة الإخوان المسلمون.

1978 - العقيد. هواري بومدين، رئيس الجزائر الثاني.

2007 - بينظير بوتو، رئيسه وزراء باكستان.

2013 - مُحمَّد شطح، مُستشار ووزير لُبناني سابق.