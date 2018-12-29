حدث في مثل هذا اليوم December 29, 2018

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أحداث سياسية وعامة
1170 - اغتيال القديس توماس بيكيت في كاتدرائية كانتربري بواسطة أتباع الملك هنري الثاني وذلك نتيجة لصراع معه.
1778 - الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.
1786 - إنعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.
1890 ـ وقوع مذبحة الركبة الجريحة، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.
1944 - صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.
1975 - صدور قانون بريطاني يضع حدًا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقًا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون.
مواليد
1709 - الإمبراطورة إليزابيث، إمبراطورة روسيا العاشرة في الإمبراطورية الروسية.
1800 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.
1808 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.
1809 - وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1895 - أحمد بن عبد الله السنان، غموضي، ورياضياتي، وفقيه، وكاتب سعودي.
1910 - رونالد كوس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.
1957 -
صلاح الشرنوبي، ملحن مصري.
بروس بوتلر، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.
وفيات
721 - الإمبراطورة غيميه، إمبراطورة اليابان.
1170 - القديس توماس بيكيت، أسقف كانتربيري.
1825 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.
1903 - محمد هادي الطهراني، فقيه مسلم ومؤلف ومدرس ديني إيراني.
1906 - إبراهيم اليازجي، لغوي وناقد وأديب لبناني.
1924 - كارل شبيتلر، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.
1929 - فيلهلم مايباخ، رجل أعمال ومصمم سيارات ألماني.
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