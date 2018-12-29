منوعات

الأبراج هذا اليوم في التاريخ كاريكاتير طبق اليوم

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | منوعات | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم December 29, 2018
المصنفة ايضاً في: منوعات, هذا اليوم في التاريخ

حدث في مثل هذا اليوم December 29, 2018

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 17 من الدقائق
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 114
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
حدث في مثل هذا اليوم December 29, 2018

أحداث سياسية وعامة

1170 - اغتيال القديس توماس بيكيت في كاتدرائية كانتربري بواسطة أتباع الملك هنري الثاني وذلك نتيجة لصراع معه.

1778 - الجيش البريطاني بقيادة أرشيبالد كامبل يحتل سافانا في جورجيا وذلك خلال حرب الاستقلال الأمريكية.

1786 - إنعقاد جمعية الأعيان خلال الثورة الفرنسية.

1890 ـ وقوع مذبحة الركبة الجريحة، التي قُتل فيها ما لا يقل عن 150 من هنود اللاكوتا على يد الجيش الأمريكي.

1944 - صدور أول عدد من جريدة لوموند الفرنسية.

1975 - صدور قانون بريطاني يضع حدًا للتمييز بين الجنسين في الأجور، ونص القانون على حق المرأة بالحصول على أجر مساو لأجر الرجل، كما يمنحها حقوقًا متساوية في العمل والمجتمع، وأصبح التمييز بين الجنسين من قبل أصحاب العمل أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون.

 

مواليد

1709 - الإمبراطورة إليزابيث، إمبراطورة روسيا العاشرة في الإمبراطورية الروسية.

1800 - تشارلز جوديير، عالم كيمياء ومخترع أمريكي.

1808 - أندرو جونسون، رئيس الولايات المتحدة السابع عشر.

1809 - وليام غلادستون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1895 - أحمد بن عبد الله السنان، غموضي، ورياضياتي، وفقيه، وكاتب سعودي.

1910 - رونالد كوس، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1991.

1957 -

صلاح الشرنوبي، ملحن مصري.

بروس بوتلر، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.

 

وفيات

721 - الإمبراطورة غيميه، إمبراطورة اليابان.

1170 - القديس توماس بيكيت، أسقف كانتربيري.

1825 - جاك لوي دافيد، رسام فرنسي.

1903 - محمد هادي الطهراني، فقيه مسلم ومؤلف ومدرس ديني إيراني.

1906 - إبراهيم اليازجي، لغوي وناقد وأديب لبناني.

1924 - كارل شبيتلر، أديب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1919.

1929 - فيلهلم مايباخ، رجل أعمال ومصمم سيارات ألماني.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)