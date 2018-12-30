حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2018

أحداث سياسية وعامة

1460 - وقوع "معركة ويكفيلد" وذلك أثناء حرب الوردتين.

1862 - السفينة الأمريكية "مونيتور" والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.

1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1922 - ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

1947 - إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1961 - إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.

1965 - انتخاب فرديناند ماركوس رئيسًا على الفلبين.

1972 - الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.

1993 - إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان.

1997 - سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث العنف في الجزائر.

2006 - تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

2006 - تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

2010 - محكمة إسرائيلية تدين الرئيس الأسبق موشيه كتساف بتهم اغتصاب وتحرش بموظفات سابقات عملن معه.

2013 - تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصًا في مدينة فولغوغراد الروسية.

2014 - السُلطات الإندونيسيَّة تُعلن اكتشافها حُطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددٍ من جُثث الرُكَّاب في مضيق كاريماتا.

مواليد

39 - الامبراطور تيتوس، إمبراطور روماني العاشر.

1673 - السلطان أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.

1865 - روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1884 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.

1921 - رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.

1935 - عمر بونجو، رئيس الغابون.

1959 - أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

وفيات

1944 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1968 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

1990 - خالد صالح الغنيم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.

2006 - صدام حسين، رئيس العراق الخامس.