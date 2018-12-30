حدث في مثل هذا اليوم December 30, 2018

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أحداث سياسية وعامة
1460 - وقوع "معركة ويكفيلد" وذلك أثناء حرب الوردتين.
1862 - السفينة الأمريكية "مونيتور" والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 - فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922 - ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
1947 - إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1961 - إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في الكويت وذلك بهدف وضع دستور للبلد.
1965 - انتخاب فرديناند ماركوس رئيسًا على الفلبين.
1972 - الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
1993 - إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والفاتيكان.
1997 - سقوط 400 مدني قتلى من 4 قرى في أسوأ أحداث العنف في الجزائر.
2006 - تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
2006 - تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2010 - محكمة إسرائيلية تدين الرئيس الأسبق موشيه كتساف بتهم اغتصاب وتحرش بموظفات سابقات عملن معه.
2013 - تفجيران انتحاريان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصًا في مدينة فولغوغراد الروسية.
2014 - السُلطات الإندونيسيَّة تُعلن اكتشافها حُطام طائرة رحلة طيران آسيا رقم 8501 وعددٍ من جُثث الرُكَّاب في مضيق كاريماتا.
مواليد
39 - الامبراطور تيتوس، إمبراطور روماني العاشر.
1673 - السلطان أحمد الثالث، السلطان العثماني الرابع والعشرون.
1865 - روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.
1884 - هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.
1921 - رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.
1935 - عمر بونجو، رئيس الغابون.
1959 - أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وفيات
1944 - رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1968 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
1990 - خالد صالح الغنيم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
2006 - صدام حسين، رئيس العراق الخامس.
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