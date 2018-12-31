حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2018

أحداث سياسية وعامة

1097 - حاكم دمشق دقاق بن تتش يقوم بمحاولة لنجدة أنطاكية المحاصرة من قبل الصليبيين.

1600 - تأسيس شركة الهند الشرقية في عهد الملكة إليزابيث الأولى، وقد احتكرت هذه الشركة التجارة بين أفريقيا وآسيا وأمريكا، وقد واصلت نشاطها حتى سنة 1874.

1857 - الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة تختار مدينة أوتوا في أونتاريو عاصمة لكندا.

1909 - افتتاح جسر مانهاتن في نيويورك والذي يصل بين "باولي" و"كانال ستريت" في "شينتاون" و"فلا تبوش أفينيو" في بروكلين.

1912 - الإيطاليون يحتلون مدينة سرت في ليبيا.

1945 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.

1946 - جلاء القوات العسكرية الأجنبية نهائيًا عن لبنان.

1947 - عصابات هاجاناه ترتكب مجزرة بحق سكان بلدة الشيخ أدت إلى استشهاد العديد من النساء والأطفال، وبلغت حصيلة الشهداء ما يقارب 600 فلسطيني.

1947 - رفع قضية كشمير المتنازع عليها بين باكستان والهند إلى الأمم المتحدة.

1955 - شركة جنرال موتورز تصبح أول شركة أمريكية تحقق أرباحًا تفوق المليار دولار أمريكي.

1961 - تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمؤسسة كويتية لتوفير وإدارة المساعدة المالية والتقنية للدول النامية.

1977 - الشيخ جابر الأحمد الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفًا للشيخ صباح السالم الصباح.

1984 - الولايات المتحدة تنسحب من منظمة التربية والثقافة والعلوم / يونسكو.

1999 - الرئيس الروسي بوريس يلتسن يستقيل من منصبه، والسلطات الرئاسية تنتقل إلى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

1999 - الحكومة الأمريكية تسلم إدارة قناة بنما إلى الحكومة البنمية.

2006 - المملكة المتحدة تسدد آخر قسط من ديونها منذ الحرب العالمية الثانية للولايات المتحدة.

2015 - اندلاع حريق ضخم في فندق العنوان داون تاون في مدينة دبي.

2016 - جريدة السفير اللبنانية تغلق أبوابها وتتوقف عن الصدور بنسختها الورقية، بعد 43 سنة من صدورها.

مواليد

695 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري أموي.

1378 - البابا كاليستوس الثالث، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1830 - الخديوي إسماعيل، خامس حكام مصر من الأسرة العلوية.

1880 - العميد. جورج مارشال، وزير خارجية الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.

1935 - سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

1937 - أفرام هيرشكو، طبيب وعالم كيمياء إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

وفيات

192 - كومودوس، سادس الأباطرة الأنطونيين الرومان.

335 - البابا سلفستر الأول، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

1164 - أوتوكار الثالث، حاكم شتاير مارك.

1293 - الأشرف صلاح الدين خليل، ثامن سلاطين الدولة المملوكية البحرية.

1977 - الشيخ صباح السالم الصباح، أمير دولة الكويت الثاني عشر.

1993 - زفياد جامساخورديا، رئيس جورجيا الأول.

1999 - الشيخ أبو الحسن الندوي، علامة وكاتب إسلامي ومؤسس المجمع العلمي الإسلامي في الهند.

2004 - جيرارد ديبرو، اقتصادي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1983.