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حدث في مثل هذا اليوم January 3, 2018
أحداث سياسية وعامة
1496 - ليوناردو دا فينشي يفشل في تجربة آلة طيران كان قد صممها بنفسه.
1521 - البابا ليون العاشر ينزل الحرمان الكنسي بحق مارتن لوثر.
1777 - قوات الثورة الأمريكية بقيادة الجنرال جورج واشنطن تهزم القوات البريطانية في معركة برنستون بولاية نيو جيرسي.
1809 - المخترع الفرنسي نيكولاس أبيرت يكتشف الحفظ الغذائي والذي وضع الأسس الحديثة للحفظ الغذائي.
1874 - استلم الجنرال سيرانو رئاسة الجمهورية الإسبانية الأولى، وهو آخر رؤساء تلك الجمهورية.
1899 - الولايات المتحدة تحتل كوبا.
1924 - العالم البريطاني في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف تابوت الفرعون توت عنخ أمون بعد نحو عامين من اكتشاف مقبرته.
1935 – إيطاليا الفاشية بقيادة بينيتو موسوليني تغزو الحبشة.
1939 - صدور أول نسخة من مجلة الثقافة المصرية.
1956 - بداية البث التلفزيوني العراقي ليكون ثاني بلد عربي بعد مصر يدخل به البث التلفزيوني.
1959 - ألاسكا تصبح الولاية رقم 50 ضمن الولايات المتحدة.
1962 - الولايات المتحدة تقطع علاقتها مع كوبا.
1970 - كورت فالدهايم يتولى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
1985 - إسرائيل تعترف بأنها قامت سرًا بنقل يهود الفلاشا من إثيوبيا.
1990 - الحاكم العسكري لبنما الجنرال مانويل نورييغا يستسلم للقوات الأمريكية التي شنت منذ ديسمبر 1989 حملة عسكرية على بنما من أجل القبض عليه وإسقاط نظامه.
2004 - تحطم طائرة مصرية كانت تقل سياحًا فرنسيين في طريقها من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة حيث سقطت في البحر الأحمر وأدى ذلك مقتل 148 شخص.
2005 - الكويت تعتقل عددًا من العسكريين الكويتيين بتهمة التخطيط لضرب القوات الأمريكية في الكويت.
2006 - رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الشيخ رائد صلاح يعقد مؤتمر صحفي في شرقي القدس ويكشف في شرح مفصل وبالصور الموثقة فوتوغرافيًا وبالفيديو عن وجود كنيس يهوديٍ أسفل المسجد الأقصى وعن العديد من الغرف المستحدثة، وأضاف أن هناك مصمم يدعى "إلياف نحليلئلي" قام على مدار سنوات بإقامة سبع غرف تحت المسجد الأقصى.
2009 - إسرائيل تبدأ غزوها البري على قطاع غزة وذلك في اليوم الثامن من عملياتها على القطاع التي اسمتها الرصاص المصبوب.
2015 - جماعة بوكو حرام تُهاجم بلدة باجا مُسفرةً عن مقتل وتشريد المئات.
2016 - منظمتا الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية والاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية تؤكدان اكتشاف العناصر أنون تريوم (لاحقاً نيهونيوم) وأنون بنتيوم (لاحقاً موسكوفيوم) وأنون سبتيوم (لاحقاً تينيسين) وأنون أوكتيوم (لاحقاً أوغانيسون) الكيميائية وإضافتها رسميًّا للسطر السابع من الجدول الدوري لمندلييف.
مواليد
1883 - كليمنت أتلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1953 - جورجينا رزق، ملكة جمال الكون عام 1971.
1964 - عبد الله جهاد، نائب رئيس جزر المالديف السادس.
وفيات
1933 - فيلهلم كونو، مستشار ألمانيا.
1966 - الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح، وزير كويتي.
1967 - جاك روبي، قاتل لي هارفي أوزوالد المتهم الرئيسي بمقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.
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