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حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات و 34 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019

أحداث سياسية وعامة

1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.

1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.

1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.

1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي "ببنك أمريكا الشمالية".

1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.

1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.

1789 - اجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.

1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.

1929 - ملك أفغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.

1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.

1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاوله اغتيال فاشلة.

1989 -أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.

1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.

 

مواليد

1502 - البابا غريغوريوس الثالث عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1800 - ميلارد فيلمور، رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.

1921 - نظيم شعراوي، ممثل مصري.

1924 - حمدي غيث، ممثل مصري.

1925 - جيرالد دوريل، عالم طبيعة بريطاني.

1934 - تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.

1941 - جون ووكر، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.

1955 - محمد إبراهيم، ممثل وممثل صوت لبناني.

1964 - نيكولاس كيج، ممثل أمريكي.

1966 - إيهاب توفيق، مغني مصري.

1967 - نيك كليغ، سياسي بريطاني.

1969 - ماهر المعيقلي، قارئ قرآن سعودي.

 

وفيات

1536 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1619 - نيكولاس هيليارد، رسام إنجليزي.

1655 - إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1830 - توماس لورنس، رسام إنجليزي.

1892 - الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.

1951 - ريني غينون، كاتب ومفكر فرنسي.ي.

1984 - ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.

1989 - هيروهيتو، إمبراطور اليابان.

1995 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.

1998 -فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

 

 

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