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حدث في مثل هذا اليوم January 7, 2019
أحداث سياسية وعامة
1325 – ألفونسو الرابع يعتلي عرش البرتغال.
1608 - نشوب حريق في مدينة جيمستاون بفيرجينيا يؤدي إلى تدميرها.
1610 - جاليليو جاليلي يكتشف أربعة أكبر أقمار كوكب المشتري وسميت بالأقمار الجاليلية نسبة إليه.
1782 - تأسيس أول بنك تجاري أمريكي سمي "ببنك أمريكا الشمالية".
1785 - القيام بأول رحلة جوية تعبر بين إنجلترا وفرنسا بواسطة منطاد هوائي.
1797 - البرلمان الإيطالي يتبنى الألوان الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر لتكون الألوان التي ترمز للعلم الوطني الإيطالي.
1789 - اجراء أول انتخابات رئاسية على المستوى الوطني في الولايات المتحدة.
1927 - إجراء أول اتصال تلفوني دولي من نيويورك إلى لندن.
1929 - ملك أفغانستان أمان الله يفرض الحجاب على النساء ويمنع الملابس الغربية.
1953 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.
1959 - الولايات المتحدة تعترف رسميًا بحكومة فيدل كاسترو في كوبا.
1962 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يتعرض لمحاوله اغتيال فاشلة.
1989 -أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو.
1990 - إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط.
مواليد
1502 - البابا غريغوريوس الثالث عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1800 - ميلارد فيلمور، رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.
1921 - نظيم شعراوي، ممثل مصري.
1924 - حمدي غيث، ممثل مصري.
1925 - جيرالد دوريل، عالم طبيعة بريطاني.
1934 - تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.
1941 - جون ووكر، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1997.
1955 - محمد إبراهيم، ممثل وممثل صوت لبناني.
1964 - نيكولاس كيج، ممثل أمريكي.
1966 - إيهاب توفيق، مغني مصري.
1967 - نيك كليغ، سياسي بريطاني.
1969 - ماهر المعيقلي، قارئ قرآن سعودي.
وفيات
1536 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.
1619 - نيكولاس هيليارد، رسام إنجليزي.
1655 - إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1830 - توماس لورنس، رسام إنجليزي.
1892 - الخديوي توفيق، سادس حكام مصر من الأسرة العلوية.
1951 - ريني غينون، كاتب ومفكر فرنسي.ي.
1984 - ألفريد كاستلر، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1966.
1989 - هيروهيتو، إمبراطور اليابان.
1995 - مري روثبورد، اقتصادي نمساوي / أمريكي.
1998 -فلاديمير بريلوغ، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.
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