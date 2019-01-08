حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019

أحداث سياسية وعامة

1297 - استقلال موناكو عن جنوة.

1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.

1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.

1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.

1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.

1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.

1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.

1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.

1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.

1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.

2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.

2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.

2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.

2018 - اختيار فيلمي ثلاث لوحات خارج إيبينغ، ميزوري وليدي بيرد كأفضل فيلم درامي وكوميدي على التوالي ضمن حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الخامس والسبعين.

مواليد

1823 - ألفرد راسل والاس، عالم طبيعة بريطاني.

1830 - هانز فون بولوف، موسيقي ألمانيا.

1836 - لورينس تديما، رسام هولندي.

1867 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1891 - فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1902 - كارل روجرز، عالم نفس أمريكي.

1926 - جيانيس كريستو، ملحن يوناني.

1933 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.

1934 - جاك أنكيتيل، دراج فرنسي.

1935 -إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.

1938 - أنتوني غيدنز، عالم اجتماع إنجليزي معاصر.

1942 - ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء إنجليزي.

1944 - تيري بروكس، كاتب أدب خيالي أمريكي.

وفيات

1324 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.

1642 - جاليليو جاليلي، فلكي وفيلسوف وعالم فيزياء إيطالي.

1713 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.

1896 - بول فرلان، شاعر فرنسي.

1996 - فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.

1997 - ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.

2002 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.