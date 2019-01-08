حدث في مثل هذا اليوم January 8, 2019

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أحداث سياسية وعامة
1297 - استقلال موناكو عن جنوة.
1790 - جورج واشنطن يلقي من نيويورك أول خطاب سنوي له.
1838 - إرسال أول رسالة تلغراف باستخدام النقاط والخطوط في نيوجرسي بالولايات المتحدة.
1892 - عباس حلمي الثاني يتولى حكم مصر خلفًا لوالده الخديوي توفيق الذي توفي في اليوم السابق.
1900 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يضع ألاسكا تحت الحكم العسكري.
1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يضع مبادئه الأربعة عشر، وهذه المبادئ من نتائج الحرب العالمية الأولى.
1959 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة فرنسا.
1963 - عرض لوحة الموناليزا في المتحف الوطني للفنون الأمريكي بإذن من متحف اللوفر في باريس.
1973 - انطلاق المهمة الفضائية السوفيتية لونا 21.
1980 - أنديرا غاندي تفوز برئاسة الحكومة الهندية.
2006 - زلزال قوي يضرب جنوب اليونان بقوة مقدارها 6.7 على مقياس ريختر.
2015 - انتخاب مارثيبالا سيريسينا رئيساً لسريلانكا.
2016 - مُشاة البحريَّة المكسيكيَّة يُلقون القبض على تاجر المُخدرات الكبير خواكين غوزمان لويرا بعد مُرور ستَّة أشهر على هُروبه من السجن.
2018 - اختيار فيلمي ثلاث لوحات خارج إيبينغ، ميزوري وليدي بيرد كأفضل فيلم درامي وكوميدي على التوالي ضمن حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب الخامس والسبعين.
مواليد
1823 - ألفرد راسل والاس، عالم طبيعة بريطاني.
1830 - هانز فون بولوف، موسيقي ألمانيا.
1836 - لورينس تديما، رسام هولندي.
1867 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.
1891 - فالتر بوته، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.
1902 - كارل روجرز، عالم نفس أمريكي.
1926 - جيانيس كريستو، ملحن يوناني.
1933 - مريم فخر الدين، ممثلة مصرية.
1934 - جاك أنكيتيل، دراج فرنسي.
1935 -إلفيس بريسلي، مغني أمريكي.
1938 - أنتوني غيدنز، عالم اجتماع إنجليزي معاصر.
1942 - ستيفن هوكينغ، عالم فيزياء إنجليزي.
1944 - تيري بروكس، كاتب أدب خيالي أمريكي.
وفيات
1324 - ماركو بولو، مستكشف إيطالي.
1642 - جاليليو جاليلي، فلكي وفيلسوف وعالم فيزياء إيطالي.
1713 - أركانجلو كوريلي، موسيقي إيطالي.
1896 - بول فرلان، شاعر فرنسي.
1996 - فرنسوا ميتيران، رئيس فرنسا.
1997 - ملفين كالفن، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1961.
2002 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
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