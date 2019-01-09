حدث في مثل هذا اليوم January 9, 2019

أحداث سياسية وعامة

1038 - وقوع زلزال شينصي في الصين ونتج عنه ما يقارب 2300 حالة وفاة.

1718 - فرنسا تعلن الحرب على إسبانيا.

1788 - ولاية كونيتيكت تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الخامسة في ترتيب الانضمام.

1793 - جون بيير بلونشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.

1832 - السلطان العثماني محمود الثاني يفتتح "مدرسة جراحخانة عامرة" لتخريج الأطباء الجراحين.

1857 - زلزال في حصن تيجون بكاليفورنيا بقوة 7.9 على مقياس ريختر، وهو أحد أكبر 15 زلازل في الولايات المتحدة، وأحد أضخم الزلازل في تاريخ كاليفورنيا.

1861 - ولاية مسيسيبي تنشق عن الولايات المتحدة لتصبح ثاني ولاية تعلن انشقاقها في إطار الحرب الأهلية الأمريكية.

1939 - إيطاليا تعلن ضم طرابلس وبرقة إليها وتمنح سكانهما جنسيتها.

1951 - الافتتاح الرسمي لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

1963 - أول نقل تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من قبل الولايات المتحدة.

1968 - انشاء منظمة للدول العربية المصدرة للنفط.

1995 - رائد الفضاء فاليري بولياكوف يتم 366 يوم في المحطة الفضائية مير ليحطم بذلك الرقم القياسي في البقاء أطول مدة في الفضاء.

2008 - الرئيس الاميركي جورج بوش يبدأ جولة في الشرق الأوسط في محاولة لتحريك عملية السلام التي اهملت خلال ولايته الرئاسية.

2017 -

الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعلن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخبا ابتداءاً من نسخة 2026.

الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2016 في حُلّتِها الجديدة.

2018 - البرلمان اليوناني يُلغي العمل بِالشريعة الإسلاميَّة في شؤون الزواج والطلاق عند المُسلمين اليونانيين، ويُحيل هذه المُهمَّة إلى المحاكم المدنيَّة.

مواليد

1913 - ريتشارد نيكسون، رئيس الولايات المتحدة السابع والثلاثون.

1922 - هار غوبند خورانا، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1968.

1959 - ريغوبيرتا مينتشو، عاملة بمجال حقوق الإنسان غواتيمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1992.

وفيات

1873 - نابليون الثالث، إمبراطور فرنسي.

1878 - الملك فيتوريو إمانويلي الثاني، ملك إيطاليا.

1961 - إميلي جرين بالش، اقتصادية ونقابية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1998 - كينيتشي فوكوي، صيدلي ياياني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.